2017.06.13. 0

Farkas Zsolt

The North Quest - Purple Lines Camp

Kemény és imádnivaló mtb-túra romániában.

A TNQ team 2014 óta szakosodott MTB túrák vezetésre Románia északi régiójában. A „cég” motorja Robert és Iulia, akik mindent megtesznek azért, hogy jól érezd magad! Mindenféle erőnlétű és képzettségű bringást kiszolgálnak, különösen igaz ez a többnapos táborszerű túráikra. Én is egy ilyenbe csatlakoztam be, a 3 napos „Purple Lines” néven elhíresült táborba, amit általában június elején szerveznek meg Máramaros megyében, Borsától nem messze. Ez a legkeményebb rendezvényük. Fel is hívták rá a figyelmet, hogy jó erőben lévő társakra számítanak. Azért persze 2 felé van szedve a csoport (soldier és hero), a haladósabbaknak minden nap valamivel hosszabb etapot tűztek ki; a három nap alatt 140km/5700m szint a penzum.

A környék egyszerűen mesés. Igazi vad magashegység, ami bővelkedik a 2000m körüli csúcsokban (a legmagasabb pont, amit érintettünk is közel ilyen magasan volt). A kilátás lélegzetelállító, a mászások helyenként igen kemények, de az ereszkedésekerét megéri a küzdelem. A szálláshoz közel található egy lélegzetelállító vízesés is, a Cascada Cailor, amit szép számmal látogattak a turisták is. Emellett az utolsó nap extra hurka a hero csoportnak egy igazi vad bringázás; vagy 10-szer kereszteztünk egy folyót. Szó nélkül tekert át mindenki a gázlókon, így nem volt sok választásom. Ugyan tartottam a csapágyak beázásától, de ez alaptalannak bizonyult, cserébe megízlelhettem valami teljesen újat, nagyon élveztem! :)

Ezen felül szintén újdonság volt új féle erdőlakókkal találkozni: volt vipera - amitől én bevallom, bizony betojtam - de látszott rajta, hogy a kígyó nagyságrendekkel jobban fél tőlünk. :) A megfigyelés „veszélye” akkor fenyeget, ha elöl haladunk a csoportban. A 3-4. pozícióban már nincs esélyünk látni, addigra lemenekülnek az útról. A másik brigád a vadon rohangászó lovak, két nap is találkoztunk különféle ménesekkel. Nagy élmény volt látni vadon ezeket a fenséges állatokat. Állítólag medve is van, de az kerüli az embert, ráadásul csoportosan voltunk, így ez a találka "sajnos" elmaradt.

A program változatos, tartalmas, mégsem feszített, jut idő mindenre. Érkezéskor névre szóló üdvözlő pakkal kedveskednek, amiben az igényes pólón kívül jópofa matricák, és egy igen kedves üzenet fogad. A svédasztalos reggelit követően van idő felkészülni a tekerésre, a nap végeztével pedig a kerékpárok rendbetétele is gyors és zökkenőmentes, amihez a szivacson, kefén és speciális bringamosó löttyökön át minden biztosított. Ezek után jöhet a kikapcsolódás, élmények megosztása a többiekkel, amihez a sört is a szervező szolgáltatja. A közös vacsora tartalmas, ráadásul törekednek a tradicionális ételek bemutatására, a grillezős este pedig igazi kulináris élmény, megfűszerezve egy kis folklór esttel. Egyik este sporttáplálkozással kapcsolatos előadást is tartottak. Ez ugyan helyi nyelven volt, de aggodalomra semmi ok; a vezetőkön kívül jópáran beszéltek magyarul, és bizony angolul szinte mindenki tökéletesen kommunikált, így némi segítséggel követhető volt a téma.

A társaság fantasztikus. Láthatóan volt egy kemény mag, akik, ha tehetik, mindig eljönnek Robiék eseményeire. Nagyon nyitott mindenki, a közös kommunikáció nem ütközik nyelvi akadályokba, ahogy említettem. Készségesen váltanak arra a nyelvre, amit mi is megértünk, így senki sem marad ki semmiből. A csodás természet és a kihívást tartogató ösvények mellett nekem ez volt a legnagyobb élmény; olyan emberekkel együtt eltölteni pár napot, akiket a természet szeretete és a bringázás öröme hozott össze, és együtt osztozunk egy felejthetetlen kalandban. A szervezők is nagyon segítőkészek, mindenkinek minden szavát lesik, itt nincs megoldatlan probléma. Nekünk nagy segítség volt, hogy a 3. nap végeztével maradhattunk még egy éjszakát, és nem hullafáradtan kellett nekivágni a 7 órás útnak.

Ha igazi outdoorosok vagyunk, sátrazhatunk is, ami kb. 26 000 Ft (WC, tusoló, konyhahasználat is benne van), a fullos ár pedig nagyságrendileg 45 000 Ft, amiért a szálláson és étkezéseken túl kis „rajtcsomagot” pólóval, előadásokat (táplálkozás, edzés, ..) túravezetést, müzli szeleteket, szervizt (lényegében mindent meg tudnak csinálni, és a fontosabb alkatrészekből is fel vannak szerelve), egyéb dolgokat, ami most nem jut eszembe a bőség zavarában, plusz jó tanácsokat, remek társaságot és életre szóló élményeket kapunk!

Ha arra jártok, és egyénileg szeretnétek vezetett túra keretében megismerkedni a régió bármely pontjával, keressétek a TNQ team-et...