2017.10.03. 0

Simon Ádám

Garmin fēnix 5 teszt

Az egyik legjobb multisport óra, ami mindenkinek jól áll.

Maradjunk annyiban, hogy a Garmin egy jó név... vagy úgy is mondhatnám, hogy az egyik legjobb név a GPS-es kütyük piacán. Házon belül pedig a fēnix számít igazán jó névnek... vagy úgy is mondhatnám, hogy az egyik legjobbnak.

A fēnix egyet jelent az elegáns köntösbe rejtett multisport életérzéssel, a folyamatos aktivitásra való készenlétről, legyél épp a munkában, otthon, elegáns, vagy laza stílusban, s közben a "beavatottak" a karodra pillantva már messziről kiszúrhatják, hogy melyik csapatba tartozol.

Egyvalamit viszont nem tudott ez az óra eddig... hisz lélekben hiába képez tökéletes szimbiózist az órával valaki, ha külsőre nem passzolnak, mert túl nagy, túl férfias, túl macsós.

Garmin fēnix®️ 5

Nem, nem maradtál le semmiről, ha meglepődve tapasztalod, hogy eddig csak a fēnix 3-ról hallottál és a 4-esről pedig semmit, az új jövevény meg már 5-ös sorszámot kapta. Ugyan divatos manapság átugrani komplett verziószámokat azért, hogy éreztessük, az új mennyivel de sokkal újabb (Windows 10), vagy mert egy neves évfordulóra jelent meg épp (iPhone X), a Garmin fēnix esetében a jelentős piacot képviselő Kína áll a dolog hátterében. Kínában ugyanis a Garmin fēnix 4 kiejtése könnyen félrehallható és valami ilyesmit jelent: "gyors emelkedés a hirtelen halálba", és érthető módon nem lett volna szerencsés egy ilyen terméknévvel megpróbálni piacot robbantani.

Megjelent tehát a Garmin fēnix 5, ami nem is egy, hanem rögtön három modell (5S, 5 és 5X) ami megoldás a fēnix unisex kérdésére is.

A fēnix 5S 42mm széles, hölgyek és vékonyabb karúak számára ideális. A fēnix 5 47 mm széles, mondjuk úgy, hogy ez a "mindenkinek jól áll" modell. Az igazi nagyágyú pedig a fēnix 5X, ami 51 mm széles és Topo térkép alapú grafikus navigációra is képes (ez hasonlít külsőleg leginkább a fēnix 3-ra). Mindhárom modell kapható Zafír üveggel, illetve az 5 és az 5S "hagyományos" üveggel is. Nálunk az arany középút, a fēnix 5 járt kipróbálásra, de azért szereztünk némi rálátást a többi modellre is.

Dizájn tekintetében egyébként nagyjából ugyanazt az eleganciába bújtatott sportosságot nyújtják, mint az előd, de ahogy csökken a méret, úgy lesz egyre visszafogottabb is. A szíjak cserélgetésével továbbra is lehet bátran önkifejezni, sőt, az új (QuickFit) szíjak már gyorszáras klipszekkel cserélhetők, nem kell csavarozgatni speciális szerszámmal. Attól nem kell majd aggódni, hogy így könnyen kiold véletlenül, mert a kioldó pöcök viseléskor befelé helyezkedik el és abszolút stabil a rögzítés. Ja igen, ha minden igaz, akkor kompatibilis a fēnix 3-mal is az új rendszer.

Újdonságok

Az 5 és az 5X 218x218 pixel helyett már 240x240 pixelen mutatja az aktivitáshoz szükséges infókat és 16 helyett már 64 színben pompázik. Ja, és Emojikat is támogat. Szebb és könnyebben olvasható lett a kijelző, a plusz grafikai lehetőségek tovább növelik a felhasználói élményt.

