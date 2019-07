2019.07.25. 0

Hamarosan itt a Bükk Maraton hétvégéje

A Bükk Maraton hétvégéjén a versenyen kívül még sok további programmal találkozhattok: lesz Outdoor Expo, Shimano szerviz, Deuter termékek, Kiprun futócipő tesztelés, Kellys és Rockrider mtb kerékpár tesztelés, AM Bringa e-bike tesztelési lehetőség, kerékpártúrák és nyereményjáték!

Outdoor Expo a Bükk Maratonon

Mint tudjátok, augusztus első hétvégéje a felsőtárkányi Egeres völgyben a Bükk Hegyikerékpár Maraton rendezvényeiről szól. Az idén azonban nem csak a versenyzőknek érdemes eljönni. Lesznek programok a nézelődőknek is, mivel szombat és vasárnap Outdoor Expo lesz!

A Shimano bemutatja a legújabb XT és SLX alkatrész családot. Kipróbálhatod az E7000, és E8000 e-bike rendszerek erejét és előnyeit. Tudd meg, melyik Shimano cipő passzol igazán a te lábadra. A hazai képviselet bemutatja egyéb általuk forgalmazott termékeit is, például a csúcs Lazer fejvédőket Belgiumból, a PRO kormányait és egyéb kiegészítőit.

Shimano szervizpont

Hogy mi is ez, mire is számíthatsz itt? Aki tavaly volt, az tudja. A többieknek meg íme az alábbi sorok:



„Malőr bármikor történhet, s most nem egy defektre, vagy a váltó beállítására gondolunk, hiszen ezt a legtöbben meg tudják javítani saját maguknak is. Persze mindenre mi sem tudunk felkészülni, a vázpapucs, vagy egy törött felni cseréjét például nem tudjuk megoldani, de egy elgörbült fékkar, a fékolaj hiánya, vagy a középrész recsegése esetén bátran fordulhatsz hozzánk, hiszen azért leszünk ott, hogy a technika ördöge ne állhasson az utadba!



A Bükk Maratonon várunk mindenkit tanácsadással, az indulókat akár hibaelhárítással augusztus 3-án szombaton déltől 6-ig, valamint 4-én vasárnap reggel 7:30-tól 9-ig a Shimano szerviz ponton.”



A Decathlon mind a futók, mind a kerékpárosok érdeklődésére készül

A futók számára cipő tesztelési lehetőséget biztosítanak, a Kiprun XT és Kiprun MT modelleket lehet kipróbálni akár verseny alatt is. Lesz egy nyereményjáték is, ahol soft kulacsot és összecsukható poharakat sorsolnak ki a cipők tesztelői között.

A bringások pedig a Bükk Maraton helyszínén Xc100, Xc500 és Xc900 kerékpár modelleket tudnak tesztelni szombaton a depó területén vasárnap pedig élesben a versenyen.

High5, AM Bringa, Deuter, Kellys kiállítók a helyszínen

A High5 standján meg tudjátok nézni és vásárolni a cég termékeit. Az ugye meg van, hogy ők biztosítják a versenyek frissítőit?

Az AM Bringa 11 elektromos kerékpárt hoz ki, amelyekből 5 db tesztelhető lesz a helyszínen. Lesz értékesítés is, ahol nagy kedvezményekkel lesz eladó jó pár pedelec MTB.

A Deuter kerékpáros táskákkal és kiegészítőkkel jelenik meg. Így a Compact, Race, Superbike, Trans Alpine modelljeit és az új BIKE és Trans Alpine Pro táskákat is megtekintheted a helyszínen.

A rendezvény ideje alatt lesz lehetőség vásárlásra. A kiállított modellek 10% kedvezménnyel lesznek megvásárolhatóak. (Illetve, aki a helyszínen megrendeli, annak ugyanúgy jár a kedvezmény.)

A Kellys is hoz 11 tesztkerékpárt, hogy minél többet kipróbálhassanak az érdeklődők. A kerékpáros kiegészítőket (belső, sisak, kesztyű, pumpa, stb.) nem csak nézegetni lehet, vásárlásra is lesz lehetőség.

Készülnek egy kvízzel is. A kitöltőket apró Kellys ajándékokkal fogják díjazni.

Reméljük felkeltettük az érdeklődésed, gyere ki a helyszínre!

Bővebb infók itt:

www.nse.hu

