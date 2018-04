2018.04.13. 0

Kösd fel a Nyúlcipőt a Mecsekben!

Kellemes kocogás a május elsejei hosszú hétvégén, a pompás virágdíszbe öltözött tavaszi Mecsekben... Jól hangzik, igaz?

Akár ez is várhat Rád, ha nevezel az ápr. 29-i Nyúlcipőbolt Mecsek Trail valamelyik távjára, de ne csodálkozz, ha ebben az esetben csupa hátat látsz majd. Aminek egyébként előnyei is vannak, könnyebb például engedni a természet hívó szavának, ráadásul a vaddisznókat is elriasztják az előtted futók.

De ha a kocogásnál többre vágysz, akkor is jó helyen jársz! A nyomodban ugyanis őrült terepfutók hadai lihegnek majd, és hárman is szemet vetnek a gumicukorra, amit épp kivennél a tálból. A távok sajnos biztosítják, hogy itt bizony lesz pár rohanógép, az élmezőnyben nem lehet csakúgy ellébecolni. Igaz, a profik sosem jönnek rá, milyen jó a mezőny közepén szaladni, ahol az önérzetünk még jól érzi magát, viszont végig flow-ban szemlélhetjük a virágzó erdőt, gurmé módjára kóstolhatjuk végig a frissítő asztalt, és megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy papírzsepibe fújjuk az orrunkat (oké, csak a lányok, fiúk ilyet elvből nem tesznek).

És nem mintha ezért mennénk futóversenyre, de azért mély megnyugvással tölthet el minden jelentkezőt, hogy az elsőtől az utolsóig mindenkinek jut olajbogyó és kóla is – nincs is annál szomorúbb, mint amikor a várva várt méreg elfogy, mire az ember az asztalhoz ér.

A távok pedig az ideálistól a legideálisabbig terjednek: elindulhatunk a 12,5 km-es sprinten, ahol csupán 540 méternyi szintemelkedést kell leküzdenünk – utóbbi ahhoz kell, hogy legalább beindulhasson az izzadás, és kiérdemeljük az ebédet sütistül. Vagy nevezhetünk a 17,5 km-re, ahol 730 métert kell felfele másznunk – ezen a távon a cipőnket is enyhe tesztnek vetjük alá, tehát ha kipróbálnánk a haver csukáját, ez a megfelelő alkalom! De ha a tüdőszanatórium helyett választottuk a versenyt, kötelező az L táv a maga 29,5 km-ével. Igaz, véletlenül bekerült az útvonalba egy kékestetőnyi hegy is, de mi az nekünk! Ha kicsit is adunk magunkra, versenyen kívül még egyszer lefutjuk a távot, hogy meglegyen a 2000 szint is, különben a külhoni kollégák sosem fognak komolyan venni.

Alig várjuk, hogy indulhassunk? Hohó, előbb meg kell ugrani a nevezés kihívását, legkésőbb április 16-ig! Ha ez sikerült, hátradőlhetünk a fotelben, más dolgunk már nincs is.

Szóval, tavaszi Mecsek, április 29. Részletek itt...

