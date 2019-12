2019.11.29. 0

TOP 10 ok amiért Nassfeldre menjünk síelni!

Gyerekeknek 10 év alatt ingyen sízés. Nem elég? Van még 9+1 tuti indok.

Nassfeld sírégió Karintia legnagyobb, legmodernebb síterepe és Ausztria 10 legjobb síterepének egyike, amely a magas szintű szolgáltatások elkötelezettjeként évről évre felejthetetlen üdülést garantál vendégeinek Karintia szívében. A ‚Nice Surprise’ szolgáltatáscsomag keretében idén is egy meglepetésekkel teli kosár várja a síelőket..



1. Lesz hó? Az biztos!

Nassfeld nemcsak lenyűgöző hegyi panorámája miatt különleges, hanem hóbiztossága is egyedülálló. A síparadicsom kiváló mikroklímájának köszönhetően december 6-tól egészen április 13-ig fehér pompába öltözve várja a síelőket. Arra az esetre, ha Holle anyó nem rázná meg eléggé a takaróját, a legmodernebb hóágyúk is készenlétben állnak, hogy a 110 km-es pályarendszeren az egész szezon alatt felhőtlen legyen a síelés.

Webcamek Karintiában.

2. Nassfelden a gyerekeknek ingyenes!

Nassfeld a 10 évesnél fiatalabb gyerekeket meghatározott időszakokban ingyen síelésre hívja: A Nassfeld SKi surprise mottóval december 6. és 21. között, valamint 2020. január 6-18 között, valamint március 14-től az április 13-i szezonzárásig számukra a síelés díjtalan, a gyerekek ingyen alszanak a szülők, ill. a nagyszülõk szobájában (ellátással együtt).

Info itt: Nassfeld Ski Surprise

A „Kids Surprise“ akció keretében pedig minden tíz évnél fiatalabb gyermek az egész szezonban minden szombaton 10 euróért kaphat egy napijegyet.

Téli élmények Karintiában

3. Az éjszaka alvásra való? Nem, síelésre!

A hó szerelemesei színes fényekben csúszhatnak az Alpok egyik leghosszabb kivilágított sípályáján (2,2 km), ami január 4. és március7-e között, szombatonként várja a látogatókat. Idén akár különböző mókás havi eszközökkel (pl. skifox, snowblade, tube) is csúszkálhatunk a kivilágított pályán. A gyerekeknek egy elkülönített terület biztosítja a mókázást. Hogy a csúszkálás nehogy unalmassá váljon, betérhetünk a sípálya számos hüttéjének egyikébe egy finom forraltborra vagy más helyi italra. Az esti síelés felnőtteknek 8€-t, gyerekeknek 4€-t kóstál.



4. Expressz síszervíz – Alpok szerte a legolcsóbban

Egészen karácsonyig (december 21-ig) teljes árú napijeggyel vagy Prémium Partner státuszú szállóvendégek részére ingyenes az élezés és a waxolása Millennium Express felső állomásánál található síszervízben. Karácsonytól kezdve pedig a síszervíz szolgáltatást az Alpok legkedvezőbb áráért, mindössze 8 euróért lehet igénybe venni.

A várakozási idő nem több mint 5-10 perc, és a sílécek máris pályakészek. A végeredmény tökéletes biztonság és maximális síelési élmény.

Az Expressz Síszervizt mi is kipróbáltuk, olvasd el írásunkat róla itt!



Sítároló, egy újabb kellemes meglepetés

Újabb jó hír a téli sportok kedvelőinek: vége a cipekedésnek! Modern sítároló várja őket a Millennium Express völgyi megállójánál ahol biztonságban tudhatják felszerelésüket. Egy jelképes díj ellenében síbakancsaikat is itt hagyhatják megőrzésre.



