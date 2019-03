2019.03.06. 0

Simon Ádám

Városi kerékpárok 2019

Idén különösen szép városi cirkálók láttak napvilágot.

Neuzer

Classic Premium

Egy stílusos nőnek valószinűleg csinos táskája van, szép cipője, jó frizurája, menő sisakja. Akkor a bringája milyen legyen? A Neuzer Classic trendi színeivel és dizájnjával pont ilyen.

72 900 Ft

Neuzer

Balaton Premium 28 N3

Ha egy nő olyan kerékpárt keres, ami bármelyik városban és bármilyen helyzetben megállja a helyét, biztos ezt ajánlanánk elsőnek. Kifinomult stílusával, hármas agyváltójával és (szoknyában is) könnyen átléphető vázformájával szuper közlekedési eszköz, sőt kicsit több is annál.

87 900 Ft

Kross

Trans 4.0

A Trans sorozat első tárcsafékes modellje, mely a 2019-es kollekcióban egy új világos női színnel és kisebb méretekkel is bővült. Shimano Tourney és Acera váltók gondoskodnak a 3x7 sebességről, a belső kábelelvezetés a letisztult és elegáns megjelenésről, a számos kiegészítő pedig a maximális kényelemről.

179 990 Ft

Neuzer

Brooklyn

Igazi szuperstílusos, szupervagány városi cirkáló enyhe holland beütéssel. Könnyű alu vázával, teljes felszereltségével, hetes agyváltójával a város minden akadályát könnyedén leküzdheted vele.

185 900 Ft

Bianchi

Venezia Lady

A Bianchi Venezia Lady stílusos megjelenésével és három sebességes agyváltójával ötvözi a retro és a modern stílust. Celeste színben minden tekintetet magával ragad.

219 000 Ft

Bianchi

Venezia Man

A Bianchi Venezia Man stílusos megjelenésével és három sebességes agyváltójával ötvözi a retro és a modern stílust. Fekete színben elegáns és stílusos.

219 000 Ft

KTM

Tourella 28.7

A KTM-nél ráéreztek, hogy mikor kell elengedni a klasszikus narancssárgát. Ez ám a kényelem és sokoldalúság. 7 fokozatú agyváltós meghajtás, komfortos ülések, kényelmes üléspozíció. Minden háziasszony megérdemel egy ilyet.

219 000 Ft

Kross

Trans 7.0

Kiváló ár-érték arányú bringa, mely minden kényelmi funkcióval fel van szerelve, mely a biztonságos és praktikus városi közlekedéshez szükséges. Hétvégéken bátran rábízhatod magad egy hosszabb túrára is! Belső kábelelvezetés, Shimano BR-M315 tárcsafékek, férfi és női színek és modellek.

229 990 Ft

Cube

Ella Cruise

Az Ella Cruise az a fajta kerékpár, amely olyan könnyedén válik a mindennapjaid részévé, hogy csodálkozni fogsz, hogyan tudtál élni nélküle. Elegáns és kifinomult retro dizájnnal láttuk el, remekül ötvözve a stílust a praktikussággal és könnyű használattal. A váz nem csak jól néz ki, de úgy lett megtervezve, hogy a fel- és leszállás is nagyon könnyű legyen vele. A kényelmes üléspozíció és biztonságos, intuitív irányíthatóság szintén hozzá tartoznak, ahogy a könnyedén és megbízhatóan működő alkatrészek is, így neked csak a tekerésre kell figyelned. A stabil csomagtartóval, sárvédőkkel, kitámasztóval és világítással készen állsz bármilyen bringázásra.

239 990 Ft

Cube

SL Road Pro

Az SL Road Pro egy nagy teljesítményű, remek ár-érték arányú bringa azoknak a kerékpárosoknak, akik a sebességre és az egyszerűségre helyeznek nagy hangsúlyt. Nincs rajta semmi olyan, amire nincs is szükséged, de mindennel fel van szerelve, ami kellhet - beleértve a bármilyen időben biztonságos megálláshoz szükséges hidraulikus tárcsafékeket és a Shimano megbízható, könnyed működésű 18 sebességes Sora meghajtását is. A széles áttételtartomány és a Shimano legendásan könnyű kezelése miatt még a legmeredekebb mászásokhoz is egy kattintásnyira van a megfelelő áttétel.

269 990 Ft

KTM

Chester 28.7

Gyors és praktikus. Rövidítsd le a hétköznapi ingázási időt, de ne mondj le a kényelemről és az ügyes tárolási lehetőségekről sem.

289 000 Ft

Cube

Hyde Race

Gyorsan szeretnél eljutni A-ból B pontba a városban? Engedd meg, hogy bemutassuk a Hyde Race-t. Könnyű, gyors és kényelmes - ez a városi kerékpár az igényes bringások választása. A csendes Gates Carbon Drive szíjhajtás fontos része vonzerejének: az összeolajozott nadrág és gyakori karbantartás már a múlté. Mondanunk sem kell, hogy a "Race" elnevezés sem csupán egy hangzatos feliratú címke, amelyet a kerékpárra aggattunk. Méltán viselheti nevét, mert minden részletet alaposan kidolgoztunk, hogy a lehető leggyorsabb legyen a város utcáin. A korszerű 8-sebességes Alfine agyváltótól, a gyors Schwalbe gumikon át a könnyű vázig, a Hyde Race egy letisztult, szélsebes, városi gép.

329 990 Ft

KTM

Kent Belt

A hajtást figyeld! Felejtsd el a maszatolást, az olajos, vagy éppen nyikorgó, csörgő-zörgő láncokat. Neked egy olyan bringa kell, amit nem kell folyton tisztogatni és olajozgatni, neked arra van szükséged, hogy csak néma csendben hasíts a városon keresztül. A Kent Belt a Gates Carbon Drive szíjhajtását kapta, Shimano Nexus agyváltóval, hogy a karbantartás-igényt a minimálisra csökkentsék. Ez kell neked!

339 900 Ft

Kross

Trans Hybrid 5.0

Élvezd, ahogy hangtalanul suhansz a város utcáin, fedezd fel a környék útjait, amelyek eddig túl nagy kihívást jelentettek! Az elektromos hajtásrásegítés kellemesebb kerékpáros élményt tesz lehetővé, a hajtás kevésbé fáradtságos, főképp az emelkedőkön. A Shimano Steps CITY E6100 hajtásrendszer kifejezetten városi és túrakerékpárok számára fejlesztett, elsődlegesen a szórakozás és kikapcsolódást szolgálja. Háromféle rásegítés-fokozat.

899 990 Ft

