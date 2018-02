2018.02.28. 0

Benecz Ferenc

Egy modern városi ember táskája – Peak Design Everyday Backpack

Ez is csak egy táska... ja, de mégis két oldalon keresztül ecsetelem a funkciókat és megoldásokat, és alig várom, hogy újra használhassam.

Miről ismerszik meg egy mai modern városi ember? Egy halom okos kütyü – mobiltelefon, tablet, laptop, valamint azokhoz töltő- és adatkábelek, illetve powerbank, esetleg fényképezőgép és azok tartozékai, vagy akár kisebb-nagyobb drón - van a keze-ügyében és a táskájában. Amiben persze még ott vannak az általános napi cuccok is, így együtt olyanná válik a táska, mint egy húsgombócos spagetti a fazékban.

Szintén napjainkra jellemző, hogy egyre több termék először csak vonzó tervként jelenik meg valamelyik közösségi finanszírozást bemutató oldalon és próbálja elnyerni az internet népének kegyeit, no meg azok pénzét, hogy egyáltalán gyártásba kerüljön.

És akkor a fenti két dolog találkozik...

Peak Design Everyday Backpack

Mostani tesztalanyom szintén közösségi finanszírozás alapon jött létre, ráadásul nagyon gyorsan dobták össze rá a pénzt (az előre kiírt minimumnak a többszörösét) és a fentiekben felvázolt káoszból segít átlátható rendszert alkotni a modern városi ember hétköznapjaiban.

Egyszerű forma és részletgazdag tudás

Első látásra a Peak Design táskája mögé egy skandináv formatervezőt vizionálnék, de az igazság ettől messze van. Úgy 9000 kilométernyivel távolabb, mivel a Peak Design amerikából, pontosabban San Franciscoból érkezett.

A letisztult külső nagyon elegánssá teszi a – találóan – Everyday Backpack elnevezésű táskát. Nincsenek rajta feleslegesen itt-ott kilógó hevederek, zsebek, gombok, varrások. Nincsenek csicsás színek, csíkok, foltok sem. Amennyire egyszerűnek tűnik ránézésre, részleteiben annyira sok praktikus megoldást rejt.

Kezdve rögtön a külsejével, ami 400D nylon vászonból készült, mely strapabíró és könnyen tisztítható. De ennyi nem elég nekünk, hiszen bármikor jöhet egy kis zuhé, így DWR bevonattal (Durable Water Repellent) látták el, amitől – no meg a megfelelő cipzároktól – vízállóvá válik a táska. Ezen funkcionál egy aggályom volt csak: a táska száját ugyan egy kupolával betakarjuk, de amikor az űrtartalmat bővítjük, a nem-összehúzható száját nem takarja be kellően.

Mivel az Everyday Backpack egy hátizsák, ezért kapott két vállpántot. Az ergonómikus alakon túl, a felső végük egy-egy forgásponttal csatlakozik a háthoz, így téve még kényelmesebbé a táska viseletét. A pántokon találunk ivószatyor csövéhez bújtatót is (bár ezt nem tudom mire vélni), illetve van mellkaspántunk is, ami egészen egyedi módon csatlakoztatható a másik pánthoz: nem egy műanyag csatot találunk, hanem egy fémlemezből hajlított akasztót, amit a vállpántokon kialakított sínekbe akaszthatunk – így akár teljesen le is vehető, ha nem akarjuk használni és nem fog feleslegesen fityegni előttünk.

Ha már a mellkaspántról esett szó, itt említeném meg, hogy a táskának van derékpántja is - amit használaton kívül el tudunk rejteni az oldalsó külső zsebekben. A derékpánton sem műanyag csatot találunk, hanem fém akasztót –

már ezen apróságtól, hogy mindenhol fém van rajta, azonnal szerelmes lettem a táskába... pedig még ki sem nyitottam.

A táska hátán két függőleges, bordázott szivacs fut végig, biztosítva a kényelmes viseletet és hátunk szellőzését. Ezen utóbbinak hatékonyságát sajnos egyelőre nem tudtam kipróbálni, lévén tél van, de sok csodát nem kell várni ezen résztől. Ami viszont megint csak a tervezést dicséri, hogy a szivacsozás és a hátizsák teste között keresztbe tudunk dugni lapos dolgokat, mint például a "banyatank", avagy görgős táska húzókáját, mely igen praktikus funkció tud lenni, ha több táskával kell közlekednünk épp.

