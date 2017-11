2017.11.27. 0

(x)

Karácsonyi ajándék tippek futóknak

Klasszikus, szép ajándékot adnál, hasznosat, vagy mindkettőt egyszerre?

Ékszer, masszőrbérlet, táska... ezek mind szép és klasszikus karácsonyi ajándékok, amelyeknek most megtaláltuk a sportos verzióját is.

Blackroll Groove Pro SMR henger

A masszőr

Kényeztető ajándékként ajándékoznál mondjuk masszázsbérletet? Tudunk olyat, ami tovább tart és talán jobban is fog örülni neki. Az SMR henger maga a megváltó. Rendszeres használatával az izmokban kialakult csomókat masszőr nélkül is ki lehet masszírozni. Mozgás vagy nem mozgás függvényében mindenkinek máshol jellemzőek ezek, de vannak olyan helyek ahol szinte biztos találunk ilyet. Használata könnyen elsajátítható, de számos gyakorlatot lehet találni az interneten is, például itt. Szóval, masszázs ajándékba!?

15700 Ft

Tovább

Salomon Bag Agile 12 Set ivótasakos hátizsák

A táska

Szintén klasszikus szép ajándék karácsony idején egy hasznos és praktikus táska, és ha sportolóról van szó, akkor mi más jöhetne szóba, mint egy sporthátizsák. Ez a 12 literes futóhátizsák kifejezetten közép- és hosszútávó terepfutásokhoz lett tervezve, de keskeny kialakítása hegyikerékpározáshoz és teljesítménytúrázáshoz is alkalmas. Alaptartozékként jár hozzá egy 1,5 literes ivótasak, aminek csövét végig neoprén szigetelés védi. A hátizsák anyaga szakadásmentes és 500 mm vízoszlop nyomásáig vízálló, valamint fényviszaverő elemek is találhatók rajta. A fő tárolórekesz mellett az övön egy kisebb zseb, és két oldalsó elasztikus tároló áll rendelkezésre a zseléknek, ruházatnak, térképnek, értékeknek, amire futás közben szükség lehet. A vállpántok extrán párnázottak és maximálisan komfortosak, akárcsak a hátrész. Szóval, a táska, mint karácsoni ajándék, sportos kivitelben.

30990 Ft

Tovább

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Gold

Az ékszer

Aranyékszer, vagy sportóra... aranyékszer, vagy sportóra... Mindkettő: egy gyönyörű, hófehér óra aranyszínű betétekkel, amiből nem hiányzik a GPS, a csuklós pulzusmérő, vagy akár a bluetooth sem. Úszás, futás, kerékpározás, fitnesz, vagy súlyzós edzés, túrázás és megannyi sporthoz használható gyöngyszem 14 napos készenléti idővel, vagy akár 30 órányi edzés-rögzítéssel. A 24 órás aktivitásfigyelés folyamatosan jegyzi a megtett lépéseket, jelzi az elégetett kalóriát és figyeli az alvásciklust. Navigációjával biztosan elérheti úticélját, okosóra funkcióival nem marad le egyetlen üzenetről, vagy hívásról sem. Gondolj csak bele: ékszer és multisport-óra egyben, egy sportos nő álmainak netovábbja.

88600 helyett, 77300 Ft

Tovább