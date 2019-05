2019.04.30. 0

Látnivalók a Vasfüggöny kerékpárút burgenlandi szakaszán

Ha az EuroVelo13 kerékpárút burgenlandi szakaszához érünk, számos izgalmas látnivalóval találkozhatunk utunk során: kastélyok, múzeumok, borospincék, élménypark.. valamint a valaha volt Vasfüggöny történelmi emlékhelyei nyújtanak betekintést a múlt történéseibe.

Ma 30 éve volt a vasfüggöny lebontásának kezdete a Magyar-Osztrák határon



A vasfüggöny csaknem fél évszázadon át keletre és nyugatra osztotta Európát a Barents-tengertől egészen a Fekete-tengerig. Az egykori határ mentén vezető, Vasfüggöny túraútként is ismert EuroVelo13-as kerékpárúton a kontinens eme megosztott időszakából származó történelmi emlékhelyeket fedezhetjük fel. Az európai távolsági kerékpárút burgenlandi szakasza (290 km) a szlovák határtól indul és az osztrák-magyar határ mentén vezet egészen a szlovén határig. Útközben feltétlenül érdemes ellátogatni a történelmi jelentőségű helyszínekre, amelyek szinte egymást követik a kerékpárút mentén.



Néhány rövid szakasztól eltekintve a kerékpárút végig aszfaltozott.









Online interaktív EuroVelo13 térkép burgenlandi szakasza:

Töltsd le a telefonodra az EuroVelo13 App-ot!





Látnivalók az EuroVelo13-as kerékpárút mentén







Szoborpark 3 ország határán

A Szlovákia-Magyarország-Ausztria országhatárok által közrezárt, majd 9 km hosszú szakaszon Andau és Einserkanal között számos művész fából és kőből készített alkotását tekinthetjük meg az út mentén, akár egy szabadtéri galériában.





Halbturni Kastély

A halbturni kastély Burgenland legjelentősebb barokk épületegyüttese, amely egykoron a császári család vadász- és nyári rezidenciájaként szolgált. A tartomány északi részén található díszes kastély és park egész Burgenland egyik legértékesebb történelmi látnivalójának számít. A művészetek és a kultúra igazán fontos szerepet játszanak a halbturni kastély (Féltorony) életében. A vonzó kulturális programok, a számtalan színvonalas esemény, a kastély prémium borászata és borszaküzlete, valamint a Knappenstöckl kastélyszálló és étterem évről évre látogatók ezreit vonzza a kastélyba. A halbturni kastély, a történelem eme különleges helyszíne mindenképp megér egy látogatást. Még több infó a kastélyról >> ITT <<



Mönchhof Falumúzeum









Falu a faluban, a mezőgazdasági épületektől kezdve a különböző kézműves műhelyeken és mozin át egészen a templomig – ez mind megtekinthető a Haubenwallner család falumúzeumában, Mönchhofban (Barátudvar). Egy igazi, teljesen valóságos falucska a család egykori szőlőskertjében iskolával, vendégházzal, szatócsbolttal, mozival, hivatallal, postával, tűzoltósággal, különféle kézműves műhelyekkel és egy templommal. A szabadtéri múzeumban megismerhetjük a régi idők pannon kultúráját és az itt élők mindennapjait. A családot többször is kitüntették tevékenységükért. Még több infó a falumúzeumról >> ITT <<





Andau hídja



A végtelen burgenlandi puszta szívében húzódik meg Andau (Mosontarcsa), egy település, amelynek igazán különleges története van. Andau hídja 1956-ban sok ezer magyarországi menekült számára menekülés egyetlen lehetősége volt – azóta nemzetközi művészek kedvelt találkozóhelyévé vált, akik az 56-os eseményekhez kapcsolódó tárgyakkal, szobrokkal és egyéb alkotásokkal teszik különlegessé a helyszínt. A Franz Antel által rendezett A bécsi Svejk című film harmadik részét is javarészt ezen a helyszínen forgatták. Hol található Andau hídja? Tudd meg >> IDE << kattintva.





