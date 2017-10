2017.10.03. 0

Simon Ádám

Mit edzenek a kajakosok?

Az olimpiai ezüstérmes kajak négyes tagjaival beszélgettünk edzéseikről és a Garmin sportórájáról.

Régóta szerettem volna beszélgetni a londoni olimpián ezüstérmet szerzett férfi kajak négyessel a felkészülésükről. Nemrég végre sikerült is összehozni a találkát a balatonlellei BL YachtClubban, ahol épp a Garminos szponzoráció kapcsán pózoltak a kameráknak. Ha már ott voltam, néhány gyakorlatot is szereztem Pauman Dáneltől, Kulifai Tamástól és Tóth Dávidtól, majd kifaggattam őket az edzéseikről is.

A lapáton túl

Hogyan készültök fel egy-egy szezonra. A kajakozáson kívül milyen más edzéseitek vannak?

Dani: Az évi fő verseny után általában van egy-másfél hónapnyi pihenőnk, aminek a második fele már általában valamilyen laza mozgással telik. Ez lehet otthoni kondi, futás, bringázás, de még nem vezetett edzésekről beszélünk.

Aztán október elejétől/közepétől újra szervezetten és közösen edzünk az UTE vízitelepén Beé István és Gannoruwa Levente segédletével. Ez napi egy hosszabb evezést jelent váltott vízen (egyszemélyes kajakokban, mindig más megy elöl) és mellé könnyebb kiegészítő mozgásokat is végzünk. Aztán november elejétől jönnek a keményebb téli munkák.

Tamás: Ilyenkor kell felépítenünk azt az erőnlétet, amit aztán majd nyáron tudunk felhasználni a nyári edzéseken és a versenyeken. Az alapozás futásból, kondiból, úszásból áll, de heti egy tornatermi edzést is be szoktunk vezetni. Egy héten tehát háromszor futunk, háromszor úszunk és minden délután kondi.

Dávid: A tornateremben érdekes és vicces gyakorlatokat szoktunk végezni, hogy megtörje a monoton edzéseket. Ilyen a pókmászás, a gyertyaállás, vagy az agility-létrával minisprintelés, guggolva futás, stb.

Tamás: Alapvetően mi kajakozni szeretünk a legjobban, ezért szükség van arra, hogy amíg mást kell edzenünk, az változatos legyen és ne unjunk bele.

Dani: Éppen ezért is szoktunk két hét sífutó tábort is tartani, persze közben az úszás és a kondi nem marad el.

Ehhez nyilván sítudásra is szükség van, azzal hogy álltok?

Dani: Általában a legtöbb kajakos, kenus tud síelni, de azért vannak vicces sztorik. Például idén úgy mentünk ki, hogy korcsolyázó stílusban fogunk sífutni, amiben Tamás már nagymenő volt, de Dávid és én még nem igazán.

Dávid: Ez úgy nézett ki, hogy Toma élvezte, én meg szenvedtem, mint az állat.

Dani: Konkrétan a tököd tele volt vele (nevet).

Tamás: Ez így volt, de aztán Dani szépen belejött, fel is zárkózott a szintemre...

Dani: vagyis simán levertem (nevet).

Tamás: ...Dávid viszont maradt ugyanazon a szinten, nem igazán fejlődött.

Dávid: Igen, én már az elején elértem a "csúcsot" (nevet). De úgy képzeld el, hogy Rami (Rami Zur, a főedzőnk) egyszerűen kitett minket valahol a kisbuszból azzal, hogy majd két-két és fél óra múlva jön értünk. Muszáj volt valamit csinálni, mert egyébként szétfagytam volna a mínusz tíz fokban. Elindultunk és amíg én megtettem 16-18 kilométert, addig a többiek 25-öt.

Dani: Na igen, ilyenkor szó szerint taknyunk-nyálunk az arcunkra fagy.

Tamás: A sífutásban az a legjobb, hogy két és fél órán keresztül folyamatosan 140-es, 150-es pulzust mértünk az óráinkkal, amit nem sok sportnál lehet elérni. Futással jelentősen nagyobb terhelés érné a térdünket, így a sífutás hatékony és kíméletes is egyszerre.

Tavaszi vízre szállás

Dani: A téli alapozás után kezdődik a tavaszi szakasz, amikor általában itthon még túl hideg van a vízre szálláshoz. Kénytelenek vagyunk február végén elutazni melegebb éghajlatra, mert a válogatók korán elkezdődnek. Legutóbb hat hétre el tudtunk utazni Kaliforniába Ramihoz, ami elég brutális volt.

