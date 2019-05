2019.05.23. 0

Határtalan szabadság a drótszamáron

Ahol e-bike nélkül is felvillanyozódsz! Kerékpározás Alsó-Ausztriában: könnyű útvonalak, határokat átszelő változatos tájak és különleges kulinária.

EuroVelo 6 - Duna menti kerékpárút

A Duna menti kerékpárút nemcsak a nagy európai bringaút hálózatok úttörője, hanem Közép-Európa egyik legkedveltebb útvonala is egyben. A kiváló útvezetés és a látnivalók sokasága teszi egyedivé az EoroVelo 6 kerékpárutat Alsó-Ausztriában is.





EuroVelo 13 - Vasfüggöny kerékpárút

Határtalan bringázásnak adhatjuk át magunkat az Iron Curtain Trail (EuroVelo 13) útvonalon is, mely a vasfüggöny nyomában halad és nemcsak Alsó-Ausztriát köti össze Csehországgal és Szlovákiával, hanem a Waldviertelt is a Weinviertellel. A kerékpárúton nemcsak az európai történelem nyomába eredhetünk, hanem érintetlen természet is vár ránk, hiszen a határvonal több évtizedes elszigetelésnek köszönhetően egy egyedülálló biotóp alakult itt ki, mely számos állat- és növényfajnak ad otthont.





EuroVelo 9 - végig Alsó-Ausztrián

Az EuroVelo 9 része az európai távolsági kerékpárutak hálózatának és a lengyelországi Gdańsktól a horvátországi Pula-ig halad. Ezzel összeköti a Balti-tengert az Adriával. A cseh határtól Alsó-Ausztrián, Bécsen és Stájerországon át halad 10 egynapos szakaszokon, 568,2 km-en Európa szívében. Alsó-ausztriai szakaszain számos látnivaló található, mint a Bécs mellett található Laxenburg kastély vagy a Kottingbrunnban található vízi kastély.

Hozzáértő tervezés = kényelmes tekerés

Alsó-Ausztria nagy bringaútjainak különlegessége, hogy folyók mentén és egykori vasútvonalak nyomvonalain, jelentősebb emelkedők nélkül haladnak. A Mostviertelben tavaly adták át az Ybbstal-kerékpárút központi szakaszát Waidhofen an der Ybbs és Lunz am See között, mely az egykori Ybbstal-vasút nyomvonalán vezet. Az Ybbstal-kerékpárút kiváltképp a családok körében kedvelt, hiszen teljesen sík terepen, az autóforgalomtól távol, az Ybbs folyó közelében halad az Alpok nyúlványi között. Hasonlóan családbarát a szintén a Mostviertelben található Traisental-kerékpárút, mely a Dunától Mariazellig vezet. A Waldviertel az egykori Thayatal- és Göpfritz-Raabs-vasút nyomvonalai határozzák meg a 2017-ben megnyitott Thayarunde-kerékpárút útvezetését. Az útvonal mentén számos látnivaló vár a kerekezőkre: várromok és várak, az egykori vasútvonalak emlékei, vadon termő gyümölcsösök, ahol nassolhatunk a természet lágy ölén, valamint Slavonice reneszánsz városával és az arisztokrácia körében egykoron közkedvelt üdülőhellyel, Písečné-vel két település is a cseh oldalon.









Top 10-kerékpárút







A kitáblázott kerékpárút hálózat Alsó-Ausztriában rendkívül hosszú, hiszen összesen 4200 km bringaúttal rendelkezik (összehasonlításképpen: Ausztria legnagyobb tartományának közúthálózata összesen 14 000 km-t tesz ki). A változatos tájrajzon felül kiváltképp a látnivalók sokasága teszi élménydússá a kirándulást: apátságok, kastélyok és várak, múzeumok és a természet kincsei diktálják a tempót. A kerékpárosok nagy része jellemzően a 10 top-kerékpárút egyikét választja. Ezek kitűnően kitáblázottak, minősített kerékpárosbarát szolgáltatásokkal, sűrű vasúti hálózattal rendelkeznek, ahol számos vendéglő és hagyományos borozó, vagyis heuriger várja a megfáradt kerekezőket. Nem utolsó sorban az e-bike és bringaszervíz állomások gondoskodnak a felhőtlen tekerésről.

Alsó-Ausztria top 10 kerékpárútja:

- Dunai menti kerékpárút (EuroVelo 6) – 272 km

- Traisental-kerékpárút (4-es) – 111 km

- EuroVelo 9 – 212 km

- Triestingau-kerékpárút (9a-s) – 32 km

- Kamp-Thaya-March-kerékpárút (8-as) – 426 km

- Iron Curtain Trail (EuroVelo 13) – kb. 400 km

- Piestingtal-kerékpárút (43-as) – 38 km

- Triesting-Gölsental-kerékpárút (42-es) – 62 km

- Ybbstal-kerékpárút (központi szakasz Lunz am See és Waidhofen a. d. Ybbs között) – 55 km

- Thayarunde-kerékpárút – 96 km

Bővebb infó, kapcsolat:

www.also-ausztria.info/kerekparozas

