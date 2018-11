2018.11.10. 0

(x) Kuttor Csaba

Szemem fénye: Oakley M Frame

Rengeteg dolgot kell mérlegelni sportszemüveg választás előtt.

Nem tagadom, az írás ötletét a Sunglasses Spot által rendelkezésemre bocsátott Oakley M Frame adta. Illetve inkább az az ötletelés, mely a kiválasztást előzte meg. Még az olyan tapasztalt eladók is zavarba hozhatók a keresztkérdéseimmel, mint akik a Westendben lévő üzletükben dolgoznak. Ennek csak egyik oka, hogy az Oakley gyakorlatilag teljes palettáját forgalmazzák, emiatt nem egyszerű a választás. A másik ok, hogy rengeteg dolgot kell mérlegelni kiválasztás előtt.

A napszemüvegkeret

Esetemben egyértelmű volt, hogy sport célra választok. Itt a tipikus utcai keretek, főleg a nagyobb súlyú fémkeretek kiesnek. Vannak olyan keretek, melyek amolyan határmezsgyét képeznek. Azaz műanyagok, könnyűek, a lencséi is már alkalmasak néhány sporthoz, és az egyéniességüket soha fel nem adó figurák használják is őket,

én mégis elsősorban azokat a szemüvegkereteket keresem, melyek a már-már extrém rázkódásnál sem mozdulnak el a fejemről, és ha lenézek, akkor sem esnek le.

Ezek jellemzően a szárukon gumibevonattal vannak ellátva a fentiek elérésének céljából. Itt esetemben a már jól ismert Radar és az M Frame volt versenyben. Az utóbbi azzal nyert, hogy a fejformám miatt az új Radar kerete a homlokomhoz ér, de hogy őszinte legyek a régi Radarral is volt egy banális problémám, amire az M-frame azonnali megoldást kínált. Gyakorlatilag minden kerékpáros használ napszemüveget, és gyakorlatilag ma már minden bukósisaknak van egy műanyag rögzítő kerete tarkónál. Nekem rendszeresen a szemüveg szára elért a műanyagig, ami nagyon zavaró tudott lenni, hiszen adott esetben a bukó mozgása mozgatta a szemüveget is. Az M-frame szára éppen annyival rövidebb, hogy bár ugyanolyan kiválóan tart, mint a Radar, de nem ér el a bukó tarkófixáló szerkezetéig.

A napszemüveglencse színe

Mivel a triatlon versenyek jellemzően nyáron, napsütésben vannak, ezért mindig a sötétebb lencséket favorizálom, de bizonyos fokú kompromisszumot kell kötnöm ebben a tekintetben, hiszen nem mindig van jó idő. Sokszor a versenyek erdőben vannak, de az edzések zöme meg pláne. Ráadásul nem csak kerékpáron szeretném használni a szemüvegemet, hanem futáshoz is. Persze az Oakley arról is híres, hogy iszonyatosan könnyen lehet a lencséket cserélni ugyanazon keretben, szóval a legideálisabb az, ha 2, de akár három lencsét is veszünk a kerethez, és időjárástól függően mindig az ideálist helyezzük be. Én azért az „all round” lencse híve vagyok, azaz a lehető legtöbb alkalomhoz használható legyen. A nagyon-nagyon sötét lencséket itt kizártam, a fehér-sárga-piros lencsék nálam szintén nem jöhettek szóba. Egyébként ezeknek ugyanúgy megvan a létjogosultságuk. Például egy 100% erdőben száguldozó downhilles jó eséllyel nagyon világos szemüveget fog használni, de teremsportokat űzők is világosban játszanak. Én a foncsoros, közepesen sötét, kívülről tükörszerű lencséket szeretem.

A napszemüveglencse alakja

Nagyon fontos, hogy a sporthoz alkalmas lencsét válasszunk. Míg egy sportlövőnek például - aki egy irányba fókuszál, és sokszor nem a tűző napon áll, avagy pálya atlétának, aki szintén egy meghatározott irányba végez mozgást, és nem jellemző a versenyzők kontaktja - olyan szemüveg is megfelelő lehet, melynek a lencséje kisebb, és a látómezőnek csak egy részét fedi le.

