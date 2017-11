2017.11.27. 0

(x)

Karácsonyi ajándék tippek kerékpárosoknak

Szeret kerékpározni? Tudjuk, hogy minek örülne.

Talán egyet érthetünk, hogy a karácsonyi ajándékozás (meg úgy általában az ajándékozás) sokszor nem is olyan egyszerű. Viszont, ha szeret kerékpározni az, akinek ajándékot keresel, akkor nagyban megkönnyíti a helyzetet, mert elég széles a lista, amiből választani lehet. Az alábbiakban olyan tippeket mutatunk, amik garantáltan hasznosak lesznek kerékpáros szeretteid számára.

Northwave Dynamic téli sapka

A sapka, mint klasszikus karácsonyi ajándék elcsépeltnek tűnhet, de nem akkor ha speciális, high-tech, téli bringás változatról van szó!

A fej védelme kiemelten fontos hűvös időben, hiszen a legtöbb hőt itt adjuk le. Könnyen megfázhat a homloküregünk, ha kerékpározás közben a hideg menetszél folyamatosan nekicsapódik, ráadásul a fejvédőn a szellőzőnyílások is ide összpontosítják a levegőt (mert a meleg hónapokban pont ezt a részt kell hűteni). A Northwave erre a célra kínálja a Dynamic téli sapkát és fejpántot, ami megfelelő védelmet nyújt fejnek az őszi, téli hónapokban kerékpározás közben. Ebben az ajándékban az a legjobb, hogy még akkor is örömet okoz, ha van már neki hasonló, mert beleizzadhat, elhasználódhat, vagy lehet, hogy éppen mosásban van.

6490 Ft

Tovább

BikeFun Wizard nagyfényerejű kerékpáros lámpa

A sötét nem lehet akadály!

Aki nemcsak szikrázó napsütésben szeretne bringázni, hanem az éjszakai kerékpározás élményére is vágyik, annak biztosan szüksége lesz egy nagy fényerejű, tökéletes fényviszonyokat teremtő lámpára. Mindössze 64 gramm tömegű, 1000 Lumen fényerejű első lámpa. 1 db CREE XM-2 U2 típusú szuperfényes LED biztosítja a szükséges fényerőt. A vízálló, strapabíró alumíniumház CNC megmunkálással készült, a rugalmas szilikongumi rögzítőgyűrűk segítségével pillanatok alatt, szerszám nélkül felszerelhető, vagy a sisakkonzol segítségével a fejvédőre rögzíthető. A tartozék 4 cellás, 2200 mAh-ás Li-ion akkumulátort neoprene tok védi a sérülésektől, az időjárás viszontagságaitól. A fényerő 4 fokozatban állítható (100%, 70%, 40%, 10%). Az akku töltöttségére, két fokozatban, visszajelző LED figyelmeztet. Maximális üzemidő, 10%-os módban: akár 50 óra, de 100% fényerő mellett is 3,5 óra. Akkumulátor élettartama: akár 800 feltöltés. LED élettartama: 50,000 óra. A szett tartalma: lámpa, rögzítőgyűrű, akkumulátor + tartó, töltő, konzol fejvédőhöz. A sapkához hasonlóan egy kerékpáros számára lámpából mindig jó, ha van kéznél egy tartalék, vagy kettő, arra az esetre, ha kifogyna a szusz a másikból.

19990 Ft

Tovább

Bryton Rider 10E GPS kerékpáros komputer

A magyar népmesékben általánosan elfogadott, hogy a legkisebb a legszebb, legokosabb.

Ezt tulajdonképpen elmondhatjuk az új Bryton Rider 10 GPS modellről is, hiszen a kis komputerben olyan okos funkciók bújnak meg, melyek a „nagyobbakban” nem. Telefonnal párosítva a komputer kijelzőjén tekerés közben értesítések jeleníthetők meg bejövő hívásról, üzenetről vagy e-mailről, illetve az opcionálisan párosítható pulzus- és pedálfordulat mérő szenzorok adatait is kijelzi. A GPS-sel rögzített útvonalak néhány pillanat alatt szinkronizálhatók a Bryton saját applikációjával, illetve azon keresztül akár Strava-ra és Trainingpeaks-re is feltölthetők egyetlen gombnyomással. Tökéletes karácsonyi ajándék lehet bármely kerékpáros számára, akinek egy könnyű, kompakt, de okos komputerre van szüksége, és még a pénztárca sem fog riadtan jajveszékelni! Saját tapasztalataink szerint a Bryton az egyik legjobb ár/érték arányú, nagy tudású kerékpáros komputer, ráadásul ez a modell kifejezetten csinos is.

19990 Ft

Tovább