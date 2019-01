2019.01.08. 0

Takács Viktor

Hogyan válasszunk síbakancsot?

A síbakancs választás rejtelmei

Rengetek cikket találunk az interneten arról, hogy síbakancs vásárlásakor mire kell és érdemes figyelni. Pár mondatban mi is összefoglaljuk az alap dolgokat, mint méret, szélesség, flex index, majd belemegyünk az igazi rejtelmekbe és megtudhatjátok, hogy lehet igazán egyénre szabni a választást!

Sícipő méretválasztás

A síbakancsoknál a méret kiválasztásában nagy segítséget jelent, hogy nem a sportcipőknél megszokott, márkától függő, összevissza számozás a jellemző, hanem úgynevezett mondo point méretezést használnak a gyártók, ami tulajdonképpen a talp hossza cm-ben. Azt érdemes tudni, hogy ez a távolság nem mindig a nagylábujj és a sarok távolságát jelenti. Ha nincs kedved méregetni, itt van egy táblázat segítségnek:

Mondopoint

comfort fit

(kezdő, középhaladó és kényelemorientált síelők számára) Mondopoint

performance fit

(haladó, profi és versenysíelők számára) Férfi US Női US EU UK 15 - 8 (gyerek) - 25 7 15,5 - 8 (gyerek) - 25 7 16 - 9 (gyerek) - 26 8 16,5 - 9 (gyerek) - 26 8 17 - 10 (gyerek) - 27 9 17,5 - 11 (gyerek) - 28 10 18,5 - 12 (gyerek) - 29 11 19,5 - 13 (gyerek) - 30,5 12 20 - 13,5 (gyerek) - 31 13 20,5 - 1 - 32 13,5 21 - 2 - 33 1 21,5 - 3 - 34 2 22 21 4 5 35 3 22,5 21,5 4,5 5,5 35,5 3,5 23 22 5 6 36,5 4 23,5 22,5 5,5 6,5 37 4,5 24 23 6 7 38 5 24,5 23,5 6,5 7,5 38,5 5,5 25 24 7 8 39 6 25,5 24,5 7,5 8,5 40 6,5 26 25 8 9 40,5 7 26,5 25,5 8,5 9,5 41 7,5 27 26 9 10 42 8 27,5 26,5 9,5 10,5 42,5 8,5 28 27 10 11 43 9 28,5 27,5 10,5 11,5 44 9,5 29 28 11 12 44,5 10 29,5 28,5 11,5 - 45 10,5 30 29 12 - 45,5 11 30,5 29,5 12,5 - 46 11,5 31 30 13 - 47 12 31,5 30,5 13,5 - 47,5 12,5 32 31 14 - 48 13 32,5 31,5 14,5 - 48,5 13,5 33 32 15 - 49 14 33,5 32,5 15,5 - 50 14,5 34 33 16 - 51 15

Talp szélessége

Egy másik méretre is érdemes odafigyelni, ami pedig a talpad szélessége. Általában itt három féle opció közül választhatsz: keskeny, átlagos és széles. A méretek között lehet átfedés, de az átlag magyar embernek a méret elnevezésétől függetlenül 104 mm környékén kell gondolkoznia.

Lábfej magassága

Bár a gyártók nem különböztetik meg a cipőket a lábfej magassága szerint, a választásnál érdemes erre is odafigyelni. Főleg a túl alacsony lábfejjel rendelkezőknek lehet utólag kellemetlenségük a rossz választásból. Lehetőség szerint olyan bakancsot válasszunk, amelyben ha mozog is lábfejünk fel-le, azt különböző talpbetétekkel, sarokemelőkkel tudjuk majd korrigálni. Nagyon fontos, hogy ebben az esetben CSAK a lábfej pár milliméteres mozgása megengedett! Ha a sarkad ugrál fel-le a bakancsban, akkor valószínűleg egyéb méretbeli probléma is van!

