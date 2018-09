2018.09.11. 0

Simon Ádám

Kellys 2019

Rejtett akkus ebike egyedi konfigurációval, megmégezerfincsiség...

Temérdek eladott kerékpár és soha nem látott népszerűség

- a Kellys évértékelő- és egyben jövő évi termékbemutató eseményén az eddigi sikerek mellett a várható újdonságokról is esett szó bőven.

Kellys Tygon ebike

Az egyik legizgalmasabb és legtöbb kérdést is felvető újdonság a Kellys Tygon ebike. A kiemelkedő szervizellátottság - és nyilván további kismillió szempont - miatt a Kellys elektromos rásegítésű kerékpárjaiban a Shimano STePS motor-akku kombó dübörög, de a Kellys csavarintott egyet a dolgon. Elmondásuk szerint ugyanis meggyőzték "Shimano-bácsit", hogy esetükben engedjen abból a megkötésből, hogy a motorhoz csak és kizárólag a Shimano saját akkuját használhassák. Az volt a tervük ugyanis, hogy a gyári 504 Wh-s akkuk helyett 630 Wh-s áramforrást helyeznek el, amivel az elektromos rásegítés hatótávját jelentős mértékben megnövelnék. Érveik meggyőzőnek bizonyultak, mert a Shimano belement az alkuba, a kikötés annyi volt, hogy az egyedi akkut az egyik saját beszállítójától (amelyik fő profilként az Apple részére gyárt akkukat) kell rendelni.

Így született meg tehát a Kellys Tygon 70-es csúcsmodell E8000-es motorral és 630 Wh-s, 17Ah-s, teljesen integrált akkuval. És a teljesen integráltat ebben az esetben úgy kell érteni, hogy az akku nemhogy nem látszik, de még a vázon sincs semmilyen nyílás, vagy ajtó, amin keresztül hozzá lehetne férni. Az akkut a motor számára kialakított helyen lehet, még a motor felhelyezése előtt betolni. A megoldás előnye, hogy a plusz nyílások megkönnyítik a váz tervezését, alacsonyabb súly mellett jobb merevséget, magasabb strapabírást lehet így elérni, az akku tökéletesen védve van a külső behatásoktól (víz, sár, akkulopó ember) és látványra is letisztultabb eredményt kapunk. A hatótávolságot meghaladó túrák esetén persze számolni kell azzal, hogy pótakku használata nem lehetséges, illetve a töltés is csak a kerékpárral együtt megoldható, így akinek ez gondot jelent (mert az otthoni tárolójától messze van a konnektor), annak kevésbé lesznek kielégítőek az előbb felsorolt előnyök (bár, a csúcsmodellnél megnövelt akkukapacitás mérsékelheti ezt a problémát).







A Kellys Tygon az integrációnak köszönhetően minimalizált, szép megjelenést kapott, a bekapcsológombot a felső vázcső elején helyezték el, ami megoldással már találkozhattunk más gyártók kölykénél is. 11 sebességes SLX SL-M7000 hajtást és 120 mm-t mozgó Rock Shox Revelation villát és dropper postot kapott a 70-es csúcsmodell, valamint kérhetjük 27,5, illetve 29-es kerékszettel is. A fekete és piros színben elérhető Tygon 50-es kistesó, illetve a női igényekre szabott Tayen a Shimano E7000-es motorral és hozzá a klasszikus 504 Wh-s akkuval lesz szerelve. A Tygon 30-es a német piac igényei szerint kiegészítőkkel (sárhányó, világítás, kitámasztó) gyárilag felszerelten vásárolható meg, E6100-as motorral.

Kellys ebike paletta levehető akkuval

Aki számára fontos, hogy az akkumulátor hozzáférhető (cserélhető, illetve kerékpár nélkül is tölthető) legyen, a Kellys Theos 60-as (E8000), a Theos 50-es (E7000), vagy a Tygon 10-es (E7000) modellek lehetnek érdekesek, illetve városi felhasználásra az Ebase ezentúl Estima néven fog futni, E5000-es motorral.

Kellys a hegyekbe fönt

Természetesen az elektromos rásegítéses kerékpárok térnyerésével nem fognak eltűnni a hagyományos, "unplugged" bringák a kínálatból. A Kellys Hacker egy ránézésre is nagyon megnyerő XC bringa, a Slage és Stage leszármazottja. A jól hangzó "sohaseholavilágonmég"-ekből neki is kijutott, már ami a támvilla hosszát, vagyis rövidségét illeti. Ennek köszönhetően agilis lesz a bringa, illetve a jól eltalált fejcsőszög miatt meredek siratófalakon sem emelgeti az orrát. Sram Eagle 1x12 szett és dropper post is jár a 90-es csúcsmodellhez, de a Powercore technológia (vagyis a nagy terhelést kapó vázpontok megerősítése) az összes felszereltség mellé jár. Ennek köszönhetően egyébként 150-200 grammot tudtak faragni a váz súlyából.

Aluvázas bringában gondolkodók számára a Gate lehet érdekes 27,5, vagy 29 kerékmérettel, illetve kifejezetten jóárasított választás mérsékelt terepezésre a Madman.

MTB berkekben új irány a Trail, amihez a hegyi lejtőkön és hosszú túrákon is jól teljesítő bringák szükségeltetnek. A Kellys Trail kategóriájú bringáinak majd mindegyik darabja drop posttal szerelve kapható. A Thorx a Cross-country és az Enduro előneit gyúrta egyetlen modellbe, ThinkLink négypontos felfüggesztéssel (erről részletesebben írtunk már tavaly). A merevfarú Gibbon nem szól semmi másról, csak a 100% élvezetről: jövőre picit módosított vázzal és új dizájnnal, 130mm-es rugóúttal, illetve egy kevésbé ballonos 2,6-os (3 helyett) kerékszettel lesz kapható.

Virsli, túra, város, gyerekek, meg a satöbbi

A népszerű Gravel kategóriában a Soot három felszereltségben lesz elérhető, a durvulásra született 70-es csúcsmodell dropper posttal és nem mindennapi színvilágban tündököl.

Az országúti gépek között tárcsa- és hagyományos fékkel szerelt típusokat is találunk (érdekesség, hogy éppen a csúcsmodell URC 90 hagyománytisztelő maradt).

Komfortos városi- és túrásmindenes a Physio, bársonyfekete bringa, aranyszínű dizájnelemekkel. A Kellys Urban Move Concept váz kiemelt rezgéselnyelő képességgel bír. Használhatod fitness bringaként, csapathatsz vele lazább ösvényeken, körbetekerheted bármelyik tavunkat és/vagy használhatod mindennapi közlekedési eszközként is. Szeretjük az ilyet.

A gyerekbringákhoz csak egyetlen megjegyzést fűznék: megbízhatóságukra garancia, hogy akár egy felnőtt által gyakorolt terhelést is nevetve elviselnek, szóval nyugodtan hülyülhetnek a részeg apukák a gyerkőcök járgányával ;)

A Kellys kerékpár kiegészítői között gyakorlatilag minden szükséges eszköz (ruházat, táskák, védőfelszerelés, világítás, alkatrészek, szerszámok, stb.) megtalálható, amik természetesen színben, dizájnban a legjobban passzolnak a Kellys kerékpárokhoz.