Akkukapacitás terén nincs jelentős ugrás a fēnix 3 már eleve kimagasló teljesítményéhez képest, sőt a méretcsökkentés miatt némileg rövidebb üzemidővel kell számolni a kisebb modellek esetén (ami még az 5S esetén is 14 óra, aktív GPS használat és tevékenység rögzítés mellett is). Az üzemidőt jelentősen lehet növelni az UltraTrac móddal (UltraTrac módban a GPS vevő csak alkalmanként "éled fel" mérni egyet, vagyis nem dolgozik folyamatosan. Azt, hogy milyen időközönként történjen meg ez a "feléledés", a mozgásérzékelő szenzor által mért irányváltozások határozzák meg).

Számos külső szenzort támogat a fēnix 5-ös szériája, akár a Shimano Di2 szettel is képes kommunikálni.

Az 5-ös szériában alapból megtalálható a csuklós pulzusmérő szenzor, ami már nem türemkedik ki úgy, mint a régebbi típusok. Ttempófutásokhoz, hirtelen pulzusváltásoktól mentes edzésekhez, valamint az egész napi pulzusváltozás figyelemmel kíséréséhez tökéletes és kényelmes megoldás (csak aztán otthon majd számon kérik, hogy vajon mit huncutkodtál, amikor nap közben egyszer csak megemelkedett a pulzusod). A pulzusmérő öv kiforrott technológiájának precizitásával nem veszi fel ugyan a versenyt, de hasznos az olyan edzésekhez, ahol sokat kell hasalni és mindig kéznél van (szó szerint), nem tudod olyan könnyen otthon felejteni, mint a pántot.

Az elérhető sportágak száma bővült, illetve részletesebb lett, mert megkülönböztet például kerékpársporton belül is hegyibringázást, országúti tekerést, de a síelést és a snowboardot is kettészedték. Strava felhasználók számára jó hír, hogy a képes kezelni a Strava Live Segmenteket.

Az igazán érdemi és izgalmas újítás viszont az 5X csúcsmodell érdeme, a Topo alapú térképek kezelése és az azokon való navigálás (ezt sajnos nem volt szerencsénk kipróbálni, de a kajak négyes tagjait egyszer-kétszer már kihúzta a bajból).

Van valami viszont, amiben a nem zafír üveggel rendelkező modellek hiányt szenvednek a 3-as modellhez képest, ez pedig a WiFi. Ez arra jó, hogy a megtanított WiFi hálózaton keresztül az óra közvetlenül szinkronizálni tudja az edzéseket a Garmin Connect-re és így amikor hazaérsz, mire a gépedhez ülsz, már ott is van minden infó. Ez lényegében csak azok számára jelenthet hátrányt, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, mert amúgy bluetooth kapcsolaton keresztül is automatikus a szinronizáció, szóval annyira azért ez nem probléma.

Apropó bluetooth: a 3-as modellnél gyakorta zavart, hogy amikor a telefonomtól éppen olyan távolságra vagyok, hogy az óra és a telefon közti kapcsolat hol megszakad, hol feláll, ezt mindig erős rezgéssel jelzi az óra (nem találtam meg, hogy ki lehetne kapcsolni. A fēnix 5 már nem rezeg, csak kis ikonkával jelzi a kapcsolatot. Ide még egy adalék, hogy a Garmin Connect applikáció gyönyörűen kezeli párhuzamosan a fēnix 3 és fēnix 5 órákat. Tartottam ettől, mert ugye az óra esetében erősen az "egy-óra-egy-felhasználó" elv érvényesül a Garmin esetében, ami nyilván a minél személyre szabottabb működés feltétele.

Kompaktabb lett a vezetékes töltő (adatkábel) csatlakozás. Most már nem kell konzolba beügyeskedni az órát, elég csak egy Garmin-szabványú, bár a mini-USB-re eléggé hasonlító csatlakozót az óra hátuljába bedugni, másik végét pedig egy USB-portba és mehet a menet.

Mielőtt elkezdenénk sportoláshoz használni, érdemes megemlíteni a grafikus gyorsmenüt, ami személyre szabható és több funkció (mint pl. a zenevezérlés) könnyebben is kezelhető az új kezelőfelületen.

