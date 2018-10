2018.10.11. 0

Nyáry Tamás

Mit találsz a Raxon? Mindent!

A legközelebbi magashegyi környezetet biztosító hegység, ahol megannyi sziklamászó, via ferráta és gyalogösvényre lehet bukkanni.

A Rax hegység az első olyan magasabb hegység, amely a legrövidebb idő alatt megközelíthető Magyarországról Ausztriában. Az Alpok előbástyája, amely 2000 méter közeli magaslataival valóban magashegyi körülményeket biztosít a hegyi sportok kedvelői számára. A Schneeberg hegységgel együtt alkotják a Rax-Schneeberg csoportot Alsó-Ausztria és Stájerország határán. A két hegységet a Höllental, magyarul a Pokol-völgy választja ketté, így alkotnak két külön egységet.





Sziklamászás, via ferráta, gyalogtúrák a Raxon minden mennyiségben!

A Rax felépítésében igen kedvez a sziklamászó sportoknak, mivel egyfajta fennsíkot alkot, amelyet minden irányból meredek és jó magas sziklafalak vesznek körül. A fennsíkon pedig több magaslat is található, a legmagasabb a 2007 méter magas Heukuppe. Ezek nem túlságosan kitettek és meredekek, így ha egyszer már feljutottunk, akkor kényelmesen sétálva eljuthatunk egyikről a másikra, anélkül hogy komolyabb hegymászó tapasztalattal rendelkeznénk. Így ideális környezet azok számára is, akik sima gyalogtúrákat szeretnének tenni magashegyi környezetben. A hegy körüli sziklákon több módon is feljuthatunk, rengeteg sziklamászó út található itt, valamint számos via ferráta, azaz vasalt mászóutak a legkülönbözőbb nehézségi szinteken, ugyanakkor sima gyalogösvényeken is megközelíthetjük, valamint feljuthatunk felvonóval is. A Raxseilbahn 1500 méter magasra viszi fel a turistákat Hirschwang településről.



Menő nomád vadkemping Kaiserbrunnban

A hegység egyik érdekessége, hogy a Höllental-ban folyó Schwarza patak, biztosítja Bécs ivóvíz ellátását hegyi forrás vízvezetéken keresztül. Persze nem ez az egyetlen. Több ilyen vezeték is van, így Bécs ivóvize 95%-ban kezelésmentes tiszta forrásvízből származik. A Höllental-ban Kaiserbrunn településen egy múzeumot is meg lehet nézni erről.

Kaiserbrunn amiatt is nagy jelentőséggel bír, hogy itt található az egyetlen vadkemping állomás, ahol az osztrák hatóságok engedélyével lehet sátrazni a parkolóban, sőt wc konténer is található itt, ami ingyenesen használható. A nyári hónapokban jó nagy sátortábor szokott itt lenni, rengeteg Közép-Európából érkező mászó és turista sátrazik itt. Ha bírjuk a nomád körülményeket és a tömeget, akkor ez a szálláshely ingyenes.







A Nagy-Pokol völgy, ami elrabolja a szívedet!

Az egész Rax hegység gyönyörű, de talán a legszebb része a Nagy-Pokol völgy (Grosses Höllental), amely 4 km hosszú és óriási sziklafalak határolják. A mészkő eróziója, vagyis a csapadék oldó hatása hozta létre, falain sziklamászó paradicsom található, de akad itt több via ferráta útvonal is. Bejárata a Schwarza folyó mellett található, csak erről az oldalról nyitott a katlan. Túlsó vége az 1620 méter magas Höllental kilátó sziklájával végződik.





Összefoglalva a dolgot ha Ausztria felé vesszük az irányt, és mihamarabb alpesi környezetbe szeretnénk érni, ahol hegyi sportokat lehet űzni, akkor a Rax tökéletesen megfelelő, látványos, és minden nehézségi szintet kielégítő desztináció lehet, akár gyalogosan túrázunk, akár mászni szeretnénk.

Ajánló