2017.10.21. 0

Pintér László

Irány Karintia!

Hazánkhoz lévő közelsége miatt Karintia a magyar utazók körében közkedvelt úti cél. Látják ezt az osztrák turisztikai szakemberek is, ezért igyekeznek bennünket folyamatosan ellátni információval a régióval kapcsolatban. A minap Budapesten tartottak sajtótájékoztatót, ahol bemutatták a tartomány aktuális turisztikai kínálatát. Mivel Holle anyó már hangosan kopogtat, az est során a téli ajánlatok voltak fókuszban. Mi alapból imádjuk Karintiát, de ez a találkozás is azt az érzést erősítette, hogy legszívesebben már csomagolnánk is a következő utazásra. Lássuk, mivel várnak bennünket a szomszédban!





Napfényes téli üdülés az Alpok déli oldalán

Az Alpok déli oldalán különösen magas a napsütéses órák száma. A napos lesiklópályák, egy adag délies vendégszeretettel fűszerezve és a karintiai Alpok-adriai konyha kulináris élvezeteivel kiegészítve tökéletes téli pihenésről gondoskodnak. A bőséges napfény mennyiségét természetesen számokban is ki lehet fejezni. A karintiai síterületeken 100 órával többet süt a nap a téli hónapokban, mint az Alpok főgerincétől északra eső területeken. A mérést a nassfeldi téli napórával végzik, amely közvetlenül a hegyi állomás mellett található. Karintiai télen az Alpok egyik legnagyobb napozóterasza – a természet páratlan ajándéka!

Gegental (Fotó: Adrian HIPP/Kärnten Werbung)

Síelés orrvérzésig

A kezdőtől az újrakezdőig vagy a mesteri síelőkig mindenki megtalálja a magának valót, amikor a Karintiai síelésről van szó. A változatosságot a hozzávetőlegesen 30 karintiai és kelet-tiroli síterep, valamint a több mint 800 kilométernyi hóbiztos és jó karban tartott pálya szavatolja. Mindezt egyetlen síbérlettel, a „TopSkiPass“-szal élvezhetjük. Felejthetetlen havas élményekről gondoskodnak a látogató kedve, képessége és igénye szerint a hatalmas, háromezer méter fölé magasodó hegycsúcsok között kijelölt magashegyi pályák, a családoknak szánt széles lankák vagy a buckapályák és félcsövek is, de a szűzhó kedvelői és a freeriderek is megtalálják a maguk játszóterét az érintetlen lejtőkön.

„Jean, egy Schiwassert legyen kedves!”

Na jó, Karitiában lehet, hogy Hansnak hívják a viccekből ismert legendás inast, de nem is ez a lényeg. A Turracher Höhén ugyanis az egyik napfényes helyen italokat is kaphatnak a vendégek a sípályakomornyiktól!

Nassfeld (Fotó: Franz Gerdl/Kärnten Werbung)

Reggeltől estig a napos oldalon síelhetünk – ezt az élményt nyújtja például a Karintia szívében, a Gerlitzen Alpe Stella Ronda Snow Challenge sípályája. Emellett sok karintiai hüttében szabadon állnak rendelkezésre a megfelelő fényvédő faktorú naptejek. Aki valóban szeretné kihasználni a sípályán a napsugarakat, az semmiképp se hagyja ki a kora reggeli síelést, azaz az Early Morning Skiinget. Meghatározott időpontokban a Goldeck (2018 márciusában) és a Turrach pályáin már 6:30-kor elkezdődik a nap a síelők számára.

Micsoda élvezet kis csapatban rajzolni az első nyomokat a hóban! Bad Kleinkirchheimban pedig a „Síelés 9 előtt” programban Franz Klammer olimpiai bajnok kíséri a pályán a korán kelőket. Ha már Bad Kleinkirchheimnél tartunk: 2018. január 13-án és 14-én itt vendégeskedik az alpesisí-világkupa is, ahol a világ legjobb női síelői mérik össze erejüket lesiklásban és óriás-műlesiklásban.