Egy kerékpárosnak, aki ráadásul mezőnyben versenyez, már igen fontos, hogy a lehető legkevesebb holt tér legyen a szeme előtt, hiszen mindig, mindent látnia kell. Ugyanakkor az is fontos, hogy a lehető legszélesebb látómezőt fedje le, hiszen kerékpáron a fej elmozdítása nélküli, perifériális látás is nagyon fontos.

A versenyzőtársak, avagy az életben a minket körülvevő forgalom minden rezdülését azonnal le kell tudni reagálni. Az utóbbi időben ezért divatba jöttek a már-már abszurdan nagy lencséjű szemüvegek. Az Oakley az igen sikeres Radarnak is megnövelte a keretét, mely a holt tér csökkentése miatt középen kicsit meg lett emelve. A lencse tehát kerékpárosoknak, triatlonosoknak legyen picit szélesebb, ami amellett, hogy a teljes látómezőt lefedi, ugyanígy a bármilyen irányból érkező felpattanó kövek ellen is jobban véd. Meg sem tudom számolni, hány esetben védett meg az Oakley-m a kocsik, buszok, másik kerékpárosok által felpattanó kövektől. És még egy fontos dolog: a fokozott izzadás miatt fontos a szellőzés biztosítása. Az M Frame-hez és a Radarhoz is vásárolható olyan lencse, amely a keret és a lencse találkozásánál lyukakkal van ellátva.

A szemüveglencse típusa

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyszerre 4 Oakley-m van, 4 különböző lencsével. A „sima” Black Iridium mellett van egy Prizm lencsével ellátott Radarom, és most már van Polarizált lencsével ellátott M-frame-em is. Hogy mi a különbség? Nagyon is sok!

A Prizm lencsék jelenleg a legnépszerűbbek, nem véletlenül. Gyakorlatilag minden sporthoz kiválaszthatjuk a megfelelő, ideális lencsét. A jellemző fényviszonyokhoz, színekhez optimalizált lencséket hoztak létre. A Prizm lencsék a különböző szituációkban „segít látni a láthatatlant”. Így a hóban a fehér buckákat, árnyékos úton az aszfalt hibákat, satöbbi. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt mondom, hogy kontrasztossá teszi a tájat. Nekem ez sporthoz tökéletesen be is vált.

Hogy miért választottam mégis egy polarizált lencsét most? Mert még nem volt ilyenem . A polarizált lencse a vízszintesen a szemet érő fényeket szűri ki. Például a víz felszínén kialakuló tükröződéseket, vagy a hó által visszavert fényt. Polarizált lencsével például simán be lehet látni a víz alá. Kerékpáron viszont van egy számomra zavaró tulajdonsága. Az utak nálunk hagyományosan rengeteg bitument tartalmaznak. USA-ban például jóval világosabbak, de Magyarországon jól ismert jelenség, hogy a 40 fokban gyakorlatilag folyóssá válnak az utak a rengeteg bitumen miatt. Ezt egy polarizált lencsével sokszor úgy érzékeljük, mintha az út vizes lenne. Nos, nagyon nem mindegy, főleg verseny körülmények között, hogy az az út valóban vizes, vagy „csak” bitumenes. De hasonlóan zavaró polarizált lencsével az erdei utakon jellemző árnyékos, és napos szakaszok gyors változása. Egyszóval, van helye a polarizált lencsének is, de a Prizm nálam most mindent visz.

És, hogy egyébként kinek van szüksége napszemüvegre?

Mindenkinek! Én még futáson is használok gyakorlatilag mindig.

Ha meleg van, és süt a nap, azért. Ha kicsit borultabb, akkor világos lencsével azonnal jó kedvre derülök. Ha hidegebb van, akkor azért veszem fel, hogy ne könnyezzek non-stop.

Kerékpáron a tanítványaimnak kötelezővé teszem azonnal. Egyszerűen munkaeszköz. Véd a bogaraktól, felcsapódó kövektől, könnyezéstől, portól. Aki könnyez kerékpáron, az gyakorlatilag az életét kockáztatja. És akkor magának a szemnek az UV A és B védelméről még nem is beszéltünk.

Röviden, a szemed fénye tényleg talán az egyik legfontosabb sportolás közben, védd minőségi szemüveggel!

Az Oakley napszemüvegek közül a Westendben lévő Sunglasses Spotban válogattunk.