Sícipő felpróbálása, lábra formázása

Fontos, hogy miután kiválasztottuk a tetszésnek megfelelő modellt, töltsünk el benne legalább 20 percet még a boltban, mivel az anyag megfelelő "átmelegedése" után sokkal több információt kapunk a cipőről. A döntést pedig a helyes sípozíció felvétele után (rogyasztott térd, előre dőlő felső test), illetve kellően (de nem túlzottan) behúzott csatokkal hozzuk meg, ugyanis ilyenkor kerül a lábfej és a sarok a megfelelő helyzetbe a bakancsban. Már nem kell félni attól, hogy a belső cipő idővel enged a tartásából, ugyanis ezekhez egy pár éve elkezdtek parafát használni a gyártók, amely nem csak nagyon jól szigetel, de összenyomás (a csat behúzása) ellenére is megőrzi a formáját.

Amennyiben a kiválasztott cipő csak nagyon kis mértékben kényelmetlen, bizonyos modelleknél lehetőség van a külső héj extrém felmelegítésével azt a lábra alakítani (a belső cipők ma már elvileg maguktól felveszik a lábfej formáját). Ehhez hozzá kell tenni, hogy NEM minden modell alkalmas erre, illetve az alakítás csak a cipő szélességében (max. 6 mm), ott is csak a gyártó által megjelölt helyeken lehetséges! Az alakításhoz speciális eszköz szükséges, egyéb módszerrel akár tönkre is tehetjük a bakancsot! Tehát ne álljunk neki otthon a tűzhely fölött 26-os cipőből 27-eset csinálni!

Flex index

A sícipő és a felhasználó barátságának alap feltétele a megfelelő keménység, vagyis flex index kiválasztása. Ez a szám márkától függően 50-60-tól indul és a versenykategóriás, profi cipők flexe elérheti a 160-at is. A megfelelő flex index a síző súlyával és sítudásával arányosan növekszik. A példa kedvéért egy 75 kg-os haladó síelő 110 környékén választ cipőt, míg egy hasonló súlyú kezdőnek 70 körüli cipőt ajánlanak a szakemberek.

Ennyit az alapokról! És akkor most lássuk, hogy ha igazán tökéletes cipőt akarunk választani, akkor milyen extra lehetőségeink vannak!

Sícipő súlya

Aki sokat csúszik és évi több 10 napot van a lábán síbakancs, az tudja, hogy egy átlagos felhasználó számára is milyen fontos a cipő súlya. Különböző modellek között akár több kilogramm különbség is lehet páronként! Hozzá kell tenni, hogy ahogy máshol sem, itt sem érdemes a végletekben gondolkozni, ugyanis a nagyon kikönnyített (2kg/pár súlyú), pl. karbonból készült modellek merevsége és kezelhetősége a megfelelő mennyiségű anyag híján igencsak korlátozott. Természetesen az adott bakancs súlyát nagyban meghatározza az ajánlott felhasználási terület is, így az előbb említett extrém könnyű példa mögött sem egy pályára tervezett modell rejtőzik. Ennek ellenére pályasízőknek érdemes kipróbálni más terepre ajánlott cipőket is (pl túra és/vagy freeride), ugyanis így több kényelmi funkcióra lehet rálátásuk!

Sícipőben sétálni

Amikor a hütte vagy az autó felé vesszük az irány, igencsak megkönnyítheti az életünket egy könnyített járás, vagyis ski walk funkcióval ellátott bakancs. A technika lényegében annyi, hogy amikor a cipő nincs becsatolva a kötésbe, a lábszár rész nem teljesen merev, így könnyebb benne járni. Itt aktualizálódik az előző bekezdésben említett példa, miszerint sokat nyerhetünk pl. egy túrára ajánlott, pályabakancsokhoz hasonló paraméterekkel rendelkező cipővel, ami rendelkezik "walk" funkcióval, ami nem csak megkönnyíti, de szinte teljesen szabaddá teszi a lábszár mozgását. Így akár, ha liftzárás után a hüttében maradunk egy zenés, táncos mulatságra, nem fogjuk kényelmetlenül érezni magunkat steppelés közben!

