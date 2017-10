2017.10.17. 0

Farkas Zsolt

Többnapos MTB-versenyek Európából

Költséghatékony, többnapos kerékpáros események, versenyek és kikapcsolódási lehetőségek határon túl.

Az utóbbi években volt szerencsém körülnézni a környező országokban (elvileg „versenyezni”, gyakorlatilag jól érezni magam), így adhatok némi rálátást a legjobb kihívásokból.

Beskidy Trophy

Kezdem az elsővel, melyen valaha részt vettem, a Beskidy Trophy-val (részletes beszámoló itt).

A többnaposok világába való belekóstolásnak egyértelműen a dél-Lengyel Beskidy a legjobb, mivel 4 napos, így nem túl hosszú, és két távot lehet választani erőnléttől függően! Ráadásul ugyanaz a rajtterület (a cél kétszer kb. 10-15 percnyire van odébb), így nem kell a transzferrel bajlódni a szakaszok között, ami igencsak kényelmes. Némi hátulütője a népszerűsége, mivel a utóbbi években a 600 fős limit mindig betelik, ezért a nevezési lépcsők jó előre kitolódtak (a legkedvezményesebb már augusztusban lejárt, de talán a hely bebiztosítása érdekében eleve érdemes előre nevezni). Így időben nevezve 180-210 EUR a belépő.

A körítés teljesen rendben van, jók a frissítő pontok, és a célban is van bőven miből szemezgetni, plusz idénre több trailt is csempésztek az útvonalba!

Sudety Challenge

A szervezőgárda eggyel tovább „fejlesztett” eseménye a Sudety Challange. Sajnos még nem volt hozzá szerencsém, de a prológ + 5nap nem hangzik rosszul, a környék pedig garantálja a jó montis utakat!

Horal Tour

Ha már szóba került az is, hogy hol nem voltam, akkor a hol voltam féliggel folytatom, a Horal Tour-ral.

Még 2013-ban volt szerencsém indulni a Szlovák Horal maratonon (részletes beszámoló itt), ami a középső napja a 3 napos Horal Tournak. Időben nevezve (kb 2 hónappal az esemény előtt) frankó kis rajtcsomagra leszünk jogosultak (pl. karmelegítő), a beugró pedig baráti, 50 EUR körül mozog. A formula igen rendhagyó, első nap egy viszonylag technikás - itthon középtávúnak számító - maraton a penzum, majd második napon bármelyik maraton távból választhatunk, de a kisebb távokért kevesebb pont jár. Végül a 3. napon könnyed kis XCO vár ránk, egy kellemes flow pályán; nem kell megijedni, nem cél a megfáradt tömeg kinyírása.

A sok szponzornak köszönhetően a körítés is igen jó, itt is nehéz éhen maradni. :)

Parenzan Maraton

Hasonló árszabású a horvát Parenzana maraton, amiről párom írt beszámolót nemrég.

Ez az élmény elég friss, 2 hete vettem részt rajta. Idén kissé fapados volt a rendezés (más ismerőseim már majdnem 10.-ik alkalommal voltak), az elmondottakhoz képest láthatóan csökkentek a rendezők forrásai. A szervezést sem kapkodják el, általában az időpont kihirdetése február-március környékén megtörténik, a többi infó a nevezési felülettel csak augusztusban. Az 55 EUR nevezési díjért kapunk 3 nap versenyzést, pár frissítőt, és a 3. napon meleg kaját + sok fánkot. Nem tűnik soknak, de a táv sem az. Az első két nap annyira rövid, hogy 27 és 25 km/h átlaggal, a frissítőkön való megállás nélkül le lehet darálni ötven perc, illetve egy óra negyvenöt perc alatt. A célban azért van banán meg kóla, meg bringamosó. Érdekes volt megtapasztalni a bolyozást/taktikázást, ki mikor vezet/dolgozik, mikor nem érdemes… tanulságos volt. A 3. nap szöges ellentéte ezeknek, még a környéken korábban rendezett enduro versenyből is csempésztek bele 2 szakaszt. Nagyon élvezetes nap ez, már csak ezért is megéri egyszer kipróbálni.

