A Nassfeld síterep hatalmas hóval és kedvezményekkel vár!

A Nassfeldi síterep Ausztria tíz legkedveltebb síterepének egyike és Karintia legnagyobb hóbiztos, 110 km-es síterepe!

Nassfeld 110 km-es pályarendszerével, egészen április végéig 100%-os hóbiztosságával egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Mindezek mellett a régióban nemcsak szeretnek bennünket, de különleges kedvezményeket is adnak a magyaroknak.





Magyar nyelvű ügyfélszolgálati iroda Budapesten!



Nassfeld kifejezetten a magyar síelők részére magyar nyelvű ügyfélszolgálati irodát nyitott Budapesten! Ajánlatkérésért hívd Nassfeld Magyar irodáját a +36-1-329-6355 belföldi telefonszámon vagy kérj gyorsan és egyszerűenajánlatot!







Ajánlatot kérek!

De hol is van Nassfeld és mi vár ott minket?

- Nassfeld, Budapesttől 560 km-re Villach után található, végig autópályán megközelíthető

- 110 km hóbiztos sípálya, 30 modern sífelvonó, sorban állás nélkül!!!

- Az Alpok leghosszabb kivilágított sípályája

- Európa legnagyobb természetes jégkorcsolyapályája (Weissen-tó)

- Egészen április 22-ig hóbiztos, naponta karbantartott sípályák

- 25 hangulatos hütte a sípályáknál, ahol elkortyolhatunk egy forraltbort, napozhatunk és megízlelhetjük a helyi finomságokat

- 2000 méter tengerszint feletti magasságból átsíelhetünk Olaszországba is, hiszen Nassfeld egyik része olasz területen fekszik

- Sokszínű, izgalmas éjszakai szórakozási lehetőségek...





Tudj meg többet Nassfeldről!





Milyen kedvezményeket kapnak a magyarok a budapesti Nassfeld irodában?

- Idén 10 éves korig ingyen szállást és síbérletet kapnak a gyerekek!

>> Ajánlati csomag gyerekeknek itt! <<

- 1 éjszaka szállás + 1 napos síbérletet ingyen biztosít Nassfeld!

>> Nassfeld Special 4=3 ajánlat itt! <<

- Különleges 4-5-6-7 napos akciós csomagokkal alacsony áron síelhetünk Nassfelden!

>> Nice surprise akciós ajánlatok itt! <<

- Apartmanok, panziók foglalhatók a budapesti irodánál már 19 Eurótól!

>> 19 Euró? Máris foglalok! <<

- 5% kedvezménnyel vásárolhatjuk meg a budapesti irodában a síbérletet!







Legkedvezőbb Nassfeldi ajánlatok itt!







A gyerekek ingyen síelnek idén Nassfelden.

Tipp: A gyerekek ingyen síelnek az idén!

A gyermekeknek tíz éves korig minden szolgáltatás ingyenes, azaz a síterep vendégei. 10 éves korig a gyerekek ingyen szállhatnak meg szüleikkel/nagyszüleikkel egy szobában (ellátással együtt), és ingyen síbérletet, síoktatást és sífelszerelést kapnak (sisakot is). Ezen kívül: 3 éves kor alatt ingyenesen, a Ski Hit csomagok esetében pedig 15 éves korig féláron síelhetnek a gyerekek, a fiatalok pedig 17,9 éves korig 20% kedvezményt kapnak az egész síszezonban.





Használd ki az ajánlatot most!





Tipp: Az éjszaka alvásra való? Nem, síelésre!!!

A hó szerelemesei színes fényekben csúszhatnak Európa leghosszabb kivilágított sípályáján (2,2 km), ami szombatonként várja a látogatókat. Idén akár különböző mókás havi eszközökkel (pl. skifox, snowblade, tube) is csúszkálhatunk a kivilágított pályán. A gyerekeknek egy elkülönített terület biztosítja a mókázást. Hogy a csúszkálás nehogy unalmassá váljon, betérhetünk a sípálya számos hüttéjének egyikébe egy finom forraltborra vagy más helyi italra. Akik pedig a színes kavalkádot felülről szeretnék élvezni, vacsorázhatnak a sífelvonó egyik kabinjában - Nassfelden nincs lehetetlen!





Milyen izgalmas sportlehetőségek vannak még Nassfelden?





A snowboardosoknak is igazi paradicsom!

Miért? Mert az újonnan kialakított, látványos szórakoztató park valóságos Eldorado a snowboard szerelmeseinek. A profi deszkások kezdhetnek akár a "Kickerline"-on, ami hat méter magas. A kezdőknek pedig a Flat Box, Rainbow Box und Up & Down Box áll rendelkezésre. A tapasztaltabb snowboardosok a három méter magas Wallride XL vagy a hat méter hosszú Curved Box-on kaphatják meg a napi adrenalin bombájukat. Ezen kívül a freeride hódolói a sípályákon kívül kijelölt területeken is élvezhetik a szűz porhó nyújtotta élményt.

