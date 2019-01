2019.02.01. 0

Téli vakáció a Magas-Tátrában

Gyerekkori emlékeimmel teli hegységek. Az ég és a hegycsúcsok találkozásánál, kétezer méter magasban vár ránk a legjobb téli időtöltés. Első osztályú kiszolgálás, szállás, programok – egy kis ízelítő a Magas-Tátra kínálta lehetőségekből.

Nosztalgiázni támadt kedvem, felidéztem az itt szerzett gyerekkori élményeimet. Hirtelen elfogott a vágy, hogy szeretném mindezt a saját családommal is átélni. Sok jót olvastam a Magas-Tátráról, így nagyon kíváncsi voltam, hogy mi változott. Örömmel mondhatom, hogy minden. Jó értelemben.









Nosztalgikus pillanatok

Szállásunk a méltán híres Grandhotelben volt, ahol a történelem és a modern stílus tökéletes harmóniában egészíti ki egymást. A szálloda étterme és kávézója is luxus körülményeket biztosít, ahol ennek ellenére otthonosan érezhetjük magunkat. Alig vártuk a gyerekekkel, hogy másnap felcsatoljuk a léceket, de nagy kihívást jelentett a megfelelő pálya kiválasztása. Utólag be kell vallanom, hogy mindegyikre teljesen másképp emlékeztem.

Kedvezményes síbérlet? Akkor a Gopass kötelező!

A Gopass jelentősen megkönnyíti az utazásszervezést. Többek között nem kell várakozni a síbérletre, és olcsóbban juthatunk szálláshoz is. A gopass.sk weboldalról mindent egyszerűen elintézhetünk otthonról, de akár a hotelszobából is. Családommal jelentős összeget spóroltunk a Gopass szolgáltatásnak hála. Ráadásul, a Gopass kártya további előnyöket is kínál, ugyanis pontokat ír jóvá a síeléssel megtett kilométerek és a vásárlásaink után, amiket később kedvezményekre válthatunk.

Cél a Lomnici-csúcs







A Tátralomnic pályái alatt lévő ingyenes parkolóból is meggyőző volt a védőburkos libegők és a gyönyörűen rendezett sípályák látványa. A kabinos felvonóban igazán kényelmesen tettük meg az utat a Lomnici csúcshoz, ami a szó szoros és átvitt értelmében is a Tátra csúcsa. Mindent ki akartunk próbálni, ezért először a 2190 méteren elhelyezkedő kiinduló ponthoz mentünk. Nincsenek szavak az elénk táruló panorámára. Leírhatatlan volt, ahogy a 6,5 km-es pályán való síklásunk is. A részben igen meredek lejtőn a korszerű hóágyúk és a műholdas technológia fél éven át garantálják a havat. Útközben akár többször is megállhatunk pihenni és felfrissülni egy-egy színvonalas hüttében vagy étteremben.



További ínyencségek havon

De nehogy azt higgyük, hogy ez az egyelten pálya Tátralomnicon.

Mindenki a saját tudásának és ízlésének megfelelően kiválaszthatja a kedvenc pályáját. Például Lomnické sedlo igazi csemege az igényes síelőknek és snowboardosoknak.

Ugyanez érvényes a Csorba-tóra is, ahova másnap indultunk. Ide is felvonóval vagy libegővel lehet eljutni. A Szoliszkó hegy csodálatos élményt nyújt, Furkota pedig felér egy eksztázissal, ahogy a tűéles, egyben biztonságos kanyarokat hatalmas sebességgel vehetjük be. Edzett vagyok, de egy ilyen aktív nap után nagyon vágytam a szálloda wellness részlegébe. A szauna, a medence és a masszázs testileg-lelkileg feltölti az embert, így újjászületve vártam a további kihívásokat.



Tarajka jégcsodája

Vannak, akik Tarajkára nem a síelés, hanem egy kimerítő túra és a gyönyörű jégszobrok miatt érkeznek. Ugyanis több országból jönnek ide jégszobrászok, akik 225 tonna jégből építik fel a Szent Péter Bazilika és az előtte álló Oszlopsor mását, amit egy hatalmas, speciális tető véd. A különleges atmoszféráról a fényrendszer, a különböző multimédiás bemutatók és hangversenyek gondoskodnak. A kényelmesebbek a hegyi vasúttal is eljuthatnak ide, hogy megcsodálják a remekművet. Nekem viszont hiányzott már egy kis testmozgás. Gondoltunk egy nagyot, és bérelt szánkókkal hasítottunk le egészen Felsőtátrafüredig. Ekkor előtörtek az emlékek, újra gyereknek éreztem magam. Felemelő érzés volt. Valami nem változik! Erről szól a Tátra. Egy hegység tele élménnyel és emlékkel.





