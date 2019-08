2019.08.14. 0

Ferenczi Anita

A Merida 2020-as újdonságai

Ruhpoldingban jártam, megnéztem - és részben ki is próbáltam -, hogy milyen újdonságokkal kényezteti jövőre a bringás társadalmat a Merida.

Ruhpolding, ez a délkelet-német település idén harmadszor fogadta be a Merida Global Launch eseményt, ahol a kereskedők és a sajtó képviselői első kézből kaphattak infót a következő évi újdonságokról. Az összesen több mint két hetes márkabemutató esemény alatt 5 turnusban 24 ország kereskedői, újságírói váltották egymást, és összesen 236 tesztkerékpárt próbálhattak ki, valamint 218 kiállított bringát és rengeteg Merida-kiegészítőt – nyerget, táskát, lámpát stb. - tapogathattak, járhattak körbe.

Ez itt tényleg a bringások Paradicsoma…

625 méterrel a tengerszint felett járunk, felettünk a környék legmagasabb pontja, az 1645 m magas Rauschberg emelkedik, ahová kiépített függővasúttal, de akár gyalogosan, vagy - természetesen - e-montival juthatunk fel.

A kisváros nemcsak erre a két hétre alakul át bringás paradicsommá, hanem egész évben várja a sportolni vágyókat. Van gyógyfürdő, hullámfürdő, minigolf, rengeteg túraútvonal, 17 síliftes sípálya, lovarda, teniszpálya, és pár kilométerrel arrébb biatlon stadion is. Klasszikus, ide-vissza-kell-jönni-túrázni/terepfutni/síelni/tekerni helyszín.

Ruhpolding, a Merida Global Launch 2020 házigazdája

A Merida a település hatalmas közösségi házát, és az azt övező parkot, parkolót vette be magának erre a két hétre. Két óriási fedett sátorban kaptak helyet a bemutató-kerékpárok, kiegészítők, a szabadtéri tesztközpontban pedig daliás rendben, modellenként, méret szerint sorakoztak a tesztelésre váró bringák, körülöttük pedig a szervizközpont, csomagmegőrző, bringamosó, valamint pihenő- és frissítőpont kapott helyet.

Reggel 9-től egészen délután 5-ig vihettük el a tesztbringákat, de jó gyorsnak kellett lenni a reggelivel, mert 8:45-re általában a kemény mag már lecsapott a legnépszerűbb modellekre.



Ottlétem minden napján az új eONE Sixty, az eONE Forty volt a legkapósabb, de sokan vitték el tesztelni az új SILEX + és Mission Road modelleket is.

Természetesen én sem mentem el szó nélkül az e-montik leendő új királyai mellett, de mivel alapvetően városi-túrázós bringás vagyok, és kevésbé az off-road, erdőben, terepen vadulós, főleg arra voltam kíváncsi, hogy milyen újításokkal szolgál a Merida a városban, könnyebb terepen tekerők, bikepacking-elők számára.

Egy kellemes 80 kilométeres körön lecsekkoltam azt is, miben újul meg az eSPRESSO városi-trekking pedelec, és utánajártam, hogy az gyerekbringás korosztálynak milyen biciklikkel rukkol majd elő a cég.





A Road küldetés – Mission Road

Első tesztalanyom a népszerű, tavaly bemutatott Mission CX vázára épített, de kissé újragondolt, se nem gravel, se nem országúti, de nem is cyclocross „mindenes”, a Mission Road 7000-E volt, amit rögtön az érkezésem napján próbáltam ki.

Selymes, matt zöld – hivatalos nevén silk fog green ­­- árnyalatával azonnal levett a lábamról. A második libabőr-hullám akkor futott végig a vádlimon, amikor leemeltem a tesztbringák közül. Megállapítottam, hogy ezt a szép zöld, könnyű karbonvázat, ezzel a DT Swiss 1850 grammos kerékkel, a Shimano Ultegra Di2 R8050 szettel, négy évszakos Conti abroncsával és akár sárvédővel együtt is szívesen emelném a magasba a bringás felvonulásokon. De most nem emelgetni, hanem tekerni jöttem.



Az első pár kilométert a városból kivezető úton tettem meg, ahol örömmel konstatáltam, hogy a 2x11 sebességnek köszönhetően az emelkedőkkel simán elbírok, és a kiadós bajor uzsonna elfogyasztása után sem kell levegő után kapkodnom.



Később, az aszfaltról lekanyarodva, egy murvás erdei úton elérhető folyóparton kötöttem ki. A karbon váznak, szintén karbon villának és sportos geometriának köszönhetően a bringa nem rázta ki annyira a lelkem, és a Mission CX-hez képest kényelmesebb – derék- és nyakkímélőbb - pozícióban ülhettem, nézelődhettem rajta. Az egyetlen zavaró tényező a féktárcsákról fel-felpattanó kavicsáradat volt. Sisakban, szemüvegben ez azért túlélhető.