Edzés közben

Mint már írtam, a tevékenységek száma bővült, szofisztikáltabb lett és a fejlettebb grafikai felületnek köszönhetően az olvashatóság is sokat javult. Külön tetszik a bal oldalon látható görgető sáv, ami- persze nem görgethető, viszont - jelzi, hogy az adatképernyők között éppen hol járok. Továbbra is maximum négy adatot jelenít meg oldalanként, különböző elrendezésben, ami tevékenység közben is jól leolvasható. A beállítható adatok száma pedig közelít a végtelenhez, rengeteg van, nem is állok neki felsorolni. Szóljon, aki nem talált meg valami hasznosat, biztosan téved. A számokon felül olyan oldalakat is beállíthatunk, mint a virtuális edzőpartner (iramfutóként nagyon nagy hasznát vettem a Szigligeti Félmaratonon), térkép, iránytű, szinttérkép, zenevezérlők (elég jól használható már), futásdiagnosztika, pulzus-zónák, stb.

A GPS vétel minősége ma már olyan szinten mozog, hogy észrevehetetlen, nüansznyi különbségek vannak csupán, bár woodoo kolléga erdei tesztjei során nem mindig volt teljesen elégedett. Persze legjobban az tréfálta meg, amikor azelőtt indult volna el, hogy az óra megtalálta volna a GPS-jeleket (ezt a pirosan villogó karima zöldre váltásával jelzi amúgy és célszerű megvárni, mert menet közben nehezebben fog jelet), viszont a mozgásérzékelő intelligens működése miatt a sebességet és távolságot kijelezte az óra (A szoftver folyamatosan összeveti a GPS, illetve a mozgásérzékelő által mért elmozdulás adatokat, így kalibrálva be magát arra az esetre, ha GPS-jel nélkül haladnánk, pl. alagúton). A lefutott táv így megvolt, viszont a track csonka lett. Ebből persze az is következik, hogy ha kölcsönadod az órádat egy rövidebb lábú, kisebb lépéstávolságú haverodnak, akkor félrevezető lehet (egy-óra-egy-felhasználó). Vagyis maradjunk annyiban, hogy ez egy elég okos megoldás, viszont, ha nem vagy tisztában a működésével, akkor félreértésre adhat okot.

A fēnix 5 természetesen úszáshoz (természetes vízben GPS-, medencében medenceméret és gyroszkóp alapon mér) is alkalmas és triatlonisták számára öröm, hogy egy tevékenységen belül képes kezelni a három számot és a köztük eltelt depóidőt is.

Összegzés

Maradjunk annyiban, hogy a csúcs sportórák közül a fēnix az egyik első, amit jó szívvel ajánlok sporttársaimnak, persze tény, hogy akkor van értelme igazán, ha valaki igazán multisport alkat (csak egy-egy sportot űzőknek felesleges kifizetniük egy csomó funkcióért, ha nem használják ki). Az 5-ös szériának szerintem két érdemi újítása van, az egyik a három különböző méret, aminek köszönhetően jelentősen megugrott a célközönség létszáma, illetve az 5X Topo térképkezelése (látatlanban is megadom a bizalmat). Persze a csuklós pulzusmérő is jó dolog, de azt egyrészt a 3HR is tudta, másrészt az érdemi pulzusmérés még mindig pulzuspánttal érhető el.

Ha már van egy fēnix 3-ad és jól áll a kezeden, de a térkép nem hiányzik igazán, akkor ne legyen hiányérzeted. Ha azonban eddig azért nem vettél fēnix-et, mert túl nagynak találtad, vagy mert nem tudsz élni a térképes navigáció nélkül, akkor irány egy szaküzlet! A Garmin fēnix 5 csomagban ráadásul triatlonos (vagyis futáshoz, bringázáshoz és futáshoz is alkalmas) pulzuspánttal kapható.

A Garmin fēnix 5 óráról bővebb infót itt találsz...