A tömegturizmustól távol, Karintia top-síterepei ideális feltételeket biztosítanak a pihentető téli üdüléshez a pályákon és pályán kívül egyaránt. A liftüzemeltetők gondosan ügyelnek a biztonságra, a kényelemre és a hóbiztosságra. Egészen tavasz közepéig garantálják a hóbiztos síelés örömét a fűtött ülésekkel felszerelt, kényelmes kötélpályák a Nassfelden és a Gerlitzenen, az igényesen kialakított lesiklópályák a Turrachon és a Katschbergen, valamint Karintia legmagasabban fekvő sípályái a Mölltaler Gletscher/Ankogel, illetve a Grossglockner/Heiligenblut területén, háromezer méter magas csúcsok között. A kisebb karintiai síterületek, köztük a lavanttali és a nockbergi, jól átlátható, családbarát pályákkal várják a vendégeket.

„Egy mindenhova”

Ez a jelszava a karintiai TOPSKIPassnak, amely hozzáférést biztosít minden karintiai és kelet-tiroli síterephez. Ezzel párhuzamosan regionális síbérletek is válthatók, melyek számos vonzó szolgáltatást tartalmaznak. A Bad Kleinkirchheim fürdőibe belépést biztosító kombinált bérlet vagy a családbarát „Ski for free”-hetek napfényben gazdag téli élményt kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az egyes régiók különböző akciókat kínálnak, ilyen például a „Ski surprise“, a „Schneeflocke” (hópehely) akció, a napi egyeurós gyermekbérlet, a Schneemann/hóember kártya vagy a „Kinder gratis – gyermekek ingyen“.

Az alpesi sín kívül is van élet a léceken: Sífutás, snowboard

Ahol síelni lehet, ott snowboardozni is. Aki tehát az oldalvást csúszáshoz szokott hozzá, az sem fog Karintiában csalódni.

Sífutás Bodentalban (Fotó: Franz Gerdl/Kärnten Werbung)

A sífutás fejleszti az erőnlétet, a kondíciót és a koordinációs képességet, ráadásul az anyagcserét is felgyorsítja, erősíti az immunrendszert és beindítja a zsírégetést. Arról nem is beszélve, hogy a friss levegőn végzett mozgás ápolja a lelket is. A sífutáshoz már kicsit komolyabb infrastruktúra szükséges, de ez nem hozza zavarba a helyieket. Sífutó pályát szerte Karintiában talál a völgyekben és a hegyekben, minden magasságban, optimális feltételeket kínálva a kezdőknek és haladóknak egyaránt. A Magas-Tauern Nemzeti Park, Weissensee, Bad Kleinkirchheim, Rosental vagy a Katschberg is mind kínál sífutó pályákat. Külön sífutó központot alakítottak ki az Alpenarena Villachban, St. Jakobban a Rosental völgyében, valamint a Nassfeld-Pressegger és a Pirkdorfer-tavaknál.

Napos kilátás az érintetlen természetre – sítúrák az új Nockberge túraútvonalon

Az új és kiemelt lehetőség a karintiai télben: a Nockberge Trail, az öt síterepet (a Katschberget, Innerkremst, Turrachot, Falkertet és Bad Kleinkirchheim/St. Oswaldot) összekötő túraútvonal. Olyan sítúrázóknak ajánljuk, akik komótos, de gyakorlott és jó erőnlétű túrázók, de kerülik a magashegyi szakaszokat. A túra egy-egy szakaszára legfeljebb hat órát kell betervezni. Mivel egyes helyeken csákányos vagy pados felvonókkal is utazhatunk, ezért minden szakaszon ki lehet váltani egy-egy kaptatót. Szintén rendhagyó, hogy a Nockberge-túrán más többnapos sítúrával ellentétben nem matracos hálóhelyeken, hanem kitűnő alpesi-adriai konyhát kínáló, színvonalas (wellness-) szállókban éjszakázunk.

Karintia lenyűgöző hátteret kínál a hótalpas túrázásokhoz. Részt vehetünk hótaposó táborban Klippitztörlön, a Dobratsch természeti park vezetett túráin, vagy hótalpazhatunk a három ország határvidékén, a Dreiländereckben.

