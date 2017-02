2017.02.23. 0

Benecz Ferenc

Hogyan pakold helyesen a hátizsákod?

Jártál már úgy nagy hátizsákkal túrázni, hogy bosszankodtál a hátadon levő cuccok elhelyezkedése miatt?

Amikor többnapos túrára indulok, sok időt töltök a felszerelés optimalizálásával, első sorban a súly és hely miatt. Aztán, ha már megvan az elfogadható súlyú és térfogatú kupac, kezdetét veszi egy újabb őrült tánc...

A nagy hátizsákok (55+) esetében a jó beállítás mellett a helyes pakolás pont ugyan annyira fontos része a komfortos túrának, mint a jó bakancs. Ha valami nem stimmel benne (akár csak egy apró, eleinte alig érzékelhető dolog), akkor mire a nap lemegy, már őrjítővé vagy bosszantóvá válik.

Szintén idegborzoló lehet például egy technikásabb terepen a lötyögő, vagy kilengéskor erőteljesen húzó teher a hátizsákban... vagy az áhított cucc miatti teljes zsák tartalmának kipakolása. Ismerős? Akkor az alábbiak segíteni fognak zavartalanabbá tenni a túráidat!

Hátizsák aljára pakolható cuccok

Olyan terjedelmes felszerelések, melyekre a táborhelyig nem lesz szükséged, könnyedén és gond nélkül összenyomhatók, mehetnek legalulra.

Tipp: ezekre akár egy pihenő közben rá is ülhetsz... Ilyenek például a hálózsák, a derékalj, az extra aláöltözők, valamint a tábori cipő/papucs.

Hátizsák közepére pakolható cuccok

Középre jönnek azok a nehéz és kemény felszereléseid, melyekre előreláthatóan nem lesz szükséged útközben. Ilyenek az edények, gázfőző, gázpalack, sátorponyva, tartalék folyadék, főélelem, extra ruházat. Ezeket is főleg úgy pakold be, hogy a legnehezebbek kerüljenek a testedhez közel, és a könnyebbek a külső felére.

Ha folyadékot teszel a hátizsákod belső rekeszébe, a cuccaid közé – legyen az plusz ivóvíz, sör, vagy benzin a főzőhöz – pakoláskor mindig kétszer ellenőrizd le, tényleg jól zárnak e!

Tipp: hiába van esővédő huzata hátizsákunknak, ruházatunk illetve sátrunk vászon részét ajánlott zacskóba csomagolva eltenni! Pár éve, a Fjallraven Vándortúrán jártam úgy, hogy az egész napos felhőszakadás során megadta magát az esővédő huzat, és csak azért öltözhettem át meleg, de főleg száraz ruhába a nap végén, mert minden ruhadarabom külön zacskózva is volt a hátizsákon belül.

Hátizsák felső részére pakolható cuccok

Azokat pakoljuk hátizsákunk rekeszének tetejére, melyekre menet közben is szükség lehet. Ilyen például egy meleg felső, a szél- és esőkabát, vagy az elsősegélycsomag és toalett-szett - mert amikor ezekre szükség van, minden pillanat fontos. Ezeken felül a napközbenre szánt főétel is legyen a legkönnyebben elérhető tételek között.

Hátizsák külső zsebei

Zsák kialakításától függően egy-két oldalzseb biztos akad, ahová pakolhatsz, de a kupola tetején is nagy valószínűséggel találsz zsebeket. Ezekbe kerüljenek azok a cuccaid, melyekre útközben többször is szükséged lehet: térkép, iránytű/gps, naptej, fejlámpa, rovarriasztó, csoki/müzli szeletek, kulacs, valamint a tárcád.

Igen, jól látod, alig pár dolog maradt ki a szokásos túracuccokból: a túrabot, sátorlécek, esetleg a derékalj, ha nagyon nem fért el belül.

Miért próbálok a lehető legtöbb dolognak belül helyet találni?

Ami kívülre kerül, az bozótos, sűrű cserjés szakaszokon való haladásunk közben folyamatosan akadályozni fog, sziklás és szűk helyeken odaverődik, ráadásul, ha elkap minket az égi áldás, az esővédő huzatot sem tudjuk rendesen a helyére tenni.

A jól megpakolt hátizsák kívülről "tiszta"!

Vedd fel a hátizsákot

Ha megpakoltuk, vegyük is fel. Egy 60-70 literes zsák, többnapos nomád túra során bőven 15 kiló felett is lehet – főleg ha szeretünk fotózni is, amihez viszünk magunkkal felszerelést. Ilyenkor ezt a földről a hátunkra varázsolni, könnyen rémálom is lehet.

Álljunk a hátával szembe, egyik kezünkkel a fülét, másikkal a kezünkre álló vállpántot. Emeljük fel csípőmagasságig, és az egyik combunkkal tartsuk meg. A kezünkkel tartott vállpántba bújjunk be, miközben a fülét még tartjuk! Majd miközben enyhén előredőlünk a felsőtestünkkel – így enyhítve a vállpántra nehezedő súlyon – bújjunk bele a másik vállpántba is, és még mindig előredőlt helyzetben csatoljuk be a derékpántot. Miután felegyenesedtünk és eligazítottuk a ruházatunkat is, a mellkaspántot bekapcsolva már indulhatunk is!