2017.06.02. 0

Simon Ádám

Mitől jobb az egyik gyerekülés a másiknál?

Polisport kerékpáros gyereküléseket kaptunk tesztelésre, de nem adjuk vissza...

Aki rendszeresen figyeli az oldalunkat az egyrészt most kap egy "jófej vagy" pacsit, másrészt bizonyára emlékszik, hogy érintőleges jelleggel nemrég bemutattam két Polisport gyerekülést: Polisport Guppy Maxi+ és Polisport Guppy Junior+. A kezdeti benyomásokat most sok-sok kilométernyi tapasztalattal egészítem ki.

Polisport Guppy Maxi+

20 fokban dönthető kerékpáros gyerekülés

A legjobbal fogom kezdeni, azzal, amiért a bölcsiben mi voltunk a Szuperék, akiknek mindenből a legjobb van. Annyiszor előfordul, hogy a kis nyavalyás elalszik utazás közben és olyankor a feje alapesetben mindig előrebukik - ez egyrészt nagyon rosszul néz ki, másrészt a nyakának sem tesz jót. A Guppy Maxi+ vázra rögzíthető változata kapható dönthető funkcióval is, így egy tekerőgomb segítségével 20 fokban hátradönthetem az ülést. Tapasztalataim szerint sem a menettulajdonságban, sem a rögzítés hatékonyságában nincs különbség, bárhogy is állítom. Túlhúzással elrontani nem lehet, a maximális dőlésszög után csak nagyokat csattan a tekerőgomb, de nem dől tovább az ülés.

Gelériához klikk a képre!

Konzol felszerelés

A legjobb rész után visszatérek az elejére, és elkezdem felszerelni a kerékpárra. Az első kérdés az (és ezt vásárlás előtt érdemes lecsekkolni), hogy kompatibilis lesz-e a gyerekülés a bringákkal. Sőt, igenis legyél gyanakvó, ha erre nem hívják fel egy szaküzletben a figyelmed.

Esetünkben Anyának van egy acélvázas outija és egy mindenes montija. Mivel ez utóbbi tűnt strapabíróbbnak, erre próbáltuk meg feldobni a Guppyt, bár utólag kiderült, hogy halmozott hátrányokkal bírt ez a kombó. Egyrészt a felsőcső és a nyeregvázcső találkozási pontja a 26"-os, ballonos kerék magasságához képest alacsonyan van, ebből pedig az következik, hogy nagyobb huppanóknál hozzáért az ülés alja a kerékhez. Mivel esetünkben nem normál vásárlási szituációról, hanem konkrét modell teszteléséről van szó, a kerékpár-kompatibilitás ellenőrzést átugortuk és ezért jártunk így. A Polisport kínálatában elérhetőek dedikáltan magasabb pálcás megoldások is 29"-es kerékmérethez és kisebb vázmérethez is. Szóval nagyon fontos: gyerekülés vásárláshoz vidd magaddal a kerékpárodat is! A Polisport szaküzletek listáját itt találod és a Polisport Baby Hungary Facebook oldalon is böngészhetsz a kínálatból.

Galériához klikk a képre!

A másik leküzdendő akadályt a nyeregvázcső hátsó részén kívül vezetett váltóbovden jelentette, ami szerencsére elég elterjedt megoldás ahhoz, hogy a tartókonzol kialakításánál gondoljanak erre a tervezők. A megújult Polisport konzol közvetlenül egy rugalmas műanyag elemmel öleli körbe a vázat, majd erre kell ráhelyezni és csavarokkal rögzíteni a kialakított bovdencsatornával rendelkező fém lapot. Így egyrészt megoldódott a bovden-probléma, másrészt a vázzal is egy gyengéd műanyag érintkezik a karistoló fém helyett. Sajnos a négy imbuszos csavart ennél a konzolnál is hátulról, a kerék felől kell meghúzni, ami a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt sok-sok negyedfordulattal működik csak.

A konzol, mint írtam, megújult. Ránézésre robosztusabb, strapabíróbb lett, de a legfőbb fejlesztés a gyerekülés csatlakoztatását érinti. Egyrészt a gyerekülés két pálcájának becsúsztatásakor egy-egy zöld pöcök kipattanása jelzi egyértelműen, ha helyén vannak a dolgok. Ezt más modelleknél csak egy alig hallható kattanás szokta jelezni, amit vagy jól hallunk, vagy nem, de semmiképp sem elég meggyőző. Ugyanígy praktikusabb lett a kioldás, amit a nagyobb felületen nyomható kioldógomb miatt jóval könnyebben tehetünk meg.