Esterházy-Kastély Fertőd

A kastélyegyüttes kiépítése és fénykora Esterházy „Fényes" Miklós herceghez kötődik, aki 1762-től haláláig, 1790-ig folyamatosan építkezett, hogy létrehozza az uralkodói udvarokhoz mérhető rezidenciáját, s ahol mindennaposak voltak a fényűző ünnepségek. A kastélyegyüttes a XVII. századi kisebb fõúri rezidencia épületeinek felhasználásával 1720-ban, majd mai formáját is elnyerve 1762-84 között épült, barokk, rokokó és copf stílusban. Eszterházára nemcsak a korszak magas rangú családjai látogattak el, hanem Mária Terézia császárnő-királynő is vendégeskedett, és itt élt és alkotott a nagyszerű zeneszerző, Josepf Haydn is.

A kastély parkja és a kapcsolódó táj a barokk kertművészet legérettebb magyarországi alkotása, s egyben a barokk tájformálás európai léptékkel mérve is nagyszabású, példaértékű megjelenése. A Zinner Ferenc, majd feltételezhetõen Jacoby tervei szerint formált park és tájegyüttes stílusjegyeit tekintve az európai barokk kertépítészet egyik legtisztább kompozíciója és a világ egyetlen kétfókuszos barokk tájrendszere. Tudj meg még többet az Esterházy-Kastélyról >> ITT <<





A Szabadság Kapuja

Ezen az emlékhelyen 1989-ben történelem íródott. A Páneurópai Piknik egy béke-demonstráció volt az osztrák-magyar határon, Sopronhoz közel. Mindkét ország beleegyezésével 3 órára szimbolikusan megnyitották a határkapukat St. Margarethen és Sopronkőhida között.

1989. augusztus 19.-én, a tervezett 15 órai programkezdés előtt keletnémet menekültek tűntek fel a rendezvény helyszínén, akik több hullámban törtek át a határon. A magyar határőrök nem akadályozták meg őket az átjutásban, amely a német újraegyesítés első igazán látványos akciójaként vonult be a történelembe.

Az emlékmű egy olyan kirándulási úti cél, amelyhez megéri elzarándokolni: szép parkterület, sétaút, információs táblák, békeharang és a hajdanvolt vasfüggöny maradványai láthatók. Szabadság Kapuja infók >> ITT <<



Liszt Ferenc Múzeum

Liszt Ferenc Raidingban (Doborján) található történelmi szülőháza ad otthont a múzeumként funkcionáló Liszt-háznak. A virtuóz zeneszerző régi szülőháza és a mellette álló modern koncertterem nagyszerűen egészíti ki egymást. Az új kiállítási koncepció nemcsak a két épület között teremt kapcsolatot, hanem a privát és a nyilvános szféra között is. Még több infó >> ITT <<



Sonnentherme Lutzmannsburg

A Sonnentherme Lutzmannsburg termálfürdőben minden a családok körül forog – legyen szó akár a 270 méter hosszú megacsúszdáról, vagy a pancsolóról. Ugrótorony a nagyoknak, mászófal a kicsiknek, továbbá strandröplabdapálya és minifutballpálya is várja a játékos kedvű vendégeket. A szabadban vidám vízi attrakciók és természetes árnyék várja a legkisebbeket. A szabadtéri programkínálatot egy ugrálóvár és a Bobby Car versenypálya teszi teljessé. A 170 négyzetméternyi vízfelületet és lazító pezsgőfürdőt kínáló új Relax World pihenőoázis szaunarészleggel pedig már csak hab a tortán! Még több infó >> ITT <<



Geschriebenstein - Írottkő Natúrpark



A Geschriebenstein–Írottkő Natúrpark mintegy 8500 hektáron terül el Burgenland legmagasabb pontja, a 884 méter magas Geschreibenstein (Írottkő) hegycsúcs körül. Az osztrák–magyar országhatár által tulajdonképpen kettészelt kilátóból lélegzetelállító panoráma nyílik a látogatók elé: szép időben ellátni az Alpoktól egészen a pannon térségig és a Kisalföldig. Az országhatár mindkét oldalán több mint 500 kilométernyi jelzett túraútvonal (néhány éve már határokat átszelő túrázásra is lehetőség nyílik), különböző tanösvények, egy gyógynövénykert és egy erdei élményút várja a természetbarátokat, akik szeretnék megismerni ennek a különleges kultúrtájnak a történelmét, természeti adottságait. A Geschriebenstein – Írottkő Natúrpark kínálatát látnivalók sokasága és egy szokatlanul gazdag rendezvénynaptár teszi teljessé. Még több infó >> ITT <<







