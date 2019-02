2019.02.04. 0

Simon Ádám

I. Medencés SUP Nagydíj Budapest beszámoló

Deszkákon lapátoló bajnokok és amatőrök az uszodában.

Ami jó, az hamar népszerűvé válik és ami népszerű az bizony felébreszti a versenyszellemet is. Pontosan ez történt a SUPpal (Stand Up Paddle) is, ami egyszerre egy vagány szabadidős sporteszköz (és nem utolsó sorban életstílus) számtalan felhasználási lehetőséggel, de tökéletesen alkalmas versenyzésre is, legyen szó természetes vízről, vagy akár fedett medencéről.

I. Medencés SUP Nagydíj Budapest

Február első szombatján a Sup Race Hungary kölcsönkérte az úszóktól néhány órára a XVIII. kerületi Park uszodát, és négy bójával, valamint pár felfújható Starboard SUPpal megszervezte az I. Medencés SUP Nagydíjat Budapesten.

Galériához klikk a képre!

Az itthon még szokatlan eseményre rögtön nagyjából 30 nevezés érkezett férfi-, női-, és junior korosztályban, egyéni- és csapatversenyre is. Az egyéni futamokon 100 méteres távot kellett teljesíteni párosával rajtolva, három bójakerüléssel (no igen, a kanyarokon bizony sok múlt ezen a versenyen). A csapatversenyen az sem maradt szárazon, aki egyébként stabilan áll a deszkán, mert mind a rajt, mind pedig a váltás vízből történt, ezzel még izgalmasabbá téve a küzdelmet... ami küzdelem azért jócskán a barátságos keretek között mozgott, mert vérre menő küzdelmek helyett, inkább a családias hangulat volt a jellemző.

Galériához klikk a képre!

Persze annak sem kellett csalódnia, aki profi küzdelmekre vágyott, hiszen a sporttal még csak most ismerkedő indulók mellett a Red Dragon SUP Világbajnok Nagy Szabolcs és Kövér Márton (aki nem mellesleg 9x maratoni kenu Világbajnok), az Összetett Magyar SUP Nagydíj győztes Zöllner Viktor, a szlovák SUP-válogatott, valamint Kulifai Tamás (Olimpiai ezüstérmes kajakos), Nagy-Rasztotzky Eszter (Világbajnok kajakos) és Horváth Noémi (maratoni kajak Világbajnok), valamint a Világ- és Európabajnok Rafting válogatott több tagja is indult a versenyen.

Galériához klikk a képre!

A kupák és érmek mellett értékes tárgynyereményekkel is gazdagodtak a leggyorsabbak a Bass Supreme, a Starboard és a Decathlon jóvoltából, valamint egy szerencsés résztvevő a Fodor-Rafting által szervezett, kétszemélyes rafting-evezésnek örülhetett, a Red Bull pedig minden résztvevőnek szárnyakat adott.

A jelentős médiaérdeklődés mellett lezajlott eseménnyel még nagyobb lendülettel folytatódhat a SUP sport népszerűsége, akár versenyként, vagy szabadidős tevékenységként.

Ajánló