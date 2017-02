2017.02.22. 0

Simon Ádám

Ne (csak) síelj Nassfelden!

Próbáld ki a hóbringát, biathlonozz, készíts selfiet és postold az ingyen wifivel.

Nem tudsz, vagy nem akarsz síelni? Nassfelden nem kell!

Persze nem árt, ha szereted a telet és a havat, mert Nassfeld garantáltan hóbiztos az egész szezonban. Viszont síelned nem kell és még csak unatkozni sem fogsz. Hogy miért?

NTC Blue Day

Az NTC Blue Day egy komplett szolgáltatás azoknak, akik szívesen csinálnának bármit a síelésen kívül.

Lézer Biathlon

Ez ugyan hajaz némiképp a síelésre, de pl. én is remekül szórakoztam (na meg szórakoztattam az engem nézőket), pedig sosem síeltem... vagy talán épp ezért. A kijelölt sífutó körpályán jöttem rá, hogy a sífutás egy rohadt jó sport, a körök végén pedig megtapasztaltam, hogy lihegve és a csámpás sífutóstílusomon röhögve sokkal nehezebb a lézerpuskával becélozni a kis céltáblát.

Snowcycle, Snowbike, Skibob... ki hogy nevezi

Ha ránézel egy hóbringára, megingathatatlan érzésként kerít hatalmába, hogy itt bizony csúnyán össze fogod törni magad. Aztán a libalegelő után bepróbáltunk egy kék-piros pálya kombót (merthogy a Snowbike az összes sípályán engedélyezett) és kétség nem fért hozzá, hogy megyünk még pár kört. Először kinevettük a kölcsönzős srácot, fél órával később már megértettük, amiért azt mondta: "én Nassfelden már csak Snowbike-kal csúszok".

Az irányításnál az elején el kell felejteni a bringánál megszokott kormánymozdulatokat, a mozgás sokkal inkább hajaz a síelés és a driftelés különös házasságára. Könnyű megtanulni irányítani és még könnyebb imádni.



Szánkó, fánk, ülősí, síszánkó, stb...

Már csak a fenti két sporttal el lehet szórakozni egy egész szezont, de ezeken kívül kipróbálható még a szánkózás számtalan formája, hófánkozás, ülősí, szuperbob és még biztos kihagytam jópár dolgot.

Sífutás, jégkorcsolya

Több kijelölt sífutópálya hever bevetésre készen Nassfeld sípályái mellett, tavak körül, vagy csak úgy. Nem kell tudni hozzá síelni, egy-két órán belül bele lehet jönni úgy, hogy élvezze is az ember. Ha futni szeretsz, a sífutás is be fog jönni:

A 80 km-es gailtali pálya, és a síterep közepén két abszolút hóbiztos pálya várja a sífutókat, amelyek a gyönyörű olasz részekre is átkalauzolják a kalandorokat. A Millennium-Expressz völgyi állomásánál található, újonnan átadott Nordic Competence Center & Tanuló Központ egy 2 km hosszú biatlon pályával várja az érdeklődőket.





Túraútvonalak, Panoráma, free wifi

Azt talán mondani sem kell, hogy a kétezer méteres hegyeken pazar, télen is használható túraútvonalak találhatók. A panoráma lenyűgöző, úgyhogy pár fotót is megér a mobiloddal, amit aztán a hegyi hüttéken rögtön meg is oszthatsz az ingyenes wifin keresztül.

Hegyen-völgyön a téli táj idilli völgyeinek és havas hegycsúcsainak köszönhetően a hótalpas túrák is nagyon népszerűek, összesen 55 km-nyi téli túraút várja a kirándulni vágyókat.

A korcsolyázás, a jégteke és a hoki kedvelőit a Hermagornál található Pressegger See jege várja. A szánkósok öt természetes szánkópálya közül választhatnak, ezek közül három éjszakai kivilágítással is üzemel.



Európa legnagyobb természetes jégtakarójával rendelkező tava, a Weissensee is izgalmas élményeket kínál, nem is beszélve Lesachtalról, a sítúrák és hótalpas túrák Eldorádójáról.



Egy kalandos, síelős nap levezetéseképpen pedig a környező hotelek wellness ajánlatai és a kötschach-mauthen-i élményfürdő kínálata közül válogathatunk.



