Rock Machine Roadshow

Rock Machine prémium családi tesztnapok 8 hétvégén keresztül, az ország 8 pontján!

A Rock Machine prémium kerékpárok hazai képviselete útra kel és Hozzád is eljuttatja az új modelleket, sőt, annál még többet is! Egyedülálló lehetőséget biztosítanak, hogy jobban megismerhesd, és ki is próbálhasd a Rock Machine prémium minőségű kerékpárjait.

Családi tesztnapok 8 hétvégén keresztül, az ország 8 pontján!

Az e-bike-októl a fat bike-on keresztül egészen az igazi újdonságnak számító 27,5"+-os mountain bike-okig, szinte minden kategóriában találsz majd tesztelhető kerékpárokat, és ne aggódj, a kicsik sem fognak unatkozni!

Állandó programok

Tesztelési lehetőség a nagyoknak

Ügyességi pálya és mini KRESZ-park a kicsiknek

High5 frissítő minden tesztelőnek

Kerékfújó verseny SKS pumpa nyereménnyel!

Időpontok és helyszínek

04.29 - Kamaraerdei Ijfúsági Park

05.06 - Debrecen

05.13 - Nagykanizsa

05.20 - Szeged

05.28 - Tata

06.03 - Kecskemét

06.10 - Orfű

06.17 - Zirc

Bővebb infó itt...