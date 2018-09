2018.09.19. 0

Ski amadé síszövetség

Mit nyújt nekünk a Ski amadé?

Elsőként csak a Ski amadéban mutatkozik be az okossíszemüveg, amely a sípálya navigációban segédkezik, Ladies Week, Minis Week, bérletvásárlás mobillal.. és még egy sor izgalmas újdonság vár!

Ski amadé – Ausztria legnagyobb síparadicsoma

Ausztria legnagyobb síparadicsomát a Salzburger Sportwelt, a Schladming-Dachstein, a Gastein, a Hochkönig és a Großarltal síterepek alkotják. Az idei téli szezon különleges visszatérést tartogat: a közkedvelt Ladies Week ajánlatcsomag ismét szerepel a kínálatban és immár mindenki igénybe veheti. Ezenkívül a Mini’s Week ugyancsak nagy sikerre tarthat számot. Van néhány új lehetőség a Ski amadé Guide applikációban és a Ski amadé okossíszemüvegben, valamint az Alpok legmagasabban fekvő termelői piaca is tovább bővíti kínálatát.

Aki egy Ski amadé hatnapos síbérletet vásárol, az ezzel az egyetlen egy síbérlettel síelhet a síszövetség mind az öt régiójában és valamennyi sípályáján. Az ár-szolgáltatás arány így igazán kedvező, hiszen a vendégek valamennyi Ski amadé-szolgáltatást igénybe vehetik felár nélkül.







Galériáért katt a képre!



ÚJDONSÁG #1: Ladies Week ajánlat - most mindenkinek

A Ladies Week a következő mottóval foglalható: „1+1 grátisz”.

Amennyiben valaki kísérettel érkezik a Ladies Weekre és lefoglal egy egyhetes ajánlatcsomagot kétágyas szobában történő elhelyezéssel, az a szállásadótól ajándékba kap egy hatnapos síbérletet.

A második ajándékba kapott síbérlet mellett a Ladies Week alkalmával, változatos programok várják az ajánlatban résztvevőket: partik, koncertek, sítesztek, vezetett sítúrák, fáklyás túrázások, szállodai wellnessajánlatok és sok más rendezvény gondoskodik az élményteli kikapcsolódásról.

ÚJDONSÁG #2: a Mini’s Week a 6 éven aluli gyermekek számára

A 6 év alatti gyerekek most igazán kedvező áron indíthatják el síkarrierjüket! Az idei szezonban is mind az öt Ski amadé régió speciális heti ajánlatot kínál a gyermekeknek. A síiskolák változatos programkínálatát magában foglaló úgynevezett „Mini’s Week” ajánlatcsomagot kifejezetten a kisgyermekes családoknak állították össze.





A csomag gyermekenként mindössze 100 euróba kerül és a következőket tartalmazza:

- ingyenes szállás a szülők szobájában

- gyermeksíbérletet, sítanfolyamot és a sífelszerelés kölcsönzését

- síkurzus régiótól és síiskolától függően öt félnapos oktatást vagy három egész napos oktatást

Az ajánlat a hat éven aluli gyermekeknek szól. Az új Mini’s Week ajánlatnak köszönhetően tehát a hat éven aluli gyermekek igazán kedvező áron tanulhatnak meg síelni. Így a nagyszülők, szülők vagy a gyermeküket egyedül nevelő szülők igazán elfogadható áron tölthetnek el a csemetékkel egy téli üdülést.

ÚJDONSÁG #3: sípálya-navigáció okossíszemüvegben

2015 januárjától csak itt lehet kipróbálni a sportág egyik legújabb vívmányát, az okossíszemüveget! A környék valamennyi fontos és aktuális információja leolvasható az okossíszemüvegről. Az idei téli szezontól pedig egy pontos sípálya-navigációval bővül a kínálat, csaknem mint az autóban.

Nem kell mást tenni, mint megadni a kiindulópontot és a célállomást – és már indulhatunk is. Az okossíszemüveg megmutatja a fontosabb információkat a síkunyhókról, az időjárásról, a működő és lezárt sípályákról, továbbá felvonókról. Mindezek, valamint a navigációs utasítások a szemüveg jobb alsó sarkában jelennek meg, ahol az aktuális sebességünk is leolvasható.





A sípálya-navigáció mellett az idei téli szezonra tovább bővítették a rendelkezésre álló információk mennyiségét is. A szemüveg felhívja a síelők figyelmét azokra az attrakciókra, amelyek mellett éppen elhaladnak. 50 méterre található egy hangulatos hütte? A szemüveg megmutatja egy fotóval a menedékházról. A sípálya egy pontján különösen látványos fotókat készíthetünk? A szemüveg felhívja rá a figyelmünket és meg is mutatja a kilátóponton található webkamera képét. Mindig a jobb alsó sarokban és mindig csak olyan méretben, hogy olvasható legyen, de ne korlátozza a látómezőnket. Emellett úgy is beállíthatjuk az okossíszemüveget, hogy egy bizonyos sebesség felett automatikusan kikapcsol.





Galériáért katt a képre!





Az üdülővendégek mind az öt Ski amadé sírégióban, összesen 25 Intersport Rent állomáson bérelhetik ki a Smith IO Recon okossíszemüveget. A Ski amadé Guide applikáció számtalan előnyt kínál az integrált térképtől kezdve az idővonalig, amely időrendi sorrendben örökíti meg a sínapot. A statisztikai adatok között megtalálható a megtett szintkülönbség, a sebesség, a megtett táv és még az elégetett kalóriák száma is. Ez utóbbi kiszámításához figyelembe veszik a pálya meredekségét, a síelési stílust és a sítudást, valamint a megtett távolságot.



