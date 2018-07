2018.07.16. 0

Shimano szervizpont a Bükk Maratonon

Tanácsadás, szerviz, hibaelhárítás szombaton délután és vasárnap a verseny reggelén, plusz Shimano expo sátor

Ne mááár! Most tényleg?!



Szombat van. Mindent összepakoltál. Szerszámok, ruha és minden, ami eszedbe jutott. Beülsz a kocsiba, felveszed a haverodat és irány Felsőtárkány. Felkészültél, tudod, hogy képes vagy rá. Mind fizikailag, mind mentálisan. A bringád is rendben van, többször is átnézted, hogy minden megfelelően működjön. A verseny csak holnap lesz, de miért is ne mennétek el egy laza tekerésre még délután? Simán! Aztán egyszer csak egy hang, amit nem akartál hallani. Egy óriási kattanás és közvetlenül utána a recsegő, fájó csikorgás. Ennyit a hátsó váltódról… Pedig csak egy faág volt… Ne mááár! Most tényleg?! Na és akkor most hogyan tovább?







Malőr bármikor történhet, s most nem egy defektre, vagy a váltó beállítására gondolok, hiszen ezt a legtöbben meg tudják javítani saját maguknak is. Persze mindenre mi sem tudunk felkészülni, a vázpapucs, vagy egy törött felni cseréjét például nem tudjuk megoldani, de egy elgörbült fékkar, a fékolaj hiánya, vagy a középrész recsegése esetén bátran fordulhatsz hozzánk, hiszen azért leszünk ott, hogy a technika ördöge ne állhasson az utadba!





Shimano szervizpont és expo a verseny helyszínén

A Bükk Maratonon vár mindenkit főtámogatónk, a Shimano tanácsadással, az indulókat akár hibaelhárítással augusztus 4-én szombaton déltől 6-ig, valamint 5-én vasárnap reggel 7:30-tól 9-ig a Shimano szervizponton.

Ezen túl a Shimano expo sátorban megtekintheted az új Shimano XTR M9100 alkatrész családot, a csúcs Lazer fejvédőket Belgiumból, a PRO kormányait és egyéb kiegészítőit (állat az új Koryak dropper ;-) ), valamint a Shimano S-PHYRE cipőt és az új keret nélküli Aerolite szemüveget egyaránt. Tapogasd meg a PEARL iZUMi ELITE szériás PURSUIT SPEED verseny mezét, vagy a tökéletesen veled együtt mozgó 4-way stretch-es ELITE PURSUIT nadrágját. Garantáltan nem fogsz csalódni.



Ja és ne feledd:

Az alternatíva mindig kompromisszum











A maratonról bővebb információt itt találsz

A Shimano eredeti alkatrészekről pedig >> ITT << olvashatsz többet.

Gyere el, és Győzd le a hegyeket!

