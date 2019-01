2019.01.16. 0

Mariborsko Pohorje, síterep a város felett

A Pohorje síközpontot Mariborból autóval mindössze 15 perc alatt el lehet érni. A felvonó pedig a völgyállomástól további 9 perc alatt röpít fel a hegytetőre! Hát nem nagyszerű?

42 km sípálya csak 15 percre a várostól

Maribor tökéletesen alkalmas a téli vidámságok és a havas tájon eltöltött kellemes órák ötvözésére.

Tudtad, hogy a stájerok valójában egy városi sípályán síelnek? A városközpontból a Pohorje tövéhez, ahol a Pohorjei gondola alsó állomása található, városi buszjáratokkal is el lehet jutni, és csak 10 percbe telik az utazás. Így Szlovéniában, a legnagyobb szlovéniai síközpontban, a város nyüzsgése, a kiváló éttermek és a számos városi látnivaló közvetlen közelében töltheted téli vakációdat.





Éjszakai síelés 7 km-es pályán és éjszakai szánkózás jöhet?

Természetesen Pohorjén további téli sportok és szórakozás is vár: snowboardozás, szánkózás, hókutyázás, illetve sífutás is, amely közben a panorámát is felfedezheted (az Arehon 36 km hosszú, különféle nehézségi fokú pályákat találni), sőt hótalppal is bejárhatod a hegyoldalt.





A legfiatalabbakat két szánkópálya is várja a Pohorjén: van egy újonnan kialakított szánkópálya a sípályák mellett a Bellevuen, a másik szánkópálya pedig az Arehon található. Télen, bizonyos napokon a Mariborsko Pohorje éjszakai sípályáin, éjszaka is le lehet ereszkedni szánkóval, vagy hókutyán a kivilágított pályán.

A fehér lejtők szerelmesei és különösen a téli sportesemények rajongói nem hagyhatják ki a tél legnevezetesebb rendezvényét, a Golden Fox női lesikló-világkupát, amely 2019. február 1.-jén és 2.-án többezer látogatót vonz a Pohorje alatti Hóstadionba.





A Pohorje síterep számokban:

- 42 km sípálya

- 7 km éjszakai sípálya

- gyakorlópálya gyerekeknek

- 1 kabinos felvonó

- 5 ülőlift

- 10 húzólift

- modern hóágyúk





További infó:

www.visitpohorje.si

