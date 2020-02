2020.02.07. 0

Pintér László

A sziklamászók is örülhetnek a vasalt utak fejlesztésének

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a mai napon egy 950 millió forintos támogatási csomagot jelentett be, a lakosság sportolási lehetőségeinek bővítése céljából. A keretösszegből három sportág: a kerékpározás, a futás, valamint a sziklamászás részesül. Ebben a cikkben a vasalt utak program hátteréről lesz szó.

A tavalyi évben megkezdett programnak minden bizonnyal rengetegen örülnek, hiszen a vasalt utakat használók köre évről évre nő. Egy relatíve biztonságos fajtája a sziklán való mozgásnak, fejleszti a mozgáskoordinációt és a koncentrációt. Az ember szabadban van, megfelelő társaságban megtanulja érteni és értékelni a természeti környezetet. Adott esetben a via ferrata helyszínére utazva igénybe vesz helyi szolgáltatásokat, ami turisztikai eredetű helyi bevételt generál, közvetve pozitívan hat az adott kistérség gazdaságára, fejlődésére.

A mászóközösség részéről azonban messze nem volt ilyen pozitív a vasalt utak fejlesztésének fogadtatása. Ez egyrészt érthető, hiszen a mászók kevés hazai sziklamászó helyen gyakorolhatják szeretett sportjukat, nyilván féltenek minden négyzetméternyi sziklát, amelyet nem kizárólag mászásra lehet használni. Ráadásul a természetvédelmi szabályozások szinte gúzsba kötik a lehetőségeiket. Másrészt előítélet is él, leginkább a hazai pályázati kultúra és a beruházások költséggazdálkodásával kapcsolatban hallható visszaélések miatt.

12 új via ferrata útvonal a sziklamászók érdekeinek figyelembevételével

A hazai mászósportot irányító szervezet, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) tavaly kapott felkérést a kormánybiztosi irodától, hogy segédkezzen a program szakmailag korrekt lebonyolításában. Bár a szövetség bírálói szívesebben látták volna, ha elhatárolódnak, a szervezet vezetői úgy vélték, hogy akkor képviselhetik legjobban a hazai mászók érdekeit, ha elvállalják a felkérést. Hiszen csak így biztosíthatták, hogy meglévő sziklamászó helyen semmiképpen se létesülhessenek vasalt utak. Remélték továbbá, hogy az együttműködés révén a sziklamászó helyek fejlesztésére is jut majd forrás. Ezt némi közvélemény-kutatást, majd egy rendkívüli közgyűlést követően a tagság is elfogadta.

A jelentkezési felhívás után az MHSSZ megvalósíthatósági tanulmányt készített. Munkatársaik bejárták a jelentkező helyszíneket, vizsgálták az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyeit. Csak olyan projektet javasoltak, amely rendelkezett ilyen engedéllyel. Végül az első éves 140 millió forintos keretből négy helyszínen 12 út kialakítása kapott zöld utat. Ezek kivitelezése idén kezdődik.

Sziklamászóhelyek és falmászó termek felújítása, fejlesztése

Azt már tavaly lehetett tudni, hogy a program idén újabb keretösszeggel folytatódni fog. Ennek részleteit jelentette be ma Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Mérföldkőnek számító újdonság azonban, hogy idén már a via ferrátákon túl a sziklamászóhelyek felújítására és falmászó termek fejlesztésére is biztosítanak vissza nem térítendő támogatást.

„Folytatjuk a tavaly megkezdett via ferrata programot, melybe idén a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség kérésének megfelelően a sziklamászó útvonalak rendbetételét is beemeltük. Megállapodásunk szerint a 150 millió forintos keretösszegből 120 millió forintot lehet a via ferráták létesítésére fordítani, a fennmaradó 30 millió forintból pedig a sziklamászó helyeket újíthatják fel. Elnök asszony továbbá igen nagy hangsúlyt fektetett a mászóközösség részéről felmerült igény tolmácsolására a hazai mászótermek helyzetével kapcsolatban. Ennek eredményeként úgy döntöttünk, hogy további 30 millió forintot fordítunk boulder és falmászó termek korszerűsítésére. Ezek esetében a támogatási intenzitás mértéke maximum 30% lesz, ami pályázatonként 1-2 millió forintot jelenthet” – mondta Révész Máriusz a sajtótájékoztatón. A vasalt utak létesítésénél és sziklamászó helyek felújításánál a támogatási intenzitás mértéke 100%.

Az teljesen egyértelmű, hogy a támogatás felhasználási területeinek bővítése csak és kizárólag a korábbi együttműködés miatt valósulhatott meg. A mászás, mint sportág (mi a via ferrátát is ide soroljuk) különböző szakágainak fejlesztésére így két év alatt annyi támogatás jut, mint a szövetség húszévnyi költségvetése. Ez ellen talán a mászók sem tiltakoznak.

Bízunk benne, hogy a megvalósuló beruházások gyümölcsét a szabadidősportok hazai kedvelői a várakozásaiknak megfelelő minőségben élvezhetik majd, és mindenki kellően színvonalas körülmények között űzheti a saját sportágát.

A futóknak szóló fejlesztésekről még decemberben készítettünk egy interjút, a kerékpársportot érintő Országos Bringapark Program részleteiről pedig itt írtunk...