ÚJDONSÁG #4: síelés tervezése 3D-s térképpel és bérletvásárlás mobillal

Az üdülés már az megérkezés előtt kezdetét veszi: mindezt egy interaktív 3 dimenziós térkép teszi lehetővé Ski amadé honlapján. A térkép nagyon valósághű képet nyújt a síterepekről és felbontásának köszönhetően egyedülálló bepillantást enged a hegyek világába. Így akár egész egyszerűen, otthonról is megtervezhetjük a síelésünket.

A síbérletek terén is újdonságokra számíthatunk: a síbérlet egy mobil webszolgáltatás segítségével is megvásárolható, így a kasszánál történő sorban állás tehát garantáltan a múlté. Ezt a szolgáltatást a Ski amadé Guide alkalmazáson keresztül is igénybe vehetjük. Akinek van Ski amadé chipkártyája, az bármikor fel tudja tölteni azt a mobiltelefonján keresztül. A síbérlet néhány másodpercen belül már aktiválódik is és használatra kész!

Piac 2700 m magasan? A Ski amadéban még ez is lehetséges!

Az Alpok legmagasabb termelői piaca a rendkívül sikeres első év után az idei téli szezonban a sí és a bor témaköréhez kapcsolódó élményhét alatt tart majd nyitva és természetesen mind az öt Ski amadé sírégióban megtaláljuk majd. Az akár 2700 méteres magasságban felállított piaci standokon saját készítésű falusi termékek széles választékát kínálják a termelők: különféle sajtok, sonkák, vadhúsból készült szalámi és sok minden más található még a kínálatban. Ráadásul a síelők bizonyos standokon kóstolót is kaphatnak az olyan finomságokból, mint a hagyományőrző káposztás fánk vagy pongaui húsos tésztatáska.

Közkedvelt WIFI pontok a sípályák mentén

A síszövetségben 2011 óta több mint 400 ingyenes wifi-pont található - ez egyedülálló az egész Alpokban. Ennek köszönhetően a hüttében töltött idő alatt a WhatsApp, a Facebook, a Twitter, az Instagram és társaik segítségével másokkal is megoszthatjuk téli üdülésünk részleteit. A legjobb rövidfilmek jutalomban is részesülnek: az első helyezett egy síhétvégét nyer 4 fő részére a Ski amadé területén, a második egy szezonbérletet, a harmadik pedig egy sílécet.





Galériáért katt a képre!



„SENSations” állomások - közkedvelt célpontok a hegyen

Az eltérő tematikájú és kialakítású „SENSations” pontok az érzékelés finomítására és az élmények tudatos megélésére fókuszálnak. A látásra, tapintásra, szaglásra, hallásra és ízlelésre koncentráló speciális állomások már 2013 óta változatos programlehetőséget kínálnak a hegyen. Távcsövek, kilátópontok, valamint olyan különleges installációk irányítják a figyelmünket a különösen szép panorámára, mint például egy trón, egy képkeret vagy egy hinta.

Ugyanúgy a különleges élmények közé tartozhat az átkelés egy ingatag függőhídon vagy a frissen

készült császármorzsa csábító illata. Az időmérővel felszerelt gyorsasági szakaszon igazi síversenyzőnek érezhetjük magunkat, míg a dallampályán az általunk választott zeneszámra csúszhatunk a völgy felé. De a hullámpálya is garantáltan feledhetetlen élményeket tartogat a gyermekeknek.







Snowpark, funslope és freeride ajánlatok ifjoncoknak



Összesen 20 snow- és funpark várja a kezdőket és haladókat egyaránt a legkülönfélébb akadályokkal: Kicker, Gap Jump, Airbag, Treeline, S-Rail, Wallride, fél- és negyedcső, valamint számtalan funslope gondoskodik a szórakoztató időtöltésről.

A Ski amadé snowparkok kiváló minőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nemzetközi freestyle-világ elitje is gyakran megfordul itt: a Dachstein Superparkban ugyanúgy, mint Európa leghosszabb snowparkjában, a Flachauwinklben található Absolut Parkban, a Hochkönig csodás kulisszája előtt fekvő Kings Parkban, a St. Johann/Alpendorf Betterparkban vagy Gastein, Wagrain, Maria Alm, Hochwurzen és Großarl jobbnál jobb funslope pályáin.



A freeriderek a mélyhóban érzik otthon magukat igazán! Számukra a különleges természeti élmény és a sportos kihívás harmóniája jelenti az igazi kikapcsolódást. A Ski amadé síterepen számtalan lehetőség kínálkozik a karbantartott sípályán kívüli síeléshez. Egy kis szerencsével reggelente frissen behavazott lejtők várják az első freeridereket. Elsőként lesiklani a Ski amadé csodás hegyei között található, mélyhóval borított lejtőn garantáltan maradandó élmény és ezért érdemes még korán felkelni is.

Tudj meg a snowparkokról és a funslope pályákról többet >> ITT! <<

Megközelítés

A Ski amadé síparadicsom gyorsan és egyszerűen megközelíthető autóval (körülbelül 6 óra), vonattal és repülővel egyaránt. Az öt régióban található mind a 25 síüdülőhely mintegy 30-60 perc könnyedén megközelíthető Salzburgból vonattal vagy schuttlejárattal. A legmegfelelőbb transzfert akár már az utazásunk előtt is könnyedén lefoglalhatjuk >> ITT! <<

Ski amadé sípálya infó >> ITT <<

Ski amadé hójelentés >> ITT <<

Ajánló