Még mindig maradjunk a táska külsejénél. Az Everyday Backpack három fület kapott, így nem csak a sztenderd helyzetben, de mindkét oldalára elfektetve is megragadhatjuk és hordhatjuk. Két oldalt egy-egy hatalmas zseb található, gumis bővíthetőséggel. Ezekbe egy literes flakon is lazán elfér, olyannyira, hogy nem is akarnak kiesni onnan. Ráadásul mindkét zsebben egy-egy vékonyabb heveder is rejtőzik, végükön fém akasztóval. Ezekhez hasonló másik kettő hevedert találunk a táska alján, mágnesesen záródó fedéllel ellátott, lefele nyilazott zsebben, melyeket a táskán elhelyezett 8 darab hurok egyikébe akaszthatunk – és ezáltal bármi cuccunk rögzíthetjük a táskánk külsejéhez. Egy fotóállvány, vagy egy kabát rögzítésére ideális! Ráadásul a hevederek végei nem lettek odavarrva, hanem önmagukba hurkolva rögzítettek, így szükség esetén áthelyezhetők máshova! Számomra ezen funkció kincset ért, mert így teljes mértékben az adott helyzetre tudtam alakítani és szabni a hevedereket.

Nem is akadt semmi cucc, amit ne tudtam volna stabilan felrögzíteni a táska külsejére… sisak, állvány, kabát mind felment.

Pakolj, ahogy tetszik

Mindezek után nézzük belülről. A táskába három nyíláson át pakolhatunk: a tetején át, vagy a két oldalán keresztül. Utóbbiak vízhatlan cipzárazással nyithatók, a táska teljes oldalának keresztmetszetében, így akadálytalan hozzáférésünk van a belső cuccainkhoz mindkét oldalról! Ezekkel csak egy gondunk lesz, ha nem tudjuk észben tartani, melyik oldalra raktuk a keresett dolgot… ;-) Ráadásul a lenyíló oldalak további rekeszeket rejtenek a kisebb cuccaink számára!

A bal oldali falon egy nagy, cipzáras zsebben egy nagyobb és két keskenyebb elasztikus zsebecske található. A másik oldalt levő hasonlóan nagy, cipzáras zsebben két nagyobb és három kisebb zsebecske pakolható, amik kiváló helyek a kábeleknek, apró kütyüknek, napszemüvegnek, és minden egyéb kis kiegészítőnek. És bátran iderakhatjuk cuccainkat, mivel a két oldalt lenyitó cipzárak "lopásgátlóval" vannak ellátva! Csak a cipzár kocsiján levő nyitást komfortosabbá tevő hurkot szétbontjuk, majd a zárt helyzetben mellé kerülő külső hevederek rögzítő hurokján átfűzzük és újra összeakasztjuk a kocsival. Voilá! A cipzár nem mozdul, hiába rángatjuk...

A táska felső száját egy mágnesesen és akasztóval is záródó kupola őrzi. Természetesen mind az akasztó, mind a fülek strapabíró fémből vannak, ráadásul a mágnesesség miatt nem is kell beakasztanunk feltétlen, hogy záródjon!

Belül, a teret három, tépőzárral a két falhoz bárhova rögzíthető lap tagolja. Ezen lapok megtervezése szerintem annyi időt vett igénybe, mint a táska többi funkciója.

Ez igazi művészet kérem szépen... ez volt az a másik pont, ahol eldöntöttem, hogy KELL ez a táska!

A táskához három lap jár, melyeket külön-külön 7 különböző formába hajtogatva tudunk behelyezni, majd egymással tovább kombinálni igényeinknek megfelelően. Így például, ha fotós táskaként használnánk, külön helyet tudunk kialakítani mondjuk a teleobjektívünknek, a kisebb obinak, a váznak, és a vakunak. Persze mindezen elv működik minden más cuccunkra is, szinte csak a fantáziánk szab határt, épp milyen elrendezést alakítunk ki táskánkban!

A hátizsák hátában találunk még egy rekeszt, a laptopunk vagy tabletünk számára. Ez a rekesz jól párnázott, és két részre van bontva – így akár két cuccot is bepakolhatunk úgy, hogy nem érnek egymáshoz. Plusz ebben a rekeszben van egy kisebb zseb is, amibe például a pénztárcánk, iratainkat tehetjük.

A belső anyagválasztás miatt sem kell aggódnunk, mivel könnyen tisztítható, és a tépőzár sem fogja tönkretenni.

Kézipoggyászként szállítható

Az Everyday Backback méretileg megfelel elméletben bármely légitársaság előírásainak, és kézipoggyászként felvihető a repülőgépekre. A 20 literes befoglaló mérete: 46 (mag.) × 30 (szél.) × 17 (mélys.) cm, míg a 30 literesé: 51 (magasság) × 33 (szélesség) × 20 (mélység) cm.

Vinnéd?

Odáig voltam a táskáért, csak egy dologtól rándult meg az arcom, és az az ára volt. Hiába a több oldalon keresztül taglalt okos és praktikus tulajdonsága, az örökélet garancia, ettől még a 20 literes kivitel 94 900 forintos, valamint a 30 literes 105 000 forintos ára elég magas... persze, nézhetjük úgy is, hogy többet talán nem kell vennünk újat...



