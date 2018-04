2018.04.17. 0

Mapei Tour de Zalakaros idén újra!

Save the date: 2018. június 16-17!

2018. június 16-17-én ismét várja a kerékpározás rajongóit a MAPEI Tour de Zalakaros!



Megújul a maraton!

A táv 137 km lesz, bekerül az útvonalba két új emelkedő a névadó szponzor pedig a Bianchi lett. A 60 km-es középtáv és a 33 km-es Karos-Spa Kis-Balaton kerülő családi túra útvonala nem változik és az sem, hogy a 14 éven aluliaknak ingyenes az indulás. Mindhárom útvonalon a június 17-i vasárnapon lehet tekerni.

Szombaton, a négy vagy öt fős céges csapatokat 2018-ban is a Szabadics Ride Company Challenge várja, szintén 33 km-es távon. A gyerekeknek teljesen új pályán szerveznek több korcsoportban versenyt, az erre való nevezés április végén indul. Az összes futam rajtcsomagjának közös pontja, hogy a nevezők rajtszámukkal INGYENESEN látogathatják meg a zalakarosi élményfürdőt.







Nevezz elő a versenyszámokra online!

A MAPEI Tour de Zalakaros futamaira és a Szabadics Ride Company Challenge céges csapat időfutamra az internetes előnevezés még tart, melyet közvetlenül megtehetsz a verseny weboldalán, ahol útvonal térképek, rajtcsomag információk és akciós wellness szállásajánlatok is várják az érdeklődőket, valamint a nevezéseket már bankkártyával is lehet fizetni.





Online előnevezés itt!



Kétszeres Giro d’Italia győztessel bringázhatsz a MAPEI Tour de Zalakaros-on júniusban

A 2017-es év hazai, amatőr vonatkozású eseményein egy igazán nagy név is jelen volt, a profi országúti kerékpársport egyik nagy alakja, a korábbi Párizs-Roubaix győztes Andrea Tafi a Mapei Tour de Zalakaroson tette tiszteletét. Tafinak olyannyira megtetszett a zalai kerékpáros hétvége és táj, hogy idén újra visszatér hozzánk bringázni, de rajta kívül lesz egy még nagyobb név is.











A Giro dItalia kétszeres összetett győztese, Gilberto Simoni lesz a sztárvendég, aki a korábbi többszörös magyar bajnok, Víg Aurél közbenjárásával jön el. Simoni nevéhez 8 Giro, 2 Vuelta és 1 Tour de France szakaszgyőzelem is fűződik, korszakának egyik legjobb hegyi menője volt.

Zalakaroson nem csak messziről lesz látható a két olasz sztár, hanem aktívan részt is vesznek az eseményen. A szombati warm up ride-on, majd a vasárnapi Bianchi Zalakaros Maraton 137 km-es távján is rajthoz állnak mindketten, ezen kívül lesz autogram osztás, közös fotózás és színpadi beszélgetés is velük.







