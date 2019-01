2019.01.08. 0

Pintér László

Évtizedes havazás Ausztriában, síterepeket zártak le

Nem különösebben meglepő, ha télen az Alpokban havazik. Az sem, hogy időnként sokat, bár azért a méter feletti hómennyiségre már mindenki felkapja a fejét. De még az is szinte minden télen előfordul, hogy kisebb területekre korlátozódva akár több méter vastag hó hullik, komoly gondokat okozva az ott élőknek. Most azonban az a különleges helyzet állt elő, hogy Ausztria kétharmada hóba fullad. A helyzettel az ottaniaknak kell megbirkózni, a kérdés, hogy mi, a havas sportokért rajongó turisták, hogyan viselkedjünk? Legtöbbünk nyilván azonnal a #mekkorapúder felkiáltással nyúl a slusszkulcsért és jelent beteget a munkahelyen, ám érdemes indulás előtt tájékozódni, de legfőképpen betartani a helyiek figyelmeztetéseit. Mert ekkora hóban ott sem mindig szabad mozogni, ahol még fizikailag lehet. Ne akarjuk, hogy a természet a saját bőrünkön tanítsa meg nekünk: ilyenkor ő az úr.

Már egy hete szinte szünet nélkül havazik Ausztria középső és északi, valamint nyugati tartományaiban. Leghamarabb Salzburgban és Stájerországban jelentkeztek gondok, majd hamarosan Alsó- és Felső-Ausztria hegyvidéki része, Tirol és Vorarlberg is csatlakozott. Egyedül Karintiában nem észlelnek az évtized havazásából semmit.

A helyzetnek nagyon egyszerű időjárási felállás az oka, melyet a meteorológusok németül "nordstau"-nak hívnak. Ezt azt jelenti, hogy észak felől hideg, nedves léghullámok érkeznek, amlyek az Alpok északi lejtőinek ütközve megakadnak, torlódnak, és minden csapadékot ott adnak ki magukból. Ha ez a makrohelyzet hosszú ideig áll fenn, több méteres hóréteg alakulhat ki, ahogyan most is.

Mühlbach am Hochkönig (Van még fotó, katt a képre!)

Hatalmas területen a második legmagasabb, négyes fokozatú a lavinaveszély, de néhány régióban már a legmagasabb, ötös fokozatot is kihirdették, amire ott tíz éve nem volt példa. Számos nagynevű síterep vagy zárva tart, vagy megközelíthetetlen, a közlekedésben komoly fennakadások vannak. Több településen katasztrófahelyzetet hirdettek. A havazás miatt eddig heten vesztették életüket Vorarlbergben, Salzburgban és Bajorországban, kivétel nélkül sípályán kívüli sportaktivitás közben. Mindeközben Karintiában a völgyekben zöldellik a fű és süt a nap, a síterepeken pedig kellemes körülmények között lehet hódolni a kedvenc téli sportunknak.

A Mozgásvilág magashegyi híreivel foglalkozó Hóhatár Facebook-csoportban a kezdetektől fogva követjük az eseményeket, és igyekszünk folyamatosan a legfrissebb információkkal ellátni benneteket.

Mindenekelőtt fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy sosem szabad általánosítani. A hírekben természetesen azokat a helyeket emeljük ki, ahol gond van, de ez nem jelenti azt, hogy mindenütt gond van, és egy lezárt település sem jelenti azt, hogy a bentrekedteknek bármi baja eshete (általában. Azért a galtüriek tudnának erről mesélni.) Éppen azért nem engedik ki őket, hogy ez ne történjen meg. A külvilágtól elzárt Lech és Zürs városkában például örülnek a különleges elzártságnak, a településen belül nincs lavinaveszély, ezért délután a polgármester a főtéren forralt borozás közben válaszol az egybegyűltek kérdéseire, és együtt ünneplik, hogy olyan tél van, mint régen. Másutt azonban ennél komolyabb a helyzet, és a helyi hatóságok mindig ennek megfelelően cselekszenek. Ők tudják, mit miért csinálnak, ha egy utat lezárnak, annak oka van. Kövessük tehát mindig az aktuális utasításokat, ne akarjunk okosabbak lenni.

Szerintük nem olyan veszélyes a helyzet (Ahrntal, Dél-Tirol. Fotó: www.orf.at)

A hóhelyzet enyhülésére még napokig nem lehet számítani. További nagy mennyiségű havazást jelez előre az osztrák meteorológiai szolgálat. Négy napon belül másodszor adtak ki piros riasztást havazásra. Péntekig a klasszikus északi torlódásos helyeken (a térképen lilával jelölve) újabb 50-120 cm havat várnak, majd egy péntek-szombati szünet után hétvégén újabb erős havazás körvonalazódik.

Ha mindenképpen most kell Ausztriába mennetek, nem feltétlenül kell pánikba esni, de előzetesen érdemes tájékozódni a tervezett szálláshelyen, valamint az osztrák közlekedési vállalat honlapján. Az aktuális lezárásokat erre a linkre kattintva tudjátok megtekinteni. Érdemes a kiszemelt síterep közösségi oldalait megnézni, és kifaggatni a szállásadót, milyen megközelítést javasol. Jelen cikk írásakor az autópályák mindenütt járhatók, azonban közel 100 útszakasz van már lezárva Ausztria-szerte, így mindenképpen előzetes tervezést igényel az odaút. Hólánc nélkül semmiképp se induljatok el!

