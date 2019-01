2019.01.10. 0

Takács Viktor

Mitől lehet olcsóbb a síelés?

Spórolási tippek síeléshez.

Nem akarunk senkit meggyőzni arról, hogy a síelés olcsó mulatság (persze kellő mennyiségű havazás esetén ki lehet hozni a "Normafa-gleccseren egész olcsón is egy menetet), de kellő körültekintéssel és odafigyeléssel jelentős összegeket takaríthatunk meg (vagy nézhetjük úgy is, hogy megkíméljük magunkat felesleges plusz kiadásoktól). Arról sem érdemes álmodozni, hogy az ismert kuponos oldalakon egyszer csak megjelennek a pár ezer forintos síelési lehetőségek, de érdemes résen lenni, és szánni némi időt az utánajárásra.

Mivel az éppen aktuális ajánlatok nagyon gyorsan változnak, ezért most azokat a tételeket vesszük számításba, amelyek mondhatni "örökérvényűek". Az aktuális akciókat ezek mellett természetesen érdemes, sőt kifejezetten ajánlott figyelni (például itt).

Utazás

Tervezd meg az útvonalat

Az utazás, amennyiben saját autóval megyünk - ha lehet ilyet mondani – lényegében fekete-fehér. Minél közelebb megyünk a lakhelyünkhöz, az autó annál kevesebbet fogyaszt, így az üzemanyagköltségek a távolsággal arányosan nőnek. Az üzemanyagon felül az útdíjak dobják még meg az utazási költségeket. Ezek azonban a szomszédos országokban az üzemanyaghoz hasonlóan nagyságrendileg ugyanannyiba kerülnek, mint itthon és a sítúra teljes költségvetését tekintve minimálisak (pár száz forint/fő). Természetesen, ha elkerüljük a díjköteles útszakaszokat, ezt a költséget meg tudjuk spórolni, bár az így megnövekedett menetidő általában nincs arányban a megspórolt útdíjjal.

Amennyiben a szomszédnál messzebb merészkedünk érdemes tudni, hogy az olasz-, francia- és svájci autópályák lényegesen drágábbak és az üzemanyag árak is magasabbak. Az olaszoknál és franciáknál kapus rendszer van, így pl. az osztrák és francia határt összekötő olasz pálya díja kb 75 euró irányonként, svájcban pedig csak éves matrica vásárolható közel 50€-ért. Az üzemanyag is ezekben az országokban az legdrágább, 20-30, autópályán akár 50%-kal is több a hazainál. Így ebben a távolságban már érdemes úgy megtervezni az útvonalat, hogy anyagilag jobban jöjjünk ki.

Természetesen a síelésnél is létezik a tömegközlekedés, mint opció, azonban ma úgy áll a dolog, hogy az esetek legnagyobb részében már két ember együttutazása esetén is érdemesebb autóval menni. A nagyon távoli célpontok esetében meg lehet próbálkozni a számolgatással, de ezzel sajnos nem nagyon tudunk spórolni!

Szállás, étkezés

Engedd el a pályaszállást!

A szállásárak tekintetében számíthatunk a legnagyobb differenciára. Általánosan érvényes szabály, hogy a pályához közelebbi szállások drágábbak, míg ha reggelente és délutánonként vállalunk pár km autózást vagy buszozást (a sífalut a környező településekkel összekötő síbuszt a síbérlettel rendszerint ingyen használhatjuk), akkor sokat spórolhatunk.

Főzz magadra!

Sok szálláshely eleve félpanziós ellátást kínál, sokszor teljesen korrekt áron, ám ha szeretnénk spórolni néhány eurót, akkor érdemes utánanézni, hogy lehet-e ellátás nélkül kérni az adott szobát, mivel az önellátás, bár macerásabb, még mindig olcsóbb! A másik megoldás az önellátásra, hogy eleve apartmanokat bérlünk, ahol a konyhában akár az otthoni ízeket is az asztalra varázsolhatjuk. A főzőcskézéshez a bevásárlást érdemesebb itthon megejteni és a nem romlandó élelmiszereket elfuvarozni magunkkal, ugyanis a síterepek közelében az élelmiszerboltok drágábbak, mint itthon. Az pedig valószínűleg senkinek nem újdonság, hogy a pályákon üzemelő éttermek, vagyis hütték árképzése nem spórolásra lett kitalálva, így ha olcsó síelést szeretnénk, ezeket kerülni kell.

Figyeld az apróbetűt!

