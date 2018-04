2018.04.09. 0

A Nyúl legyen veled

Volt egyszer egy futócipő...

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy futócipő. Futott a Szigeten, futott a rakparton, futott a hídon, és néha még a közeli parkba is kimerészkedett. A barátja jobban kedvelte a természetes közeget, így ő a Mecsekben, a Börzsönyben, a Normafánál, Dobogókőn és persze Galyatetőn koptatta a talpát. Olykor eláztak, sütötte őket a nap, néha jégkristályok csiklandozták, néha pedig a kutya szájából kellett kirángatni őket, majd időnként megparancsolták nekik, hogy fürödjenek. Így történhetett, hogy egy idő után az egyiknek a felsőrésze szakadt ki, a másiknak a talpa mondta be az unalmast. A gazdájuk nyugdíjba küldte volna őket, de sokáig tanakodott, hol találhatná meg az utánpótlást...

Végül betévedt a Lajos utcai Nyúlcipőboltba, ahonnan egy Hokával és egy Mizunóval távozott. Hogy miért?

Nyúlcipőbolt a futóbolt

Lábdiagnosztika

Mert a neten nem tudta felpróbálni a cipőket, a Nyúlcipőboltban viszont még lábdiagnosztikára is bejelentkezhetett. Így ahelyett, hogy beszerzett volna egy életre szóló derékfájást, a lábához leginkább passzoló modell került a birtokába.

Szakértő, futó eladók

Meg azért, mert az eladó maga is lelkes futóként megértette a dilemmákat és a kérdéseket, ami megfogalmazódott az új társ kiválasztása közben. Tudta, milyen, ha egy cipőtől hetedszer esik le ugyanaz a köröm, ha a lehető legelképzelhetetlenebb helyen bukkannak fel vízhólyagok, és ha a lefelétől nyilallik a térd.

Egyedileg formázott Sidas talpbetét

Aztán azért is, mert az eladó biztosította a kedves vásárlót, hogy a garancián túl azzal is tudnak segíteni, hogy egyedi talpbetétet készítenek az új arához, ha esetleg az összeszokás során bármilyen összeférhetetlenség merülne föl. Mert egy dolog felpróbálni a csukát, de minden cipő 10-20-30-40-km után mutatja ki a foga fehérjét. A Sidas talpbetétek azonban több problémát is át tudnak hidalni, így nem kell egyből a válást fontolgatni.

Temérdek márka, számtalan kiegészítő

Ezenkívül az is a Nyúlcipőbolt mellett szól, hogy nemcsak a legnagyobb márkák modelljei között lehet böngészni, hanem egy csomó kevésbé, vagy csak terepfutó körökben ismert cipellő sorakozik a polcokon. Ezek közül aztán mindenki megtalálhatja az ízlésben, stílusban, irányzatban, kaptafában hozzá legjobban passzolót – a hozzá illő nadrággal, kulaccsal, felsővel, zoknival együtt.

Budapesten, Szegeden és Kecskeméten is

És bár a szigeti futóknak a Nyugati környéke a világ közepe, az sem hátrány, hogy végre a Kolosynál, de Szegeden és Kecskeméten is be lehet térni a nyúl kedvenc boltjába. A Teréz körúti és az Októberhuszonharmadika utcai üzletet amúgy is mindenki ismeri már.

nyulcipobolt.hu