Fontos! Vorarlbergtől egészen a Raxig, tehát Ausztria teljes szélességében a Keleti-Alpok főgerincén, valamint az attól északra eső hegyvidéki területeken 4-es, Salzburg, Stájerország és Alsó-Ausztria tartományok egyes részein pedig a legmagasabb, ötös fokozatú lavinariasztás van érvényben. Ezeken a területeken sehol se hagyjátok el a kijelölt és biztonságosnak nyilvánított sípályákat!

A lezárt autóutakra vonatkozó szabályok megszegéséért nagy összegű közlekedési bírságra (250ezer - 700ezer Ft), az illegális területen való freeride-ozásért adott esetben büntetőjogi felelősségvonásra is lehet számítani. Salzburg tartományban három snowboardos a tudtán kívül veszélyeztetett hegyimentőket. Tiltott lejtőn freeride-oztak, de alattuk épp egy elakadt túrasízőt mentettek. A végén a snowboardosokat is menteni kellett. Akár egy év börtönt is kaphatnak a veszélyeztetésért.

A legfontosabb, megközelíthetetlen vagy zárva tartó síterepek: Arlberg, Paznaun-Galtür, Kaunertal, Hintertux, Nordkette, Dachstein, Hochkönig, időszakosan Obertauern, Loser, Hochkar, Präbichl, Hohentauern. A nyitva tartó síterepeket, lehullott és várható hómennyiségekkel megtaláljátok oldalunkon erre a linkre kattintva.

Magyarországhoz közel eső síterepeken is komoly gondok voltak/vannak. Präbichl múlt hétvége óta nem megközelíthető közúton, az ott tartózkodó 110 vendéget, köztükl 64 sítáborozó magyar diákot tegnap evakuáltak. Hasonlóan súlyos a helyzet Hochkaron, ahonnan tegnap a teljes személyzetet evakuálták, ma pedig katasztrófasújtotta területnek nyilvánították. Így mód van a hadsereg segítségének igénybevételére. A hadsereg egyébként Vorarlbergtől Alsó-Ausztriáig már mindenhol készenlétben áll.

Továbbra sem lehet megközelíteni a stájerországi Murtal körzetében lévő Hohentauernt, ahol számos magyar turista várja, hogy végre hazaindulhason. A településen fekvő, magyar üzemeltetésben lévő Hotel Sonnhof képviseletében Lipták Andrea az alábbi tájékoztatást adta:

Hohentauern Sonnhof Hotel – A hótól körülzárva



A település, így a szálloda is egyelőre még határozatlan ideig el van vágva a külvilágtól. Vendégeink január 6-án szerettek volna elutazni -22 vendégünket érinti ez az intézkedés - de Trieben felé lavinaveszély, míg a másik irányban Knittelfeld felé 6-8 méteres hóátfúvások miatt a katasztrófavédelem lezárta az utakat. Arra sincs lehetőség, hogy a gépkocsikat esetleg hátrahagyva vonattal jussanak haza vendégeink, akiket már nagyon várnak hozzátartozóik.



Van olyan település, ahonnan már meg tudták szervezni a mentést, de sajnos nálunk a legmagasabb az érintett útszakaszokon a lavinaveszély, a vendégek biztonsága a legfontosabb, ezért nem indult el az evakuálás.



Sajnos hétvégéig nem várható javulást, vihart és még több havat jósol a meteorológia.



Tegnap szállodánkban járt, ma pedig a tűzoltóságon várt minket Hohentauern polgármestere, aki személyesen tájékoztatta az érintetteket (és persze minket is) a kialakult krízishelyzetről, mi tolmácsoltuk magyarul, illetve angolul a németül nem beszélő vendégeknek. Felvettük a kapcsolatot a konzuli hivatallal is, leadtuk a vendégek nevét, illetve ők is folyamatosan informálódnak a helyi hatóságoknál. Tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a területi katasztrófavédelmi egységek a lavinabizottságok szakmai támogatása mellett folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási és lavinahelyzetet, és minden nap megvizsgálják az egyes elzárt településeken tartózkodók evakuálásának lehetőségét.



A hegyimentés egy nagy szakértelmet igénylő, különösen veszélyes tevékenység, melynek során mind a hegyimentő, mind a mentett személy veszélynek van kitéve, ezért a megfelelő szaktudással bíró szakemberek akkor döntenek egy település evakuálásáról, ha az az időjárási helyzet és a potenciális lavinák fényében a mentők és a mentettek veszélyeztetése nélkül megvalósítható.



A szállodában lakó vendégeket igyekszünk megnyugtatni, minden tájékoztatást beszerezni és megosztani velük, szerencsére mind élelemmel, itallal és fűtéssel még több hétig el vagyunk látva.



2019.január 08.

Hotel Sonnhof Hohentauern

Hotel Sonnhof Hohentauern a hó fogságában (van még fotó, katt a képre!)

A Loser-Altaussee síterepet lavinaveszély miatt január 7-én lezárták. A síliftet üzemeltető cég tíz munkatársa küzd a hatalmas hótömeggel, egyelőre reménytelenül. A négyméteres hóból a szél tízméteres torlaszokat épít:

Hasonló a helyzet a magyarok által is közkedvelt Dachstein-gleccseren is, ahol már négy méter feletti a hóvastagság, és a havazás az előrejelzések szerint legalább a hétvégéig kitart. Akár újabb másfél méternyi friss hó hullhat. A felvonót még január 4-én leállították.

A tiroli Hochfilzen biatlonközpont csak 959 m magasan van, de szinte hóba fulladnak:

További képek az ausztriia havazásról (katt a fotóra a galériáért!)