Felsőcsatár „Eiserner Vorhang-Museum“ (Vasfüggöny Múzeum)

A múzeum a történelmi Vasfüggöny fennállásának 3 időszakát mutatja be:

- I. 1948-1949-től 1956. szeptember 20-ig (Keményfa-, öntöttvas- illetve bokorakna)

- II. 1957-1959-től 1966-1971-ig (Bakelit-taposóakna, tányér- illetve bokorakna)

- III. 1966-1970-től 1989-ig (S-100-as elektromos jelzőrendszer)

Több nyelvű információs táblákon, a történelmi események kronológiai sorrendben történő leírásával, fotókkal, tárgyakkal betekintést nyerhetünk a Vasfüggöny időszakaiba. Labirintus, lövészárok és bunker, rekonstruált vasfüggönyszakasz, úszóhíd és számítógéppel vezérelt aknamező-szimuláció. Még több infó, fotók >> ITT <<

Bildein Határvidék Élményösvény - felfedezni, átélni, bejárni



Bildein (Beled), a „határok nélküli falu” napjainkban a nyitottság és a tolerancia megtestesítője. A magyar határ közelében fekvő falucska igazán mozgalmas múltra tekint vissza. A határvidéken található élményösvény ideális választás kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Látványos állomások (labirintus, II. világháborús bunker, lövészárok, határhíd, őrtorony, játék határok nélkül, úszó híd stb.) egész során át juthatnak el a kirándulók az osztrák-magyar határhoz, ahol a Pinka folyón átkelve és a szemközti folyóparton sétálhatnak vissza a kiindulóponthoz. A határvidék élményösvény igazán különleges élményeket tartogat minden korosztály számára.

A különböző látványos állomások a határvidék történelmére és az ott élők életére hívják fel a figyelmet, ugyanakkor bizonyos esetekben a látogatók is tesztelhetik a saját határaikat. A Pinka-völgy idilli környezetében tett mintegy kétórás kirándulás alkalmával számos érdekes és izgalmas információt tudhatunk meg a határok különféle fajtáiról. Az élményorientált állomások történelmi, kulturális és tájjellegű adottságokra építenek. A határvidék élményösvény közel 5 km hosszú, kiindulópontja Beled főterén található, ahol a burgenlandi (kor)történeti múzeum is áll. A Határélmény-park egyénileg és térítés nélkül is végigjárható, idegenvezetés előzetes egyeztetéssel igényelhető.

Még több infó az élményparkhoz >> ITT <<





Moschendorf Bormúzeum



A Moschendorf Bormúzeumban számos régi borospincét építettek fel újra és tettek eredeti állapotukban bejárhatóvá, megtekinthetővé. Történelmi használati tárgyak és díszítő elemek csábítanak a múltban tett rövid utazásra. A bormúzeumban két borszaküzlet is található. Az első az Osztrák Uhudler Vinotéka, ahol a mondák övezte direkttermő szőlőfajta kedvelői számtalan különböző fajta Uhudler közül válogathatnak. A másik pedig a VINEST Vinotéka, amely a kisméretű európai borvidékek legjobb nedűit kínálja az érdeklődőknek. Több infó a régi borospincékhez >> ITT <<

Heiligenbrunni Pincenegyed



Egy hely, ahol magunk mögött hagyhatjuk a hétköznapok gondjait, ahol otthon érezhetjük magunkat, ahol különleges kulináris élményekben lehet részünk, ahol egész egyszerűen jól érezhetjük magunkat. A nemzeti park szívében található Heiligenbrunn (Szentkút) és az egyedülálló történelmi pincenegyed önfeledt kikapcsolódásra csábítja a borkedvelőket. Még több infó a pincenegyedről >> ITT <<







Kapcsolat, információ:

www.burgenland.info