A Mission Road elnevezés sejteti, hogy alapvetően egy országútra szánt darabról van szó, és a kiosztott prospektusból is kiderült, hogy a tervezők nem titkolt szándéka ezzel a modellel az aszfaltra való bringák palettájának bővítése.

A próbakör során viszont rögtön feltűnt, hogy egyáltalán nem idegen számára az aszfalton túli, murvás-kavicsos, kisebb gyökerekkel, átfolyásokkal, fahidakkal tarkított terep sem, sőt, meg merem kockáztatni, hogy a budapesti kátyúkat is nyugisabban venné maradandó károsodás nélkül, mint az országútim.

Ráadásul ezekkel a 32 mm-es abroncsokkal akár a latyakos, besózott utakat is bátran bevállalnám, főleg úgy, hogy tudom, hogy előkészítették a helyet a bringán a sárvédőnek is.







Merida Speeder - Sportos cirkáló

2020-ra megújul a Speeder is. Míg a korábbi modellt egyértelműen városi, szabadidős tekerésekre tervezték, az új modell felújított váza a sportosabb vonalat követi, és fitnesz kerékpárként szerepel a Merida által készített katalógusban.



A felsőcső hosszabb lett, a Speeder TFS aluminium váz mellé minden modellnél Speeder CF karbon villát párosítottak, a vázba vezetett bovden pedig letisztult megjelenést ad a kerékpárnak. A sportosabb külső nem azt jelenti, hogy a 2020-as modellekkel kizárólag sportból tekerők közlekedhetnek, hiszen a Speedert továbbra is fel lehet szerelni csomagtartóval, sárvédővel. Míg az eddigi modellek kialakítása úgy hozta, hogy a sárvédő ütközhetett a pedállal, ezt a zavaró részletet most kiküszöbölték, és tökéletesen szabaddá tették a pedálmozgást - felszerelt sárhányó esetén is.



Mivel mindig vágytam egy gyors és könnyű bringára, ami adja az országútizás élményét a városban, és segít, hogy a korábban elérhetetlennek tűnő zöld lámpákon is átjussak, a Speeder 900-at egy délutáni ruhpoldingi városnézésen teszteltem. Bár nincsenek kígyózó kocsisorok, segway-jel jobbról előzők, de vannak lámpák, gyalogosok, kis macskakő, padka is – egyszóval majdnem tökéletes tesztkörnyezet.



Itt is az XS-es modell tűnt ideális választásnak, amiből egy fekete alapon kevés arany fényezésű lógott a tesztközpontban Shimano 2x11 Ultegra szettel, Shimano MT 500 hidraulikus tárcsafékkel. Gondoltam, ennek a Gellért-hegyre fel és legurulás se lenne akadály… Irány a városközpont, és a jól megérdemelt ebéd utáni kávé!



Ami a 2 órás - tehát közel sem teljeskörű, mint inkább gyors ismerkedős - tesztelési idő alatt első ráülésre feltűnt, hogy a sportosabb, hosszabb felsőcsőnek köszönhetően túlságosan előre kell hajolnom. Az előrehajló testtartás vagy a keményre fújt gumik miatt volt-e, nem tudom, de a bringa kissé rázós volt, leszállva úgy éreztem, hogy hosszabb, tempósabb, sportosabb tekerésre - amire megalkották - nekem nem ez a legtökéletesebb választás, és az ergonomikus, szuperkönnyű kivitelű markolatot sem találtam 100%-ban a tenyeremhez passzolónak.

Megújult eSPRESSO, elődeihez képest számos újdonsággal!

Következő tesztbringául a Merida megújult pedelecét, az immáron negyedik generációs eSPRESSO 900-at választottam. Ez a modell a paletta csúcsa; az e-montikon már bizonyított Shimano STePS 8000-es szettjével, Shimano XT váltással és fékkel bármilyen városi terepen elmegy és meg is áll. Napi használatra, munkába járásra tökéletes választás lehet, és mivel a bringa akár 140 kg-ig pakolható, hosszabb bringatúrákon, nagyobb testúlyú utasokkal is jól szerepelhet.

Arra jutottam, hogy jó lesz nekem is hosszabban kipróbálnom, és ki is jelöltem egy 80 kilométeres kört egészen a Chiemsee-ig és vissza. Tudtam, hogy ezt az 504 Wh-s aksi simán elbírja egy töltéssel, hiszen az útvonalon csak egy nagyobb emelkedő várható, és nagy eséllyel a négy – off/eco/trail/boost – rásegítési lehetőségből leginkább a takarékos, óvaros duhaj módban fogok tekerni.