5. Kedvező síkölcsönzés már 1 euró/naptól

Nassfeld most egy különleges ajánlattal örvendezteti meg a gyerekeket, vagy még inkább a szüleiket. A Prémium síbérlettel rendelkező szülők gyerekei 15 éves korig, mindössze napi 1 Euróért bérelhetnek sífelszerelést.

Ha nincs Prémium bérletünk, de Apa és Anya is bérel felszerelést, akkor a gyerekek INGYEN kölcsönözhetnek. Pontos árak és feltételek: Nassfeld bérlés

6. A snowboardosok paradicsoma

Nassfeld tárt karokkal várja a snowboardosokat is. A profi deszkások kezdhetnek akár a “Kickerline”-on, ami hat méter magas. A kezdőknek pedig a Flat Box, Rainbow Box und Up & Down Box áll rendelkezésre. A tapasztaltabb snowboardosok a három méter magas Wallride XL vagy a hat méter hosszú Curved Box-on kaphatják meg a napi adrenalin bombájukat. Ezen kívül a freeride hódolói a sípályákon kívül kijelölt területeken is élvezhetik a szűz porhó nyújtotta élményt.

7. Kezdőknek és nem síelőknek

Minden kicsit nyugodtabb Kötschach-Mauthen és Weissbriach családi síterületein. A Kötschach-Mauthen-i pályák a négy liftberendezéssel úgy lettek kialakítva, hogy az egész család elfoglalhassa magát. A hó szerelmeseinek síoktatás, sí- és snowboard kölcsönzés valamint eredeti alpesi kunyhók szereznek örömet. A Weissensee-nél síelni annyi, mint élvezettel lesiklani egy családbarát pályán. Igazán jó tipp kisgyerekes családoknak és azoknak, akik szeretik egy kicsi, nyugodt síterep hangulatát.

A sífutók is megtalálhatják számításaikat Nassfelden: a 80 km-es gailtali pálya, és a síterep közepén két abszolút hóbiztos pálya várja őket, amelyek a gyönyörű olasz részekre is átkalauzolják a kalandorokat. Hegyen-völgyön mesés túraútvonalakat járhatnak be. A bájos téli táj idilli völgyeinek és havas hegycsúcsainak köszönhetően a hótalpas túrák is nagyon népszerűek. A korcsolyázás, a jégkugli és a hoki kedvelőit a Hermagornál található Pressegger See jege várja. A szánkósok öt természetes szánkópálya közül választhatnak, ezek közül három éjszakai kivilágítással is üzemel. Egy kalandos nap levezetéseképpen pedig a környező hotelek wellness ajánlatai és a kötschach-mauthen-i élményfürdő kínálatai közül válogathatunk.

8. Ingyenes síbuszjárat

Habár a legtöbb létesítmény a pálya közvetlen közelében található, nem minden vendég lakik Nassfelden, Sonnleitenben vagy a Millennium Expressnél. Éppen ezért a síbusz, bárhol is van a szállásod, pár perc alatt a Millennium Express völgyi megállójához szállít, méghozzá ingyenesen. A szolgáltatást természetesen a kirándulni indulók is igénybe vehetik, nekik ajánljuk például a Weissenseet, amely télen Európa legnagyobb természetes jégpályájává változik.

9. Napos pontok

síelj ott, ahol a nap s&uuSzámos elégedett vendég nagyra értékeli az egyedülálló panorámát, a hóbiztosságot és a napsütéses órák számát: „Ilyen az igazi síelés, amire mindig is vágytunk!“ Sokévi átlag alapján Nassfelden évi 850 napsütéses óra várja a vendégeket. Ez majdnem 100 órával több, mint a többi hasonló síterepen mért napsütéses óra. Továbbá a síterep fekvése is lehetővé teszi, hogy szinte egész nap a napos lejtőkön síelhessünk. Az okostelefonokra letölthető különböző applikációknak és az információs tábláknak köszönhetően, a síelők és snowboardosok mindig megtalálhatják azt a pályaszakaszt, ahol szikrázó napsütésben csúszhatnak.