Sícipőtalp

Vásárláskor érdemes odafigyelni a talp kialakítására is! Ha pályabakancsot választunk és sokat sétálunk (pl. parkolóban betonon), akkor a bakancs mindenképpen rendelkezzen cserélhető első és hátsó talprésszel (onnan ismered fel, hogy a talpon csavarokat találsz), ugyanis ezek hamar elkophatnak, ezzel veszélyeztetve a precíz felcsatolást. Egyes (főleg a túra specializált) bakancsok rendelkeznek a cipőkével azonos gumiborítású talppal is, amely jelentősen csökkenti az elcsúszás veszélyét. Egy újabb példa arra, hogy érdemes tágabb körben nézelődni!

Sícipő lábszár- és boka részének beállítása

Komolyabb bakancsokon lehetőség van a lábszár, illetve a boka dőlésszögének beállítására is. A lábszár szögének állításával igazíthatjuk a bakancsot a síelési stílusunkhoz, míg a boka dőlésszögének állításával anatómiai "defektjeinket" tudjuk kiküszöbölni. Ez csúzsás és táncolás közben is nagy segítséget jelenthet!

Sícipő rögzítése

Azt talán mindenki tudja, hogy a lábunkat a bakancson elhelyezett csatok rögzítik, fixálják a cipőben. Örök vita a síelők között, hogy 2, 3, vagy 4 csat az ideális választás. Maradjunk annyiban, hogy minél több annál jobb, de ne ez alapján válasszunk!

Fektessük a hangsúlyt inkább a csat minőségére. Hogy fém legyen az a csat vagy műanyag, ma már szintén jó kérdés, ugyanis a mai modern műanyagok elképesztő dolgokra képesek. Amennyiben nem a súly az elsődleges, talán még mindig jobb választás a fém! Lehetőség szerint rendelkezzen az a csat mikro állítási lehetőséggel (a csat csavarásával a szorosság milliméter pontossággal beállítható), hogy minél precízebben be tudjuk állítani. Sok esetben találkozni olyan megoldással, hogy a csat rögzítési felületét fűzőszerű megoldással, vékony drótokkal növelik meg, amely még stabilabbá teszi a cipőt. Ez az extra is jelenthet egy kis plusz kényelmet, kezelhetőséget!

Amennyiben hosszú távon gondolkozunk és kacsintgatunk a pályán kívüli síelés vagy a sítúrázás felé, ahol szükség lehet kisebb vagy hosszabb úgynevezett fókázásra (a síléc alján egy tapadós szövettel hegynek felfelé menetelésre), érdemes rögtön olyan cipőt választani, amely kompatibilis a pin rendszerű síkötésekkel is. Ezeket a bakancs orrán, a kötésbe helyezendő részen levő két kis lyukról lehet felismerni.

Sícipő extra funkciói

Kreativitásban határ a csillagos ég! Találunk pl. fűthető síbakancsot és egyes modellek extra merevítésekkel rendelkeznek a torziós erők ellen a még precízebb irányíthatóság érdekében. Van olyan bakancs, amiben különleges rezgéselnyelő rendszer (főleg talpbetét formájában) kap helyet, ezzel kényelmesebbé téve a kemény, jeges pályán való sízést. Egyre több gyártó gondol a pályán kívüli síelőkre is, és épít a termékeibe (nem csak bakancsokba, hanem ruházatba, sisakba…) passzív jeladókat lavinabaleset esetére. Ehhez az úgynevezett RECCO rendszerhez való kereső berendezés ma már a legtöbb sípálya mentőegységének a birtokában van az Alpokban. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ilyen jeladóval ellátott felszerelés(ek) önmagukban nem elegendőek a biztonságos pályán kívüli csúszáshoz, mivel passzivitásuk miatt az emberi test leárnyékolhatja őket és az elsodort társunkat mi magunk nem tudjuk keresni ezek alapján! Ez csak egy kiegészítő biztonsági rendszer az aktív lavina jeladó mellé, ami a mentők számára könnyítheti meg a keresést (pl. ha nagyon nagy területen fut ki a lavina)!

Ajánló