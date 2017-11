2017.11.27. 0

Karácsonyi ajándék tippek kerékpárosoknak

Ha szeret bringázni és valami különlegessel lepnéd meg...

Idén bebizonyítjuk, hogy egy karácsonyi ajándék egyszerre lehet exkluzív és hasznos, vagy sportos és elegáns... arról már nem is beszélve, hogy akár a testi épségünkre is vigyáz.

Basil Noir business bag

Bringás táska kiskosztümhöz

Egy trendi női táska, ami jól mutat a bringán, de a kiskosztümhöz is passzol? Igen, van ilyen: a Basil Noir Business Bag. A 17 literes gyomra mindent elnyel, ami csak egy női táskában előfordulhat, és jut hely egy tabletnek, vagy kisebb laptopnak is. Zippzáros belső zseb rejti az értékeket, de ami igazán sokoldalúvá teszi az a vízállóság, amit a drybag stílusú záródás tesz teljessé. Ja, és természetesen ez egy teljes értékű bringás táska is: a hátoldalába rejtette a Basil a rögzítőkonzolt, amivel bármelyik csomagtartóra egy mozdulattal felpattinthatod. Így kaphatsz egy táska áráért egy teljes értékű, divatos női táskát és egy vízhatlan bringás táskát egyben!

23909 Ft

C-Loom fejvédő

Elegáns életmentő

Innovativitásával Eurobike Awardot nyert urban/pedelec modell. Erősebb, mint egy sport-verseny sisak, így jó választás pedelecre is, nagyobb tempóhoz. Mitől innovatív? A szilárdság növelése érdekében kevés szellőzővel bontják csak meg a felületet, de a belső levegőcsatornáknak köszönhetően mégis áramlik a fejed körül a levegő. További előnye, hogy esőben huzat nélkül használva is alig jut be víz. A városi felhasználókra gondolva, kapott egy nagy, beépített hátsó villogót is. És nem utolsósorban kimondottan trendi, jól áll az utcai ruhához, sőt akár az öltönyhöz is!

29990 Ft

Neuzer Courier CX

Összedobós álomparipa

Ha belekóstolnál a CX versenyzésbe, de nem áldoznál rá egy vagyont. Ha keresel egy téli edzőtársat, ami a könnyebb ösvényeken, hóban is zokszó nélkül gurul, nem csak az aszfalton. Ha hosszabb csomagos túrára keresel bringát. Ha kell egy mindenes, ami elvisz munkába, de hétvégén társad lesz a hegyek között is, vagy... ha egyszerűen megtetszett.

164999 Ft