Süttesd a hasad a sípályán!

Nassfeld az Alpok legnagyobb napozóteraszává változik. Hangulatos hütték és éttermek csábítanak a szabadba egy kis relaxálásra: a tradicionális hütte kínálat mellett a legjobb zenék, trendi italok és finomságok gondoskodnak a síelők jó hangulatáról. A nassfeldi napsütötte síelés a "Snowbeach"-en tartott fürdőruha-divat szemlével felejthetetlen program. A vízi csúszda versenynek szintén ez a helyszín ad otthont...





Napfényes síelés már 229 Eurótól/3 éj/2 napos síbérlet/fő!





De mindezt mennyiért - és hol szálljunk meg Nassfelden?

A budapesti Nassfeld Iroda minden nassfeldi szállás ajánlatát kedvezményesen kínálja a Magyar vendégeknek. Válogathatunk a pályaszállás akciókból vagy akár a sípálya tetején található exkluzív wellness szállodák kedvezményes ajánlataiból is. A régióban a sípályától 20-25 km-es távolságig a legkülönbözőbb hangulatos apartmanok, panziók és szállodák kedvezményes ajánlataiból választhatjuk ki már 19 Eurótól a számunka ideális szállást.



A budapesti Nassfeld Iroda szakértő utazási tanácsadói készséggel állnak a vendégek rendelkezésére és megtalálják a legmegfelelőbb szállást.





Kérj személyre szabott ajánlatot most!





Hol vegyük meg a síbérletet?

A budapesti Nassfeld Iroda a magyar vendégek részére 5% kedvezményt biztosít a síbérletek árából, melyek a magyar irodában vásárolhatók meg az akciós áron, így érdemes a síbérletet a magyar irodánál megvásárolni, melyen bérletenként kb. 10 Eurót takaríthatunk meg. Írd meg nekünk ide klikkelve, hogy mikorra szeretnél síbérletet és már intézzük is Neked a kedvezményes síbérlet vásárlást.





Akciós csomagajánlatok a magyaroknak? Bizony!

Síelj Nassfelden 3-4-5-6 vagy 7 napot síbérlettel együtt már 445 Eurótól/7 éjszaka szállás + síbérletekkel együtt az akciós "SKI HIT" csomaggal!

Az akciós csomag tartalmazza:

- választás szerinti szállás kategóriában 3-4-5-6 vagy 7 éjszaka szállás síbérlettel együtt, a teljes síelés idejére ingyenes sítároló használat

- egy alkalommal ingyenes expressz síszerviz szolgáltatás mellyel csúcsformába hozzuk síléceidet!

Csapj le a kedvezményes ajánlatra: Ski Hit ajánlatok itt!







Gyerekeknek ingyenes!

Ingyenes szállás + síbérlet + sítárló + síoktatás + síkölcsönzés + ebéd a gyerekeknek 10 éves korig az akciós "SkiHit Gyerekeknek" csomaggal!

Az akciós csomag tartalmazza:

- választás szerinti szállás kategóriában 3-4-5-6 vagy 7 éjszaka szállás síbérlettel együtt, a teljes síelés idejére ingyenes sítároló használat

- Ebédidőben csemegék valamelyik bárban

Ingyenesen a csomag tartalmazza a gyerekeknek 10 éves korig:

- Szállás,

- Síbérlet,

- Sítároló használat a síelés teljes idejére,

- Sífelszerelés kölcsönzés az NTC Sölle mindegyik kölcsönzőjében

Használd ki az akciós CSALÁDI ajánlatot!



4=3 Akció!

Síelj Nassfelden 4 napot, 3 áráért már 266 Eurótól/4 éjszaka szállás + síbérletekkel együtt! Nice surprise!

Az akciós csomag tartalmazza:

- választás szerinti szállás kategóriában 4 éjszaka szállás

- 3 napos síbérlet

- a teljes síelés idejére ingyenes sítároló használat

- egy alkalommal ingyenes expressz síszervíz szolgáltatás mellyel csúcsformába hozzuk síléceidet!







4=3! - Ide nekem azonnal!





Kérdésed van? Segítünk!

Részletekért, ajánlatkérésért hívd a budapesti Nassfeld Irodát a +361 329 6355 telefonszámon vagy írj emailt a magyar@nassfeld.at email címre és a Nassfeld szakértő utazási tanácsadók megtalálják Számodra a legkedvezőbb ajánlatot!

Kérj ajánlatot gyorsan és egyszerűen online: IDE kattintva!

Nassfeld Iroda Budapest

1052 Budapest, Fehérhajó utca 8-10

+361 329 6355

magyar@nassfeld.at

www.nassfeld.at