Ha a konzol a helyén, jöhet a gyerekülés. A konzolt és a gyerekülést a klasszikus kétpálcás módon lehet csatlakoztatni, a két pálca pedig tulajdonképpen egy. Ezt a pálcát a gyerekülés alján lehet fixálni egy műanyag fedéllel és egy reteszelős tekerővel. Három fokozatban állíthatjuk, hogy milyen távolságra legyen a nyeregtől az ülés. Ha a pálcát rögzítettük a gyerekülésen, akkor becsúsztathatjuk a konzolba, a biztonsági hevedert még lazán átvetjük a nyeregcsövön és menetkészek is vagyunk.

Gyerekülés

A Polisport valamennyi kiadványában hangsúlyozza, hogy kiemelt szerepet kap termékeinél a biztonság. Mivel a cég eredetileg motorkerékpárokhoz gyártott kiegészítőket, el is hiszem neki, hogy van tapasztalata ezen a téren. A Guppy Maxi+ kerékpáros gyerekülés kellő merevségéről a körben végig visszahajtott szélek gondoskodnak. Ezzel a kialakítással oldalirányban is merevebb lett az ülés, gyors kanyarokban sem nyeklik-nyaklik.

A gyerekülés úgy lett kialakítva, hogy utasát maximálisan védje egy esetleges eldőlés esetén is, ezért megerősített kartámaszokkal szerelték fel. A fejvédő figyelembe vételével kialakított fejtámla elegendő helyet hagy a hátranyúló bukósisaknak és a párnázás is egész kényelmesnek tűnik, bár erről két éves lányom nem kívánt nyilatkozni, inkább kérte vissza a kishercegnőjét. Az öt pontos biztonsági öv magassága két fokozatban állítható és a három részből álló csat egyes elemeit külön-külön pattinthatjuk az alsó részhez, nem kell összebűvészkedni a két felet, hogy bedughassuk a helyére. Kinyitni két kézzel lehet, megelőzve, hogy a gyerkőc véletlenül kiszállhasson, ha meglát egy jujdecuki cicát út közben.

Galériához klikk a képre!

A lábtámasz magassága 5 fokozatban állítható. A lábfejet rögzítő pánt becsatolásának technikáját egy picit gyakorolni kellett, de már megvan hozzá a rutin. Szembetűnő a megnövelt védőpanel a kerék és a lábtartó között, gyakorlatilag esélytelen, hogy véletlenül hozzáérjen a gyermek lába a küllőkhöz. A lábtámasz miatt amúgy a teszthez használt montin Anyának egy picit előrébb kellett tenni a lábát, mert néha hozzáért a sarka a lábtámaszhoz.

Ötletes és hasznos a háttámlában kialakított tárolórekesz és ugyanígy örvendetes a fényvisszaverő logó az ülés hátulján és oldalt. Kátya lányom szereti és szívesen el is szunyókál egy-egy hosszabb út alatt és közben a feje tényleg nem bukik előre.

A Polisport Guppy Maxi+ tehát hozza a jó gyerekülésektől elvárt színvonalat és megfejeli mindezt a felturbózott konzollal és az áldásos dönthetőséggel. Az pedig csak hab a tortán, hogy egy megbízható, nagy tapasztalattal bíró gyártó termékéről van szó. A Guppy Maxi+ gyerekülést maximum 22 kg terhelésig ajánlják. Ha e súly elérése után is szeretnél egy bringán utazni az utódoddal, olvass tovább...

Galériához klikk a képre!

Polisport Guppy Junior+

Amikor egy gyerek kinövi a kerékpáros gyerekülést, és/vagy megtanul futóbringázni/kerékpározni, az egyrészt azért szuper, mert végre nem kell a szülőnek extra terhet cipelnie, másrészt az együtt kerékpározás is egészen különleges élmény. Csakhogy ez az élmény még hosszú ideig meglehetősen rövid távokon és hosszú menetidőkkel működik, amivel csak akkor lesz baj, ha mégis sietni kéne valahová, gyorsan kéne eljutni reggel az oviba, vagy akár a suliba. A Polisport Guppy Junior az ilyen esetekre kínál megoldást azzal, hogy akár 35kg-os utast is szállíthatunk vele biztonságosan a kerékpárunkon (egy átlagos gyerekülés maximum 22 kg-ot bír).

