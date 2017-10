2017.10.11. 0

Simon Ádám

Kellys 2018

Bor, búza, Kellys...

Erdőbénye, bor, búza, békesség és Kellys, amerre a szem ellát... valami ilyesmi hangulata volt a nemrégiben megrendezett Kellys viszonteladói bulinak, ahol a teljes 2018-as Kellys palettát meg lehetett szaglászni. A kerékpárok mellett tekintélyes kiegészítő-arzenál is felsorakozott a domboldalon. Sok másik márkához hasonlóan, a Kellys is a kerékpározási élmény maximalizálására törekszik, ami az új modelleket elnézve sikerülni is fog nekik.

Think Link

Ezen aztán valóban lehetett "thinkingelni", hozzáértő kerékpárszerelőkkel hosszan fejtegettük a rendszer pontos működését. A vadiúj összteleszkópos platform egy egyedülálló, teljesen független hátsó felfüggesztési rendszer, ami arra hivatott, hogy a hajtás és fékezés ne zavarjon be a rugózásba és a hátsó háromszög geometriája bármilyen helyzetben állandó maradjon a lánc nyúlása nélkül. A visszarugás megszüntetésével jelentősen megnő a hátsó kerék tapadása és a hajtás erőátvitele is hatékonyabb lesz. 2018-ban az új Kellys NOID és a Kellys SWAG modelleken lesz megtalálható 205 és 165 mm-es rugóúttal.

Kellys NOID

Az új NOID váza teljesen megújul és megkapja a Think Link felfüggesztési rendszert, 205 mm rugóúttal. Különlegessége a változtatható geometria (Vario Geometry System), vagyis a felhasználó a láncvilla hosszát, a középcsapágy magasságát, az ülést és a fejcső szögét pár perc alatt átállíthatja (vagy beállíttatja a szervizben). Az integrált vázvédelem (IPS) és a rejtett kábelvezetés (SCR) technológiának köszönhetően a NOID is szupercsendes marad menet közben. A Drive Core középcsapágy csillapítja a hajtás és rugózás okozta feszültséget, növeli az olalirányú merevséget.

A csúcsmodell Rock Shox Boxxer Team villával és Super Delixe RC rugóstaggal gurul ki a gyárból, Shimano Saint fékkel és hajtással.

Kellys SWAG

A SWAG is megkapta a Think Link felfüggesztést 165 mm rugóúttal, Drive Core középcsapágyat és állítható a fejcső szöge. Az integrált vázvédelem (IPS) és a rejtett kábelvezetés (SCR) technológiának köszönhetően a SWAG is szupercsendes marad menet közben. A csúcsmodell 170 mm-t mozgó 50-es Rock Shox Lyric teleszkóppal , Deluxe RT3 rugóstaggal, Sram GX Eagle 1x12 hajtással és Sram Guide R fékekkel domborít (az alsóbb modellek 1x11-es hajtást kaptak).

Kellys THEOS ebike

Shimano STePS E8000 motorral száguld hegynek felfelé is az összteleszkópos enduro ebringa (KS LEV dropper post nyeregcső és széles Race Face cockpit), elöl 170 mm, hátul 160 mm rugóúttal. A váltást - elektromos rendszerhez méltó módon - Shimano XT Di2 (1x11) vezérli.

Kellys SOOT

Az országúti kerékpárok hajtási hatékonyságát vihetjük ki terepre a Kellys gravel kerékpárjával. Kényelmes geometria (új alu ötvözetből készült váz, karbon villával), nagy hatékonyságú tárcsafékek, átütőtengelyes kerekek biztosítják az élményt aszfalton és földúton egyaránt. A gyors csapatás mellett hosszú és kényelmes túrázásra is alkalmassá teszi a kerékpárt a 3 kulacstartó-előkészítés, és a sárvédő felfogatási pontok, de opcionálisan a Kellys saját táskakombóját (kormányra, felső vázcsőre és nyereg alá) is felaggathatjuk rá.

Élménybringázás gyerekkorban is

A Kellys Marc a tökéletes gyerekbringa megtestesítője, semmi feleslegeset nem találunk rajta. A váza merev, nincs első teleszkópja sem, hiszen egyrészt irreálisan megnőne a kerékpár ára (arról nem beszélve, hogy általában a gyerekbringákban lévő teleszkópok amúgy sem magas minőségűek és egy gyerek súlyához nincs is rá szükség), másrészt így kevesebb elromolható dolog van a bringán. A komfortos menetteljesítményről a pluszos gumik gondoskodnak, amik a rázkódás elnyelése mellett hatékonyabb tapadást is biztosítanak. Felesleges a két váltó és a több tányér, bőven elegendő, ha csak egy váltókart kell kezelni, hovatovább a fékkarok is a gyerekek kézméretéhez és erejéhez igazodnak. Masszív, strapabíró élménykerékpár, amivel a kerékpározást lehetetlen nem megszerettetni.

Kiegészítők minden mennyiségben

A Kellys kerékpárok vannak annyira jók, hogy könnyedén márkahűség alakuljon ki a felhasználók részéről. Hogy ezt az érzést minél jobban kiszolgálja, a Kellys a kiegészítők teljes tárházát kínálja, a spéci csatos fejvédőtől kezdve az űberszuper sportszemüvegen át a praktikus kerékpáros táskákon keresztül a szerzámokig, lámpákig, komputerekig lakatokig és ruhaneműkig.

Nem véletlen, hogy a Kellys eladási mutatói rohamos növekedésről árulkodnak.

Keresd a Kellys kerékpárokat a hivatalos Kellys viszonteladóknál.