Hangulatos hütték és éttermek csábítanak a szabadba egy kis relaxálásra: a tradícionális hütte kínálat mellett a legjobb zenék, trendi italok és finomságok gondoskodnak a síelők jó hangulatáról. A nassfeldi napsütötte síelés a „Snowbeach”-en tartott fürdőruha-divat szemlével felejthetetlen program. A vizicsúszda versenynek szintén ez a helyszín ad otthont.

Nassfeld elsőrangú szolgáltatások széles skáláját kínálja vendégeinek, idén pedig a ‚Nice Surprise’ szolgáltatáscsomagba újdonságokat is csempésztünk. Két, panorámás napozóterasz áll a vendégek rendelkezésére, ahol dizájnos fotelekben ülve relaxálhatnak és gyönyörködhetnek a páratlan látványban. A panorámás pihenőpontokon ingyenes Wi-Fi szolgáltatás áll a vendégek rendelkezésére, így mobiljuk segítségével akár azonnal megoszthatják a lélegzetelállító kilátásról készített képeket otthon maradt barátaikkal. Egy hatalmas, a pihenőpontokon felállított képkeret pedig segít, hogy a lehető legjobban beállított képek születhessenek. Az alpesi fotó- és kilátó pontok a Millennium Express és a Gartnerkofel sífelvonó hegyi állomásánál találhatóak.

Napfényes síelés Forrás: (c) Nassfeld.at

10. Újdonságok

Nagyszerű számok: 6-os sífelvonó



2015. November végén indult be az új „Rudnigsattelbahn“ ez váltotta fel a két „Rudnigsattel-Schlepplift“-et. A modern hatüléses felvonó gyerekbiztos, kényelmes, valamint időjárástól védő burkolattal és ülésfűtéssel rendelkezik. 1250 méter hosszú, majdnem 370 méter magasság különbséget hidal át és 2,2 pályakilométert tesz megközelíthetővé. A "Warm Up“ Mössernbahn hatüléses felvonó is, mely már ülésfűtéses, erre a szezonra védőburkolatot (tetőt) is kapott.

Nagyobb terület: 300 hektáros pálya

A bővítéseknek köszönhetően összességében majd 20 hektárral növelték a pályafelületet. A nassfeldi pálya így már 300 hektár. A nassfeldi síterület immár 110 pályakilométeren 30 hegyi felvonóval és lifttel várja vendégeit.

Felújított pályaszállások

Újra megnyitották az Almhotel Kärnten-t, a 100 ágyas 4 csillagos szállodát közvetlenül a Gartnerkofel 4es-felvonó pályáinál, továbbá a közelben található a szintén négy csillagos Alm Resort Nassfeld, mely nyáron 28 új, modern apartmannal lett bővítve. Így most összesen 380 ágy áll rendelkezésre.

Miniklub, egész napos felügyelettel

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket biztos helyen szeretnék tudni, a legmegfelelőbb hely BOBO Miniklubja, amelynek sztárja egyértelműen BOBO, a szeretetreméltó, kissé nagyra nőtt pingvin. Az egyedi kialakítású Tressdorfer Alm gyerekparadicsomban minden 3-5 év közötti gyerkőc remekül érzi majd magát. Hóemberépítés, szánkózás, bábszínház, csúszdák, teljes sífelszerelés, ebéd, uzsonna és még sok meglepetés várja a legkisebb vendégeket.

Az Alpok legmenőbb kalandparkja

Carving, skifox, snowbike és snowskate – az extrém téli sportokat vég nélkül sorolhatnánk. De mi az, amit a fiatalok igazán menőnek tartanak a télben? A Tressdorfer Alm-nál található NTC kalandcentrum tudja a választ. Az NTC Blue Day kezdő csomagjában számtalan trendi sporteszközt próbálhatnak ki a tinik.

Persze mi ezt is kipróbáltuk! Lézerbiathlon, hóbringa élmények itt!