Korcsolyázás a Weißenseen (Fotó: Stefan Walthe/Kärnten Werbung)

Korcsolyázás a befagyott tavakon

Télen Karintiában is befagy néhány tó vízfelülete, így nincs hiány a szabad ég alatti tükörsima korcsolyapályákból, ahol kedvükre sportolhatnak a korcsolyázók, jéghokisok és a curlingesek. Ausztria legdélibb szövetségi tartományában található a legnagyobb természetes befagyott vízfelület Európában, ahol 2018-ban immáron harmincadszor rendezik meg 11 Holland Város Versenyét: itt akár 5.000 holland korcsolyázó is összeméri erejét a gyorskorcsolyázásban, a királykategóriában akár 200 kilométeres távon is.

A mindennapokban élő hagyományok megismerése

Karintia-szerte számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a tavak mentén, a városokban és a hegyekben is ráhangolódjunk a karácsonyra az adventi rendezvényeken és karácsonyi piacokon. Ezek közül is kiemelkedő a Katschbergi Adventi Útvonal, amely az eredeti karácsonyi ünnepet helyezi előtérbe. A giccset és mindenféle árusítást mellőző téli sétaúton mindegyik nagy szeretettel kialakított stációt egy-egy karácsonyi témakörnek szentelnek. A romantikus hajlamúaknak a „Felhők feletti advent” ajánlott a Pyramidenkogelen és a Millstätter See melletti Kap 4613-on. A hagyományőrzők naptárában kitüntetett helye van Gegendtal-völgyi harangozóknak, a Karintia egyes tavainál ápolt karácsonyfa-elsüllyesztés szokásának, valamint a csillagéneklésnek Heiligenblutban, ami 2010 óta az UNESO szellemi világörökséghez tartozik.

Népi hagyományok (Fotó: Franz Gerdl/Kärnten Werbung)

Személyes ajánlásunk: „Magische Momente”, azaz Varázslatos Pillanatok

A Magas-Tauern Nemzeti Park által rendezett 12 színvonalas program kapta a fenti elnevezést, nem véletlenül. A Keleti-Alpok Magas-Tauern nevű hegylánca Karintia tartományt is érinti, amelynek északi határa Heiligenbluttól a hegylánc főgerincén fut, számos háromezer méteres hegycsúcsot érintve. A hegység központi része szigorúan védett terület, a legnagyobb természetvédelmi terület Európában, amelyet képzett túravezetők és parkőrök irányításával ismerhetünk meg igazán.

Egyikük, a holland Ron Kapteyn személyesen jött el Budapestre, hogy bemutassa a lehetőségeket. Ő az egyetlen holland ranger (parkőr) egész Ausztriában. Komoly, hároméves képzés után válhatott túravezetővé, aki mindent tud a Magas-Tauern-régió élővilágáról. A vezetők nem csupán a biztonságról gondoskodnak a terepen, hanem szívesen árulják el a vidék és az ott lakók különlegességeit és gondoskodnak a kiegészítő szolgáltatásokról is: a szállításról, az étkeztetésről és a kiegészítő felszerelésekről. A kínálat rendkívül széles, a napkelte-túráktól az állatmegfigyelésen át a téli borfelfedező túrákig terjed. A csoportos programok mellett a természetközeli aktív pihenés karintiai túravezetői természetesen egyéni foglalásra is rendelkezésre állnak.

A Varázslatos Pillanatok programjai garantált indulásúak, melyekre előző napon 17:00 óráig lehet jelentkezni. Ha esetleg lavinaveszély, vagy egyéb időjárási tényező miatt nem biztonságos az indulás, a programot elhalasztják. Ha ezen nem tudunk részt venni, természetesen pénzvisszafizetési garanciát vállalnak.

