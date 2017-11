2017.11.27. 0

Karácsonyi ajándék tippek futóknak

Fut? Akkor van három tuti tippünk.

Elég, ha annyit tudsz róla, hogy szeret futni, az alábbi tippekkel nem lehet mellélőni.

Silva Explore 2 vízálló és kompakt fejlámpa

Tisztán és világosan

Van olyan őrült és sötétben sem mond le a futásról, vagy a túrázásról? Meg tudjuk érteni. Neked nem kell, elég, ha tudod, hogy minek örülne. Az Axplore 2 vízálló, könnyű kompakt fejlámpa, melyet szinte minden szabadidős tevékenységhez alkalmas. 250 lumen fényereje akár 30 óráig képes bevilágítani az utat egyetlen feltöltéssel, de mérsékelt fényerővel ennél jóval többre is képes. Intelligens fénye érzékeli, ha közeli tárgyra nézünk és automatikusan lejjebb veszi a fényerőt. Térképolvasáshoz piros és narancs fényre is átváltható, ami kiemeli a kontúrokat. Széles, csúszásgátlóval ellátott fejpántja hosszú ideig tartó használat alatt is kényelmes marad. Ennek a fejlámpának még az is örülne, aki csak az esti lámpaoltás után olvasná kedvenc könyvét.

Asics Gel-DS Racer 11 futócipő

Nőknek és férfiaknak egyaránt

Ruházatot nem egyszerű ajándékozni, ezért érdemes olyan modellt választani, amivel nehéz mellélőni. A méltán népszerű Gel-DS Racer is egy ilyen modell, ami zokniszerűen illeszkedik a lábra, felsőrésze kiemelkedő szellőzést biztosít és mindössze 215 gramm, hogy versenyzésre is abszolút alkalmas legyen. Fényvisszaverő betétei a biztonságról is gondoskodnak, talpa kiemelkedően tapad, így rekortánon is jól szerepel. Nekem jöhetne (remélem olvassa valaki a családból).

Garmin Forerunner 235 futóóra

Szívdobogtató, szívritmusmérő GPS-es sportóra

Pulzusmérés a csuklón, magas érzékenységű GPS és a Garmintól megszokott, fejlett edzésfunkciók egy személyre szabható sportórában. Színes, könnyen leolvasható kijelzője önmagában motiváló, a beépített gyorsulásmérővel akár beltérben, vagy futópadon is méri a tempót és a távolságot. Extraként okosóra funkciókra is képes, kezelhetjük vele a telefonhívásokat, elolvashatjuk a szöveges üzeneteket, vagy vezérelhetjük a zenelejátszót. Megjelenése mindennapi viseletként is megállja a helyét, így bármikor bevethető egy kis testmozgásra (ráadásul folyamatosan figyeli és elemzi a napi aktivitásunkat). Garantált az öröm.

A multiNavigátornál 12 hónapos magyar importőri garanciát is kapsz hozzá!