A vízre szállás előtt két héttel szoktunk tanmedencézni, hogy a kezeinken lévő bőrkeményedések kialakuljanak és egy picit ráhangolódjunk a mozgásra is. Ennél többet nem szoktunk, mert hiába evezzük végig tanmedencében a telet, vagy csinálunk akármilyen plank gyakorlatokat, az első valódi evezések után mindig kialakul izomláz azokban a stabilizáló-izmainkban, amiket máshogy nem tudunk edzeni.

Szóval tavasszal melegvíz, hosszú evezések és időre menések 2000 méteren. Ilyenkor a GPS-es óra nagyon jól jön, egy tapadókoronggal a hajóra rögzítjük és mérjük a sebességünket, a pulzust, de

leginkább az 1000 méteres tempót szoktuk figyelni, hiszen azon a távon szoktunk versenyezni.

A tavaszi evezések mellett sok esetben háttérbe szorulnak a télen végzett edzések, de Raminál ugyanúgy kondiztunk és futottunk, ami azért elég kemény volt. Délelőtt 9-kor 20 km evezés, vagy 6x2000 méter, aztán 3,5 km könnyű futás (emelkedőn), majd ebéd és pici pihenő, aztán mentünk vissza evezni és kondizni még este.

Tamás: Az egyik legdurvább az volt, amikor 10 kilogrammos ellenállással résztávos evezés után max terheléses résztávos futás jött, majd délután megint evezés és másfél óra körkondi... nem tudtam, hogy fogom túlélni.

Dani: Én Kaliforniába 90 kilósan mentem ki és három hét után már 84-re fogytam. Szerencsére az erőnlétemmel nem volt gond, de ennyi idő alatt nem szoktam ennyit leadni.

Dávid: Rami közben ígérgette, hogy majd a harmadik héten lesz pihenő hét, aztán a harmadik héten azt mondta, hogy majd inkább a negyedik legyen az...

A közös edzéseken mennyire lehet figyelembe venni az egyéni erőnlétet?

Dani: Mindig együtt és ugyanazt csináljuk edzéseken, de nyilván, ha valakinek sérülése van, azt figyelembe veszik az edzők. Ha az a cél az edzésen, hogy mondjuk fekvenyomásból úgy csinálj meg 10-et, hogy az éppen kimenjen, akkor mindenki ennek megfelelően pakolja fel a súlyokat. Ez általában 95-100 kg, de Dávidnak például meg sem kottyan a 100, volt, hogy 110-zel nyomott. Tamás szeret hidalni fekvenyomás közben, ami nem szabályos, ezért Rami rendszeresen kiabálta neki, hogy "segg down".

A pulzusotokra mennyire szoktatok figyelni?

Tamás: A téli és tavaszi felkészülésben mindig figyelünk rá. Van egy tól-ig érték, amit figyelünk, de nem ez határozza meg az edzés intenzitását. Az edzők a Garmin Connect felületen vissza szokták nézni a pulzusunkat is és amúgy ez a felület arra is jó, ha például a futóedzést külön végezzük, akkor is össze tudjuk hasonlítani az eredményeket.

Mire szoktátok még használni a Garmin fēnix® 5X órátokat?

Dani: Kajakozás közben elsősorban az egy kilométerre lebontott tempót szoktuk figyelni. Rami meghatározott nekünk 5 tempó-zónát és általában úgy adja az utasításokat, hogy 2,5 perc zóna3, aztán 1 perc zóna5, stb. Hosszú evezéseknél, amikor váltott vízen evezünk, kilométerenként csippan egyet az óra (auto-lap funkció miatt) és ehhez igazítjuk a váltásokat is. Egyedül edzésnél a virtuális partnert is bevetjük, ami mutatja, hogy mennyivel megyünk gyorsabban, vagy lassabban, mint a kitűzött cél.

Dávid: Az edzőnk utólag a Garmin Connecten mindig vissza tudja ellenőrizni a teljesítményt, és le tudja ellenőrizni, hogy a sportoló csak kummant, vagy esetleg tényleg rosszul érezte magát. A terheltség mérésére még a HRV stress is jól szokott jönni, amit reggelente, ébredés után kell nyugalomban elvégezni. Nekem egyszer a Garmin fēnix® 5X-ben már elérhető térképes navigáció jött nagyon jól, mert Mátraházán egy erdei futásnál kis híján eltévedtem.

Dani: (nevet) Tamás még régebben Nagyhideghegyen a tejködben is azt gondolta, hogy jó ötlet elmenni futni egyet, mi pedig ebéd után már a szakáccsal szerveztük a mentőexpedíciót. Akkor is jól jött volna egy ilyen navigáció.

