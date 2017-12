2017.12.11. 0

Kakuk András

A Shimano lesz a Bükk Maraton főtámogatója

A szombati Top Maraton évzárón egyéb érdekességek is kiderültek a sorozatról

A szponzori támogatásnak köszönhetően érezhetően javulni fognak a versenyzői feltételek: fejlesztik a helyszíni parkolást, minőségi rajtcsomagra is számíthatunk és a helyszín is jobban ki lesz táblázva. Az is biztos, hogy a versenyközpontokban Shimano kerékpárszerviz fog üzemelni, így a technika ördöge senkit sem tántoríthat el az indulástól!

A másik 3 Top Maraton szervezőjétől is érdekes infókat tudhattunk meg: Szilváson is lesz ebike futam (ahogy a Bükkön), a Duna Maratont 2018-tól egy teljesen új csapat fogja szervezni és 10 év után rajthelyet vált (Mátraszentistváni Sípark) a Mátra maraton.

Hosszú évek után 2018-ra új lendületet kaphat a sorozat.

A díjak és a nevezés már elérhető a sorozat weboldalán...

Hivatalos sajtóközlemény

A Shimano főtámogatói szerződést írt alá a Bükk Maratonnal

A Paul Lange Hungary Kft., - mint a Shimano magyarországi forgalmazója - valamint a Nagy SE - mint a Bükk Hegyikerékpár Maraton szervezője - örömmel jelentik be, hogy 1 + 2 éves főtámogatói szerződést írtak alá a rendezvény támogatására.

A megállapodás értelmében a 2018-as évtől a Shimano főtámogatói címet kap és technikai támogatója lesz a versenynek, melynek keretein belül szervizszolgáltatást is nyújt a rendezvényen.

A verseny szervezője, Nagy Ádám szerint sok év telt el főszponzor nélkül: "Nagyon örülünk annak, hogy újra van főtámogatónk,amely mellesleg világ legnagyobb kerékpáripari márkája".

Horváth Szabolcs, a Paul Lange Hungary Kft. Marketing Menedzsere kiemelte a versenysport támogatásának fontosságát, valamint a kerékpárok technikai felkészültségének a kerékpározás élményére kifejtett pozitív hatását.

Természetesen a helyszínen az érdeklődők találkozhatnak többek között a márka újdonságaival, kipróbálhatják és összehasonlíthatják a különböző alkatrész családokat és megismerkedhetnek a Shimano tulajdonában lévő egyéb márkák termékeivel is, mint a Lazer fejvédők, PRO kerékpáros kiegészítők és Pearl Izumi kerékpáros ruházati termékek.

Mindkét fél bízik egy hosszú távú, a Profi és az amatőr kerékpársport fejlődését, s általánosságban a kerékpározás szeretetét elősegítő együttműködésben.