A terv az volt, hogy szépen beállok egy 24,9 km/h-s sebességre, hogy sose érjem el azt a bizonyos fal-érzést, amikor a több mint 20 kilós bringát saját erőmből kell tekerni. És relaxálok.



Reggel 9-re értem a tesztsátorhoz, és szerencsére az XS-es méretért egy pillanatig sem kellett harcolnom. Gyors nyeregbeállításra és levegőfújásra még befordultam a szervizsátorba, ahol Hermida éppen a szerelőkkel bandázott.

Itt, a nyeregbeállításnál meg is mutatták az egyik újdonságot, amivel kizárólag ez a 900 EQ modell rendelkezik: nemcsak a felfüggesztés, de a nyeregcső hossza is változtatható a kormányról, ha a terep úgy kívánja. Ehhez még jön egy újragondolt, és egyértelműen a kerekezők kényelmét szolgáló, szélesebb, „utazósabb” Merida Expert TK nyereg, ami női és férfi változatban is választható, igény szerint akár bringás kiegészítőket is applikálhatunk rá. További újdonság a korábbi eSPRESSO-khoz képest az, hogy nagyobb lett a nyeregcső átmérője: 30,9mm-ről 34,9mm-re változott, így nemcsak harmonikusabb küllemű, de strapabíróbb is lett a kerékpár, és mivel a vázról lekerült az akksi, a helyét kulacstartó foglalhatja el.





És akkor következzen a modell legnagyobb újítása: az IPX 5-ös vízállóságú aksi szinte teljesen láthatatlanná vált: egy felső keményebb és alsó puhább burkolat alá építve bekerült a vázba, ahonnan alulról lehet kivenni.

Ezzel és a stabilitást, egyensúlyt adó, mélyebben ülő középmotorral – felszereltségtől függően E8000/E7000/E6100/E5000 - egy tökéletesen kompakt megjelenést kapott a pedelec, ami elődjeinél jóval csendesebben suhan. A 80 kilométeres kört végül délután 2 körül zártam, többnyire ECO módban tekerve, az aksit 48%-osan adtam vissza. Jártam tiszta aszfalton és murvásabb terepen is, ám ez utóbbi meg sem kottyant az eSPRESSO-nak, amit az 50mm-es gumiknak tudtam be.

Merida Matts J+ - Akár a nagyok

És akkor jöjjön egy olyan újdonság, amit életkoromnál és testmagasságomnál fogva tesztelni ugyan nem tudtam, de alaposan körbejártam, hogy hírt adhassunk róla. Ez pedig a Merida junior korosztályának készült Matts J+ gyerekbringa! 24” és 20”-as méretű váz van a nagyobbaknak, a kisebbeknek pedig a pótkerekezhető 16”-os és 12”-es.

Ennél a bringnál egy teljesen új koncepciót dolgozott ki a márka tervezőcsapata, hogy az első találkozás felejthetetlen élmény maradajon. Természetesen jó értelemben. Azonnal feltűnt, hogy itt bizony egy komoly kis off-road kerékpárral van dolgunk, ami biztonságos erdőben, terepen is, de mivel csomagtartó és sárvédő is szerelhető rá, akár suliba, mindennapi használatra is tökéletes.



Kulcskérdés egy gyerekbiciklinél a bringa súlya - fontos a kisebb méretű gépeknél, hogy legyen egy egészséges egyensúly a kerékpár és a rajta ülő testsúlya között. Ennek érdekében a Merida mérnökei a felnőtt kerékpároknál is használt 6061-es aluminium váz és a merev villa mellett döntöttek. Lecsökkentették a vázcső átmérőjét, és többnyire a kerekített formát használták. A gyerekbarát kiegészítők - markolat, nyereg, hajtáslánc -, a kisebb számú küllő, könnyített kerékszett és abroncsok szintén súlycsökkentést eredményeztek.

A végeredmény pedig az, hogy ránézésre a bringa szinte teljesen úgy néz ki, mint egy felnőtteknek szánt gép, csak kicsiben. A fotókat gyorsan meg is mutattam egy 9 éves ismerősnek, aki azonnal észrevette, hogy milyen király kék és zöld színei vannak a Matts J+-nak!

Még számos további újdonsággal rukkolt elő a Global Launch

A Merida természetesen a fentieken túl még számos újítással fogadta a Global Launch-ra érkezőket.

Az elektromos MTB-bringák frontját a vadiúj eONE-SIXTY és kistesója, az eONE-FORTY erősíti majd 2020-tól, de jövőre az eBIG.NINE és eBIG.TOUR is bővíti az e-bike-ot vásárolni kívánók választási lehetőségeit.



Ezek tesztelését viszont inkább nálam sokkal profibb bringásokra bíztam.





Érdekelnek a 2020-as új Merida kerékpár modellek?