A Guppy Juniornak nincsenek oldalai, mert a nagyobb gyerekek már képesek stabilan tartani magukat. Van viszont egy kényelmes ülőrésze, egybeöntve a masszív háttámlával és tartozik hozzá egy-egy lábtámasz, keréktakaró panelekkel. Az ülés háttámláján méretes piros macskaszem díszeleg, ami amellett, hogy hasznos, még jól is néz ki, szép a formája (2015-ben és 2016-ban több dizájndíjat is nyert... mármint nem a macskaszem, hanem az egész ülés úgy ámblokk). A biztonságos utazásról két pontos biztonsági öv gondoskodik.

Galériához klikk a képre!

Felszerelés

Az ülést hátsó csomagtartóra kell rögzíteni, de nagyon fontos, hogy a gyerekülés 35 kg-os teherbírását csak megerősített, szintén 35 kg terhelésig hitelesített csomagtartóval lehet kihasználni. Sajnos ilyen csomagtartót nem is olyan egyszerű találni, mint gondoltam, mert a legtöbb szabványos csomagtartó csak 25 kg-ig van hitelesítve. Az ülőrész felszerelése nagyon egyszerű és gyors művelet: miután megfelelően ráhelyeztük a csomagtartóra, csak néhány tekerés a rögzítéshez és kész is. Ez azért is praktikus, mert könnyen lehet váltogatni a csomagszállító bevásárlós- és a gyerekszállítós funkciók között.

Valamivel több időbe és imbuszkulcsos csavarozásba kerül a lábtámasz és a lábvédő oldalelemek felrögzítése. A hátsó támvillához rögzített lábtámasz magasságát a felszereléskor tudjuk belőni, módosítani majd szintén a csavarok kilazításával lehet. Ha nincs rá szükség, akkor a lábtámaszt függőleges helyzetbe fordíthatjuk, hogy ne zavarjon.

Galériához klikk a képre!

Nem adom vissza...

Négyéves lányomat gyorsan becsücsültettem a Guppy Junior ülésbe, stabilan és biztonságosan ült rajta és ami a fő, iszonyúan élvezte: "gyorsabban... még gyorsabban... extra sebességgel...". Két lába eléggé hosszú már ahhoz, hogy segítse az oldalirányú stabilitást, miközben a nyeregbe kapaszkodik. Azt viszont már nem merném megjátszani, hogy hagyjam elaludni menet közben, arra ez a konstrukció már nem alkalmas.

Negyvennégyes lábamat pár centivel előrébb kellett tennem a pedálon a megszokotthoz képest, mert a sarkam hozzáért Lujza lábához. Ezzel szerintem a legtöbb kerékpárváz esetében számolni kell.

Az a helyzet, hogy a teszt néhány hete alatt olyan sokszor könnyítette meg a hétköznapjainkat a Guppy Junior, hogy nem is adtam vissza. Alapvetően gyalog, vagy kerékpárral közlekedünk a hétköznapokban, egy-két kilométerért volán mögé ülni nem szeretünk, vagyis éppen olyanok vagyunk, akikre a Polisport Guppy Junior tervezése közben gondoltak.

Galériához klikk a képre!

A néhány hét tapasztalatai alapján a Polisport kerékpáros gyereküléseket szívesen ajánlom ismerőseimnek és bárkinek, akinek fontos a megbízhatóság és a biztonság. Ha gyerekülést keresel és szeretnéd leszűkíteni a bőséges márkaválasztékot a legjobbakra, akkor a Polisportot mindenképp tedd a kiválasztottak közé.

Minden infó a Polisport gyerekülésekről a Polisport Baby Hungary Facebook oldalán...

A bukósisak viselését gyerekülésben is javasoljuk a gyerekek teljes védelme érdekében. Ehhez most a Polisport is hozzájárul egy kellemes akcióval: Polisport gyerekülés most szép engedménnyel és ajándék sisakkal kapható ebben az akcióban...