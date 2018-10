2018.10.29. 0

Benecz Ferenc

Egy hegymászásra tervezett hátizsák - Fjallraven Bergtagen 38

Egy kompromisszummentes hegymászó hátizsák, pár napos túrákhoz sziklamászáshoz vagy akár magashegyi mászáshoz.

Ha Skandináv termék, akkor letisztult formavilág. Ez nincs másként a Fjallraven termékeinél sem – ezért is imádjuk őket. A svéd gyártó G-1000 névre keresztelt strapabíró, waxolható és ezáltal vízállóvá tehető anyaga jól működik mind a ruházatukban, mind a táskáikban. Ezek mellett igen erősen környezettudatos gondolkodás övezi nem csak a gyártást, de a gyártáshoz felhasznált anyagok előállítását is, mely filozófia egyre fontosabb világunkban. A 2018-ban OUTDOOR kiállítás díjat nyert Bergtagen hátizsákjuk ráadásul még praktikumot is ötvözi ezen tulajdonságok mellé.

A Bergtagen egy 38 literes, kompromisszummentes hegymászó hátizsák, melynek fő értékei a strapabíró kialakítás, kényelem, variálhatóság, és környezetbarát kialakítás.

Legérdekesebb része a hátmerevítés, mely FSC minősítésű* nyírfából készül, így az előállítása és elhasználódást követően újrahasznosítása is teljes mértékben környezetbarát. A két famerevítő kivehető, így csökkentve tovább a hátizsák súlyát, például olyan helyzetekhez, mint egy csúcstámadás, ahol minden plusz gramm számít – ezen elgondolásból a kupola és a vastagon szivacsozott derékpánt is eltávolítható!

*FSC azaz Forest Stewardship Council – 1993-ban megalakult non-profit, független szervezet, melynek főtevékenysége egy a felelős erdőgazdálkodást igazoló tanúsítványrendszer terjesztése és üzemeltetése. Az FSC tanúsítványa szavatolja, hogy az ilyennel rendelkező erdőgazdaságok, faipari üzemek, bútorgyárak stb. elfogadják és betartják az FSC szigorú szabványait és előírásait, és az általuk forgalmazott termékek megfelelnek a környezettudatos és társadalmilag felelős termelés, gyártás feltételeinek.

A variálhatóságát, felhasználhatóságát fokozza a kompressziós hevederek kialakítása is, melyekkel felrögzíthetjük a hátizsák oldalára a síléceket, vagy a hágóvasakat. A külső oldalán kialakított fülek, bújtatók és hevederek révén pedig a jégcsákányt tudjuk biztonságosan és stabilan felrögzíteni, mely rögzítéseket kesztyűben is meg tudjuk csinálni. A kivehető derékpánt egyik oldalán cipzáras zseb, míg a másikon karabinertartó található.

Anyaga az a Bergshell, mely a legendássá vált G-1000 anyag tovább fejlesztett változata – újrahasznosított nylonból, ripstop konstrukcióban.

Két hát-méretben érhető el: egy S/M, a kisebb termetűek számára, és az M/L méretben, főleg a férfiak számára. A strapabírására nem lesz gondunk, egy biztos...

