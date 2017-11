2017.11.28. 0

Mozgásvilág.hu

Hol béreljek sílécet?

Egy síeléssel töltött üdülésnek eleve megvannak a költségei (utazás, szállás, liftbérlet, stb.) és ekkor még nincs is mivel hasítsunk. Jobban megéri-e, ha bérelünk és ha igen, akkor utazás előtt, vagy a pálya mellett tegyük-e meg?

Mielőtt belemennénk, hogy kinek és hol érdemes lécet/deszkát bérelni, beszéljünk arról, hogy eleve...

...sífelszerelést bérelni miért érdemes?

- Első sorban gyerekeknek. Nemhogy évről-évre, de napról napra más méretekkel rendelkeznek. Ezt lekövetni saját sífelszereléssel, meglehetősen költséges mulatság. Persze van, ahol lehet beszámíttatni, csereberélni.

- Ritkán síelőknek. A képlet valahogy így fest: Saját sífelszerelés > évi kétszer 1 hét síelés > Bérelt felszerelés. Vagyis annak éri meg saját cuccot beszerezni, aki évente legalább kétszer egy hetet (de inkább többet) eltölt e kedvtelésével. Ennél kevesebb alkalomnál jobban megéri bérelni.

- A bérlés mellett szól továbbá az is, hogy többféle márkájú és kategóriájú lécet/deszkát kipróbálhatunk, akár a TOPkategóriás, teljes áron meglehetősen drága cuccokat is, illetve a sítudásunk változásával a hozzánk illő léc is mindig más-és-más lesz.

Alapesetben egyébként, első saját felszerelésnek a cipőt ajánlatos beszerezni.

Itthonról, vagy külföldről?

Eddig még viszonylag egyszerű a kérdés és kisebb a megosztottság a véleményeket illetően. A nagyobb differencia ott kezdődik, amikor a hazai-, illetve a külföldi, pálya melletti kölcsönzők között kell dönteni.

A kérdés eldöntéséhez megkérdeztünk hazai sí/board kölcsönzőt, magyar, de külföldön dolgozó síoktatót, valamint kölcsönzőket már kipróbált síelőt is. Előre jelezzük, hogy mivel az ár és az egyénenként jellemző síelési/snowboardozási stílus is a szempontok között szerepel, ezért egyetemleges döntés nem születhet egyik fél javára sem.

A magyar síkölcsönzők szerint

Legfontosabb érv a hazai bérlés mellett az ár.



A bérlés időtartamától függően 20-50%-kal drágább kint bérelni, ami például család esetében már tetemes költség. Magyarországi kölcsönzőkben egyszerűbb az életünk, különösen akkor ha nem először látogatunk oda. Annyi a dolgunk,hogy őszintén válaszolunk a feltett kérdésekre.

Nagyon fontos, hogy őszinte választ adjunk pl. arra a kérdésre (hölgyek!!!), hogy mekkora a testsúlyunk, hiszen ennek alapján állítják majd be a kötés kioldó erejét. Az itthoni bérlésnél különösen fontos a jó felszerelés megválasztása, mert menet közben már nem tudjuk kicserélni.

Fontos, hogy 2-3 évnél öregebb felszereléseket lehetőleg ne fogadjunk el. Ehhez viszont az szükséges, hogy megfelelő időben tegyük meg előjegyzésünket és próbáljunk. Kölcsönző és kölcsönző között óriási lehet a különbség, ezért jól nézzünk körül az adott kölcsönzőben!

A síoktató véleménye!

"Oktatóként gyakran szembesülök azzal a ténnyel, hogy a teljesen kezdő tanoncok nem a megfelelő felszereléssel érkeznek. Ebben az esetben már nincs mit tenni, hiszen több-száz kilométerre eltávolodott a kölcsönzőtől és a pénzt is kifizette. Sajnos ilyenkor félő, hogy az első, meghatározó élmény kellemetlen lesz.

A pályák melletti kölcsönzőben azonnal ki lehet cserélni (felár nélkül) a nem megfelelő felszerelést.

Természetesen a fenti eset akkor is elkerülhető lett volna, ha még otthon jobban felmérték volna a szükséges felszerelés típusát, de az is igaz, hogy sokszor fél-egy óra használat után derül ki, ha nem megfelelő mondjuk a cipő."

A síelő tapasztalata

Egyértelmű különbség az árban mutatkozik meg, a hazai kölcsönzők javára. Azonban ha hozzávesszük a tetőboxbérlést (ami a szállításhoz kellhet), akkor ez a különbség csökken. A hazai kölcsönzők kínálatának színvonala látványosan fejlődik, persze a sípályák és sígyárak közvetlen szomszédságában lévő kölcsönzők mindig is előnyt élveznek.

Az érvek

Érvek a hazai síkölcsönzés mellett

Síelés és síelés között óriási a különbség. Nem feltétlenül vágyik valaki arra, hogy a legkülönfélébb és legújabb léceken/deszkákon hasítson így egy-két éves rutinnal - no meg a jól megválasztott, lelkiismeretes és hozzáértő kölcsönző megválasztásával - pontosan meghatározható a megfelelő felszerelés. Van, akinek a megszokott, egyszerű hegyről-lezúzás jelenti a síelést. Ebben az esetben nincs értelme azt a többletet megfizetni, amit a külföldi bérlés jelentene (természetesen, ha megoldott a szállítás is).

Bár a nyelvi nehézségeket ügyesen áthidalják külföldön, fontos lehet az is, hogy itthon anyanyelvünkön érdeklődhetünk a különböző típusú és számunkra megfelelő felszerelésről.

Érvek a külföldi kölcsönzés mellett

Teljesen kezdőknek, akik még soha nem viseltek sícuccot, előnyös, ha kényelmetlenség esetén azonnal cserélhetnek, a haladó/profi síelőknek pedig hasznos lehet, ha a síelés alkalmával többféle típust is kipróbálhatnak. Azoknak, akiknek az elutazás előtti estén (üzletzárás után) szokott eszébe jutni, hogy felszerelés is kéne... na, nekik nem is nagyon van választási lehetőségük :)

Kölcsönzők és árak (5 napra)

Felnőtt felszerelés Forintban, külföldi kölcsönzőnél 307,5 Ft-os EUR árfolyammal számolva 2017. novemberben.

A cikk összeállításában külön köszönjük a segítséget Talpinak (Montana Sport) és Pál Zsuzsanna síoktatónak!