Az éjjel soha nem érhet véget

Karintiában az önfeledt szórakozás és az izgalmas kalandok sora akkor sem szakad meg, amikor a Nap másnap reggelig a hegyek mögé bújik. Valójában az élmények csak sokasodnak az éj beálltával: Ausztria déli vidékén vállalkozó kedvű „éjjeli baglyok” is megtalálják a kedvükre való szórakozást: ilyen például az éjszakai síelés (többek között Bad Kleinkirchheimben és a Nassfelden) vagy a fejlámpás sítúra a három ország közös határvidékén, a Dreiländerecknél. Ezen kívül teliholdas hótalpas túrára is várják a vendégeket (például Dobratschban) vagy az éjszakai szánkózás is izgalmas lehet (a Katschbergen, a Turrachon és az Innerkrems vidékén). Merőben új benyomások várják a látogatókat a „Csillagok éjszakáján” vagy a reflektoros jégfal-mászáson Heiligenblutban vagy a teliholdas felöntés a Kärnten Thermében Villachban. A sífutók pedig Heiligenblutban a Sonnblickloipe pályán éjszaka is hódolhatnak a kedvtelésüknek.

Magas-Tauern Nemzeti Park (Fotó: DAPRA/Hohe Tauern NPR)

Romantikus magashegyi menedékházak és kóstoló Karintia alpesi-adriai konyhájából

A pályák mentén számos betérő várja a síelőket. Sok helyen jellegzetes karintiai csemegékkel kényeztetik a vendégeket. Karintia alpesi-adriai konyhaművészetében a környékbeli friss alapanyagokat párosítják az ősi főzési hagyományokkal, újraértelmezve egy ízletes egésszé. A bor, a must és a gyümölcspárlat is gyakran házi készítésű Karintiában. A valóban hiteles konyhához méltóan mind az egyes térségek eltérő sajátosságait, mind az évszakok váltakozását tükrözi a konyhai kínálat. Feltétlenül érdemes megkóstolni a karintiai sajtos nudlit (Käsespätzle), a hazai tenyésztésű halakat, mint például a karintiai lazacot és vitézhalat, vagy a ritschert egytálételt, a helyi vadétel-különlegességeket, a gailtali sonkát, a reindlinget és a cirbolyapárlatot.

A napfény és a téli sportok jó kiegészítője a téli wellness

A tavi szaunák és a Millstätti-tó vagy a Wörthi-tó fürdőházainak üvegfelülete mögött különösen intenzíven érezhetők a melengető téli napsugarak. A szabadban, fürdőruhában élvezheti a téli napsütést, aki ellátogat a villachi meleg vizű fürdőbe vagy Bad Kleinkirchheimban a St. Kathrein, illetve a római fürdőbe. És ha már a St. Kathrein fürdőnél tartunk: átfogó felújítást követően nyitották újra a legnagyobb vízfelülettel és a leghosszabb élménycsúszdával a karintiai fürdők körében, de tágas szaunavilága mellett masszázst és szépségápolást is kínál. A téli wellness vonatkozásában nem feledkezhetünk meg a fűtött szállodai tóparti medencékről a Millstätter See, a Wörthersee és Turracher See mellett.

A napsütést, a strandolást és a kempingezést alapesetben a nyárral kötjük össze. Karintiában viszont ezt télen is élvezhetjük. A kempingezés napsütése éhező szerelmesei a 18 télen is üzemelő kemping kínálatában tobzódhatnak.

A legszebb tél is véget ér egyszer, de Karintiában nem múlhat el egy különlegesség nélkül: ez pedig a hóolvadáskor a villachi melegvizes fürdőben csobogó Maibachl. A főforrás közelében képződött két medencében akár 28 °C-os is lehet a termálvíz, mely gyógyulást ígér a szív- és érrendszeri betegeknek, valamint a csontritkulásban szenvedőknek. 2005-ben a Maibachlt természeti emlékké nyilvánították.

A nyár elérkeztével a tóvidéken a vízi sportok teljes palettáját élvezhetjük. A szlovén határnál tornyosuló sziklás hegyvidék a sziklamászókat és a via ferráták kedvelőit vonzza, míg a Magas-Tauern hófödte háromezresei a komolyabb magashegyi kihívásokat keresők vadászterülete. Persze a technikai tudást nélkülöző túraösvények a visszafogottabb nehézségre vágyó gyalogos turisták számára is közel hozzák a magashegyek lebilincselő világát. A kulturális programok és a kulináris örömök pedig évszaktól függetlenek!





Hótalpas túra, Naturpark Dobratsch (Fotó: Michael Stabentheiner/Kärnten Werbung