Ausztriában az apartmanok esetében érdemes arra odafigyelni, hogy amennyiben van végtakarítás, azt sokszor csak a legapróbb apró betűben említik meg még a nagy foglalási oldalakon is, pedig a mértéke néhol akár 100€-ra is rúghat. Ezt a pénzt jobb megspórolni!

Síbérlet

Nem feltétlenül kell a legmodernebb síterepet választani

A bérletárak a szállásokhoz hasonlóan elég széles skálán mozognak. Napijegy szinten a 2018-19-es szezonban Európában tizenpár eurótól egészen 57€-ig válogathatunk.

Felmerülhet a kérdés, hogy ami nagyon olcsó az miért is olcsó!? A válasz nem feltétlenül az, hogy azért mert rossz. Persze ez is benne van a pakliban, de általában a kisebb pályarendszerrel és szintkülönbséggel rendelkező síterepek csalogatják olcsóbb jegyekkel a vendégeket. A szolgáltatások minőségének az interneten pillanatok alatt utána tudunk nézni az erre szakosodott weboldalakon (pl.: tripadvisor), ahol a már ott járt vendégek leírhatják a véleményüket.

Tehát ha egy kisebb síterep is megfelel az igényeinknek, mert pl. sok kezdő, idős vagy kevésbé kilométerhiányos síző van a csapatban, akkor a bérletárakon is sokat tudunk spórolni.

Tervezd meg, hogy mennyit és milyen minőségben szeretnél a pályán lenni

A síterep méretétől és elhelyezkedésétől függetlenül érvényes továbbá az, hogy minél több napra váltjuk meg a bérletet, arányosan annál olcsóbb az ár, tehát érdemesebb több időt eltölteni egy helyen. Síbérlet tekintetében azon tudunk még spórolni, hogy ha előre átgondoljuk, hogy mit is szeretnénk csinálni a pályán. Sok síterepen lehet külön, olcsóbb jegyet venni a tanulópályára. Van, ahol bizonyos számú lifthasználatra van olcsóbb opció. Ha későn kelők vagyunk és napijegyet váltunk, a legtöbb helyen lehet pl.: 11-től, 12-től szóló bérletet venni pár euróval olcsóbban. Ha családi síelésről van szó, érdemes olyan terepet választani, ahol a gyerekeknek nagyon akciós, vagy bizonyos kor alatt akár ingyen jegyet kínálnak. Online bérletvásárlással egyes helyeken további kb. 5%-ot spórolhatunk.

Persze hiába jövünk ki fajlagosan jobban egy hosszabb túrán, ha nem engedhetjük meg magunknak. Szerencsére azonban bőven van lehetőség egynapos síutakra is (hiszen bőven vannak 2-3 órán belül elérhető sípályák) és ha szervezetten megyünk, az útiköltség is jóval kedvezőbb.

Ha nincs síbérlet, nincs síbérletköltség sem

Természetesen a legolcsóbb síbérlet, ha nem veszünk síbérletet és a szintkülönbséget sportosan, azaz sétálva küzdjük le! Az ehhez szükséges felszerelés ma már viszonylag könnyen beszerezhető akár vásárolni, akár bérelni akarunk. Azt viszont fontos kiemelni, hogy sok sípályán ma már tilos túrázni, illetve ha lehet is, akkor is csak síbérlet birtokában! Így tehát a megfelelő technikai tudás és alpesi jártasság elengedhetetlen, ha a sízés ezen formáját választjuk, hiszen jó eséllyel kezeletlen felületen kell majd csúsznunk, és a körülményeket is mi magunknak kell majd felmérnünk. Aki nem próbálta még a sítúrázást, semmiképp se spórolási célzattal, felelőtlenül tegye ezt!

Sífelszerelés

Vegyünk, vagy béreljünk?

No, és hol és milyet?

Sokan nem rendelkeznek saját felszereléssel, így a kölcsönzési árak is meghatározóak lehetnek a sítúra szerevezésekor. A kölcsönzésre összességében azt lehet mondani, hogy egy-egy alkalomra rendkívül drága!

A bérletekhez és a szállásokhoz hasonlóan itt is igaz az, hogy ha több napra bérelünk, akkor a napi ár arányosan csökken, azonban amennyiben hosszú távra tervezünk, sokkal jobban járunk használt felszerelés vásárlásával. Ma Magyarországon a síbörzéken és internetes adok-veszek oldalakon 30-40 ezer forintért már jó minőségű komplett szettekhez (léc/deszka, bakancs) juthatunk hozzá. Ez kb. 6-8 nap bérleti díjnak felel meg!