A tengerben még bőven lehet úszkálni, Porec és Rovinj pedig gyönyörű látnivalókat rejt, így akár egy kora őszi nyaralással is egybe lehet kötni!

Minden nap máshol van a rajt, de közel vannak a falucskák egymáshoz, így egy szállásról meg lehet közelíteni mindet.

4Islands

Ha már felmerült a logisztika, akkor ebből a szintén Horvát 4Islands az etalon, itt van hajókázás dögivel (részletes beszámoló itt).

Egy picit talán kilóg a sorból, mivel itt duóban kell menni, ill. egy picit magasabb az árszabás, de időben nevezve még kijön 250 EUR-ból. Ha nem élünk a szervezők által ajánlott szállásokkal, és meg tudjuk oldani magunknak a 3. napi transzfert, akkor alacsonyan lehet tartani a kiadásokat. Itt már komolyabb a körítés, gélek is vannak a frissítőkön, a 2. nap hajókkal hoznak-visznek a másik szigetre (ez benne van a nevezési díjban), a célkaják is komoly fogadásokat idéznek a 3. és 4. napon. Naponta összefoglaló videókat nyomnak föl a netre.

Az ösvények nagyon jók, hatalmas élmény manőverezni rajtuk!

MTB Trilogy

Az „etalon” mentén eljutunk a non plus ultra-hoz, az MTB Trilogy-hoz (részletes beszámoló itt). A cseh esemény, ami utazással, kajával együtt kihozható 70.000 Ft-ból, és egyszerűen lehetetlen belekötni (persze sehol sem ez a cél, elvégre mindenhova jólérezni megyünk magunkat). Ultra szép és technikás, nagyon emberközpontú, a programlehetőségek miatt még családosoknak is ajánlott. Itt nem is fényezném tovább, a fenti linket érdemes átfutni, aminek a végén még két beszámoló van.

Aki igazán szeret montizni, annak legalább egyszer itt a helye!!!

Kralovsky Maraton & Enduro

A technikás maraton nyomon tovább haladva, nem lehet kikerülni a Kralovsky maraton + enduro hétvégét sem (részletes beszámoló itt)!

Nem igazi többnapos, de a két megmérettetés összefűzésével azzá tehetjük! :)

Jó Szlovák szokás szerint ez is olcsó (15 + 15 EUR), és igen színvonalas körítést kapunk, a pályáról nem is beszélve! Sajnos idénre akadtak konfliktusok a szervezőgárdán belül, így az enduro el is maradt, most jogi vita folyik, hogy kinél legyenek a rendezési jogok. Ha jó kezekben köt ki, akkor itt lesz a folytatás, ha esetleg nem, akkor az enduro-ért is felelős gárda új helyszínben is gondolkodik (erről természetesen fogom informálni a nagyérdeműt). Azt érdemes még elmondanom, hogy a szervezői gárda egyrészt együttműködik a Trilogysokkal, évek óta eljárnak oda versenyezni is, és az ottani szervezőkhöz hasonlóan ők is bringások, és bizony XC gépekkel meg is csinálják azokat az enduro szakaszokat, amiket kijelölnek. Szóval a bringázás a vérében van mindkét gárdának!

+1 The North Quest Camp

A szervezett lehetőségek közül az utolsó a The North Quest brigád által megrendezett táborok (részletes beszámoló itt).

Ez már nem „rajtszámos” kiruccanás, de hogy élmény, az biztos. Aki érdeklődik Románia vadregényes útjai/hegyei iránt, annak meleg szívvel ajánlom. Hasonló kedvesség, és odafigyelés jellemzi őket, mint a Trilogy gárdáját, csak, ami energiát ott a versenyszervezésbe ölnek, itt azt is ránk fordítják! Minden jól meg van szervezve,

nekünk csak bringázni, enni-inni és aludni kell, meg persze jól érezni magunkat! :)

És még magyarul is kommunikálnak!

Ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodtam tehát az utóbbi 3 év külföldi „szervezett” örömbringázásaiból. Mindegyik eseménynek, helyszínnek megvan a varázsa, ezért, ha tehetitek, nézzetek körül valamennyin!