2017.12.03. 0

Benecz Ferenc

Mitől túrahátizsák a hátizsák?

Hátizsákból rengeteg van, viszont nem minden hátizsák túrahátizsák. De mi teszi a hátizsákot túrahátizsákká? Mi különbözteti meg a többi hátizsáktól?

Szeretjük a hátizsákot, mert praktikus, de nem mindegy, hogy a hétköznapok során használjuk, vagy a hegyekben.

A túrahátizsák legfőbb jellemzői a testreszabhatóság, könnyű és variálható pakolhatóság, terepen és nagy súlynál is komfortos kialakítás, valamint a strapabíró anyagok.

Túrahátizsák testreszabhatósága

Egy jó túrahátizsák több mint egy tárolásra alkalmas zsák a hátadon, két hevederrel, amiket a válladra akaszthatsz. Ennyitől még kényelmetlen lenne a hátunkon, függetlenül attól, hogy rövid, vagy hosszú túrára indulunk – hiszen a zsák össze-vissza mozogna folyamatosan a hátunkon.

Egy túrázásra tervezett hátizsáknak ezért olyan vállheveder kialakítása van, hogy azok hosszát testünk adottságaihoz igazíthatjuk, sőt, azoknak a hátizsákhoz képest elhelyezkedő magasságát is beállíthatjuk – nem mindegy, hogy a hátizsákot 1,6 m vagy épp 1,8 m magas ember viseli. Ezáltal a hátizsák az ideális és egyben komfortos pozícióba kerül a hátunkon, szorosan hozzánk simulva.

Másrészt a hátizsáknak van derékpántja és mellkaspántja is, melyek tovább redukálják hátizsákunk mozgásszabadságát a hátunkon. Utóbbi esetében az sem árt, ha függőeleges irányba is tudjuk állítani annak elhelyezkedését.

Túrahátizsák pakolhatósága

A hétköznapi használatra tervezett hátizsákokhoz képest a túrahátizsákok rekeszeinek elrendezése eltérő. A nagy rekeszt legtöbb túrahátizsáknál 1/3 – 2/3 osztásban ketté választhatjuk, valamint számos kisebb-nagyobb rekeszt is találunk a cuccaink ideális rendszerezéséhez. A törzs oldalain általában két nagyobb zseb is található, melyek célzottan úgy vannak kialakítva, hogy azokban kulacsot, illetve egyéb túrafelszerelést tudjunk pakolni, és akár menetközben is ki tudjuk venni onnan – a zsebek előre döntve állnak.

A hátizsák fő rekeszét felülről pakolhatjuk legfőképp, mely nyílást túlnyomó részt kupolás megoldással, egy fedéllel takarjuk el, ami így extra védelmet nyújt a hátizsákba pakolt cuccainknak (plusz extra tároló helyeket találunk a kupolában). Persze a praktikus pakolhatóság végett nem árt, ha a fő rekeszbe pakolt cuccainkhoz több irányból is hozzáférhetünk, hisz sokszor a legaljába helyezettre lenne gyorsan szükségünk. Ezért sok gyártó a hátizsák törzsét különböző formában egy nagy cipzárral felslicceli – egy-két függőeleges cipzárral, egy U- vagy C-alakú alakú cipzárral, vagy a rekesz alsó részében egy vízszintesen elhelyezett cipzárral.

A jó pakolhatósághoz hozzátartozik a jó méret is, ezért a gyártók különböző méreteket kínálnak (melyek literben vannak megadva). Válasszunk helyesen méretet – ha teheted, ne indulj a szükségesnél sem nagyobb, sem kisebb hátizsákkal! De melyik ideális számodra?

A megfelelő méretű túrahátizsák

Általában minél több időt kívánunk a szabadban eltölteni, annál nagyobb űrtartalmú hátizsákra lesz majd szükségünk. Így, ha csak egy- vagy kétnapos túrára indulunk, cuccaink mennyisége elégségessé teszik egy maximum 30-40 literes zsák használatát. A pár napos, könnyed túrák esetében az 50-55 liter, míg a többnapos nomád túrák esetében a 70-75 liter is szükségessé válik.

Túrahátizsák révén a kisebb zsebek, rekeszek, és egyéb tárolásra alkalmas kialakítások meglétére is jó, ha figyelünk. Mert ha például túrabotot vagy jégcsákányt is használunk, nem árt, ha a törzs külsején ezek felfogatására alkalmas hevederek is találhatók.

Túrahátizsák komfort

Mivel túrahátizsákról beszélünk, elsődlegesen azzal kell számolnunk, hogy nagyobb összsúlyok lesznek a hátunkon, mint a hétköznapok során. Így nem árt, ha kényelemben is ennek megfelelően lett tervezve a hátizsák.

A súly legfőképp csípőnkre és vállainkra fog nehezedni, így ezen részek párnázása, mérete nagyon fontos. Minél szélesebb a vállpánt, annál nagyobb felületen oszlik el a teher, és kevésbé vágja a vállunkat. A túl széles kivitel viszont csuklyás izmunkat és nyakunkat nyomhatja.

A derékpánt magassága és párnázottsága is fontos, mivel a hátizsákba pakolt cuccok súlyának két-harmadát csípőnknek kell felvennie. A párnázásoknál a lapockánkkal érintkező részekre is figyelni kell, mert itt érintkezik még hátunkkal.

További komfortnövelő tényező tud lenni a hátrendszer kialakítása. Az izzadósok számára fontos kérdés, mennyire és milyen módon fekszik fel a hátizsák háta a hátukhoz. Kisebb és közepes méretű hátizsákoknál vannak gyártók, akik feszített, hálós hátrendszereket is kínálnak, de a nagyobbak között csak a szivacsozás elrendezésével "játszanak".

Túrahátizsák anyaga

Ha túrázni indulunk a természetbe, nem árt, ha a ruházatunk mellett a hátizsákunk is olyan anyagokból készült, ami bírja a strapát. Könnyedén előfordulhat, hogy egy erősen benőtt, bokros, szúrós növényzettel teli területre tévedünk, vagy épp sziklás terepen kell átjutnunk, ahol sokszor nagyon, nagyon közel haladunk a kövekhez, de a pihenőnk során kerül is földre kerülhet a hátizsákunk. A legtöbb gyártó éppen ezért a szakadásmentes és rendkívül strapabíró Cordura anyagot használja, de vannak kivételek, akik más anyagtípusokra esküsznek.

Sok gyártó egy felhelyezhető esővédőhuzattal oldja meg a nedvesség cuccainktól távoltartását, de azért akadnak olyan megoldások is, ahol a hátizsák anyagát kombinálják vízlepergető tulajdonsággal.

A testünkkel szorosan érintkező részeknél pedig – mint a váll- és derékpántok, valamint a hát – fontos szempont az antiallergén, jól szellőző és bőrbarát anyagok használata, hiszen sok órán át fogunk érintkezni ezekkel a felületekkel, miközben erőteljesebben izzadunk alattuk.

Egyéb

Több gyártó ezeken az alap igényeken felül még egyéb praktikus megoldásokat is „beépítenek” leendő túrahátizsákunkba, melyek szükségességét már nekünk kell eldönteni. Ilyenek például a levehető és kis hátizsákká alakítható kupola, a derékpántra csatolható különböző kiegészítő tárolók, vagy az ivószatyor használhatóságának kialakítása.