Ha mégis a bérlés mellet döntünk, érdemes ezt a síelés helyszínén megtenni, ugyanis így megkíméljük magunkat a szállítás nehézségeitől (síbox, síalagút, autóban nyomorgás, stb.). Az árakat tekintve nincs jelentős különbség a hazai síterepek javára, ugyanis míg Eplényben egy átlagos síszett 7700 Ft-ba (kb 24 €-ba) kerül naponta, addig Murauban (magyarok által egyik leglátogatottabb osztrák síterepen) ezt akár 20€ alatt is megúszhatjuk (Intersport síkölcsönző).

Jelentős lehet viszont a különbség, ha még itthon, nem pálya mellől béreljük a felszerelést. Ebben az esetben viszont - főként kezdő, tapasztalatlan síelők esetében - fennáll annak a veszélye, hogy a pályán derül csak ki, hogy nem megfelelő a felszerelés és hiába a kedvező ár, a sokszáz kilométeres távolság miatt nincs lehetőség cserélni. Ha már nagyon biztos vagy benne, hogy mire van szükséged, akkor spórolhatsz, ha itthon bérelsz.

Amúgy erről a "hol béreljek" kérdésről már pár éve megírtuk a tutit...

Csomagajánlatok

Megéri-e szervezett, vagy más által megtervezett utazást választani?

Ha nincs időnk és energiánk magunknak összerakni a téli kikapcsolódást, akkor számtalan iroda számtalan csomagajánlatát böngészhetjük végig. Mivel gyakorlatilag ebben az esetben valaki más végzi el helyettünk az utánajárást, egy-két kivételtől eltekintve (pl.: Last Minute) nem fogjuk olcsóbban megkapni a síutat, mintha magunk szerveztük volna meg. A dolognak mégis van előnye! Az ilyen ajánlatok keretében olyan helyekre is el tudunk jutni, ahová magunknak nem tudnánk utat szervezni, ugyanis pl. az adott szállások magánemberek számára nem elérhetőek. Az ilyen ajánlatokban sok szolgáltatás pl.: oktatás, vagy buszos utazás akciós tételként vagy ingyenesen szerepelhet, vagy bárhogyan is, de „benne van az árban”, így a végösszeg átszámolásakor nem biztos, hogy negatív eredményre jutunk. Nagyon jó példa erre a nagy francia síterepekre szervezett utak, amelyek ma már nem jelentenek akkora spórolást, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, viszont hasonló áron sokkal jobb körülmények között csúszhatunk, mint mondjuk egy osztrák vagy szlovák síterepen (ilyen utazási ajánlatokat találhatsz például itt).

Na, de akkor hol találunk olcsó síterepet?

Ha az összköltségeket és a hasonló adottságokat összevetjük, arra jutunk, hogy a környező (mint Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország) és a kicsit távolabbi (mint Olaszország, Svájc, Franciaország, Németország) síterepek közül Ausztria a legdrágább választás. Kis túlzással egy tiroli, nagy magasságban fekvő, nagy pályarendszerrel rendelkező síterepen egy 6 napos bérlet kerül annyiba (pl.: Sölden 293,5€), mint mondjuk Franciaországban vagy Olaszországban (bizonyos helyeken) ugyanez a 6 nap pályaszállással együtt (Vars 309€). Természetesen a Franciákhoz kétszer annyit kell utazni, de még így is jelentős a különbség.

Ha nem a pályák hossza és a magassága a mérvadó a szervezésnél és megelégszünk kisebb terepekkel, akkor a legolcsóbb megoldás Szlovákia, vagy Szlovénia. Főleg az ország középső, illetve északi részéről kedvelt célpont a szlovákiai Donovaly, a Dunántúlról pedig pl. a szlovéniai Krvavecet érdemes megcélozni. Ha egynapos csúszásban gondolkozunk, akkor hó függvényében szintén az olcsóbb, gyorsan megközelíthető országokban vagy a hazai terepekben érdemes gondolkozni, ugyanis pl. itthon (Mátrszentistván, Eplény, Nagy Villám) 3-4 órás, olcsóbb jegyekkel is variálhatunk.

Ugyan jár némi macerával és utánajárással a szervezés, de kellő elszántsággal sok gőzgombócra valót meg lehet spórolni (amit elkölthetünk mondjuk majd a nyaralásra).

Ajánló