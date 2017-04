2017.04.24. 0

Simon Ádám

Bringámon a családom

Négy fő, két bringa, nagy öröm.

Fantasztikus élmény együtt bringázni a gyerekekkel. 4 és 2 éves lányaim remekül futóbringáznak és kismotoroznak, úgyhogy semmi sem állhat egy kiadós családi gurulás útjába... az utca végéig, vagy a még 200 méterre lévő kisboltig. Igaz, ez is beletelik egy-két órába.

Néha persze jó volna egy picit messzebbre is eljutni és ehhez nem feltétlenül várnám meg, amíg a gyerekek idősebbek lesznek. A legkisebbek kerékpáron szállítására eddig is ismertem már a megoldást, de most találtam egy 35 kg-ig hitelesített gyerekülést is, úgyhogy a lehetőségek (vagyis a családdal bringán megtehető távolságok) jelentősen megnőttek.

Tavaszi kerékpáros kiruccanásainkat most a Polisport jóvoltából két különleges kerékpáros gyereküléssel tesszük kényelmesebbé és nemsokára részletes tesztélményeinket is megosztjuk veletek. Addig is néhány szóban az izgalmas újdonságokról.

Polisport Guppy Maxi+

Stílusos és díjnyertes kerékpárülés, ami csomagtartóra és nyeregcsőre is rögzíthető. A klasszikus kialakításu gyerekülés megnövelt biztonságot nyújt stabil vázszerkezetével és az extra erősítéssel ellátott kartámasszal. Az 5 pontos biztonsági öv magasságát két fokozatban lehet állítani a gyerek méretétő függően. Külön öröm a kényelmesen becsatolható, három részből álló övcsat, amit csak két kézzel lehet kinyitni, elkerülendő a véletlen kioldódást. Megnövelték a lábat a küllőktől elválasztó műanyag panel méretét is, így gyakorlatilag lehetetlen, hogy a gyerkőc lába a küllők közé kerüljön.

A kényelemről a mosható párnázás, a négy magassági fokozatban állítható lábtámasz és a bukósisaknak helyet adó kialakítás gondoskodik. Nálunk most a legújabb, farmerkék színváltozat járt, de elérhető krémszínű és sötétszürke változatban is. Praktikus megoldás a gyerekülés hátulján kialakított tartórekesz, amiben elemózsia, vagy az elálmosodott gyerek kezéből kiesett plüssállat is elfér. Az egyik legjobbat még nem is mondtam: a gyerekülés 20 fokban dönthető, hogy a kiadós, ordítós hiszti után bealvó gyerkőc feje ne bukjon előre minden fékezésnél.

A Guppy Maxi+ rögzítő-konzolja teljesen megújult

Masszív, az eddigi megoldásoknál jóval könnyebben és egyszerűbben használható konstrukció született. A pálcák megfelelő helyre kerülését két jelzőpöcök igazolja vissza és a kioldás is jóval kényelmesebb vele.

Polisport Guppy Junior+

Nem csak a kisgyerekeké a világ. Az idősebb, akár 10 éves (22-35 kg súlyú) gyerekek számára is van megoldás, ha egy felnőtt kerékpáron szeretnénk szállítani. Persze csomagtartó rácson ülve, lábakat széttárva is lehet hátul utazni, de ha nem muszáj, nem szívatom és veszélyeztetem saját porontyomat (meg másét sem).

A Guppy Junior+ csomagtartóra rögzíthető gyereküléshez jár egy pár biztonsági lábtámasz, ami megakadályozza, hogy a küllőkhöz érhessen a gyerek lába és emellett az utazás kényelméről is gondoskodik. A nagyobb gyerekek már ügyesen meg tudják magukat tartani az ülésen úgy, hogy ne dőljenek ki oldalra, de természetesen biztonsági övvel is fel van szerelve a Junior+.

Az ülés kellően ergonómikus és kényelmes párnázással is ellátták, úgyhogy nem összehasonlítható az élmény egy rácsos csomagtartón utazással.

Rém egyszerűen és gyorsan leszerelhető, ha éppen nincs rá szükség és másik kerékpárra is gyorsan átépíthető.

A Guppy Maxit anya mindenes montiján, a Guppy Juniort pedig apa városi suhanóján használjuk. A részletes teszt előtt annyit már most elárulhatok, hogy négy éves, futóbringás kislányom imádta a sebességet a hátam mögött ülve :)

A Polisport termékekről bővebb infót a Polisport Baby Hungary facebook oldalon találsz.