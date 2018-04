2018.04.18. 0

Shimano a Bükk Maratonon - Shimano szerviz a versenyen!

Shimano bevetésen: technikai segítségnyújtás, szerviz a verseny előtt, valamint számos technikai újdonság, amiket a helyszínen meg is tudsz majd tekinteni, sőt némelyiket ki is próbálhatod!

2018 mérföldkő a Bükk Hegyikerékpár Maraton életében, hiszen a rendezvénynek fő támogatója lett a Shimano, illetve hazai forgalmazója a Paul Lange Hungary Kft.







A Paul Lange Hungary Kft. a kerékpársport elhivatott támogatója

A Paul Lange Hungary Kft., egykori nevén Velotrade Kft. 1992 óta foglalkozik Magyarországon kerékpár alkatrészek nagykereskedelmével. Anyacégük a német Paul Lange & Co. 1967 óta van jelen a piacon, és Európa szerte további 7 országban rendelkezik leányvállalattal. Az általuk forgalmazott világmárkák közös jellemzője, hogy kompromisszummentes, minőségi termékek, amelyek a felhasználók igényeit tartják szem előtt.



A Paul Lange Hungary Kft., mint a Shimano magyarországi forgalmazója mindig is elkötelezetten támogatta a hazai kerékpársportot, elég csak a DH Országos Bajnokságot, vagy a több olimpikont is kinevelő és nemzetközi sikerekben is gazdag Budaörsi Triatlon Klubot, netán a Cube Csömör MTB Team-et megemlítenünk, mind hosszú évek óta sikeres, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése. Nem véletlen tehát, hogy a Bükk Maratonra esett a választásuk, hiszen ott több száz elkötelezett kerékpáros vág neki a könnyűnek éppen nem nevezhető kihívásnak, egy olyan versenynek, ahol igazán bizonyíthat az alattuk rejlő technika.

Ragaszkodj a Shimano Original Parts alkatrészekhez!

Nem csak magunkat, de kerékpárunkat is fontos felkészítenünk egy ilyen megmérettetésre, szerencsére országos szinten találunk olyan kerékpárboltokat, ahol odafigyelnek a megfelelő pótalkatrész kiválasztására és ragaszkodnak az eredeti alkatrészek használatához. Ne feledjük, „Az alternatíva mindig kompromisszum”. A Shimano.com/bikecheck oldalon mindenki segítséget kap, akár ellenőrizheti is kerékpárja „elméleti” állapotát, sőt, egyszerűen megkeresheti a szükséges cserealkatrészt és közvetlenül eljuthat a legmegbízhatóbb Shimano kereskedőkhöz is.







Shimano kerékpárszerviz - közvetlen technikai segítségnyújtás a verseny előtt

A verseny fő támogatója a résztvevőknek közvetlen technikai segítséget is nyújt a kétnapos rendezvény alatt. Tudjuk, milyen apróságokon múlhat a győzelem, de ugyanilyen aprónak tűnő problémák akár meg is hiúsíthatják a táv legyűrését, ezzel is tönkre téve a kerékpározás élményét. Gondoljunk csak egy rojtos, szakadozó bowdenre, egy rosszul beállított váltóra a kaptató előtt, vagy egy fékpofára, amely az utolsó kilométereken fogy el.

Természetesen a legfontosabb az előzetes felkészülés, de néha valami kimarad. Elég ha otthon marad az imbuszkulcs készlet, vagy egy lánckinyomó hiányzik. Így a Shimano közvetlenül a rajt előtti időszakban a versenyközpontban segíteni fogja a versenyen induló kerékpárosokat, hogy a Bükk Hegyikerékpár Maraton mottójához híven legyőzhessék a hegyeket.







Kíváncsi vagy a fejlesztésekre is? Sok újdonságot láthatsz a Shimano sátránál!

Kérdésekkel, érdeklődéssel ugyancsak várjuk majd a nagyérdeműt, olyan technológiákkal ismerkedhetnek meg, mint a Shimano STePS intuitív E-bike rendszer, vagy a Di2 elektronikus váltórendszerek, de bemutatásra kerülnek a Lazer csúcs fejvédőin alkalmazott műszaki újdonságai, valamint a PRO kerékpáros kiegészítők egyaránt. A két nap folyamán az e-bike tesztpályán az érdeklődők ki is próbálhatják a Shimano StePS rendszerű e-bikeokat.





Találkozzunk a Bükk Maratonon!

