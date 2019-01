2019.01.29. 0

(x) Kuttor Csaba

A görgőkről edzői szemmel

Kuttor Csaba a kerékpáros görgőkről

Kuttor Csaba a görgőkről

Személy szerint nagyon régen görgőztem, de edzőként van rálátásom a mai görgőkínálatra. A legszebb az egészben, hogy ma már egy alsókategóriás görgő is többet tud, mint fénykoromban a csúcsgép.

Görgő fiatal kezdők számára

A fiatalok számára egyértelműen a szabadgörgőzést ajánlom. Az ő monotóniatűrésük, alap-állóképességük amúgy is kevés ahhoz, hogy órákat töltsenek a görgőn, és hogy csak élettani szempontokat figyelembe véve eddzenek. Náluk a játékosság fontos, illetve az, hogy azt a 20-30 percet, amit hajlandó és képes görgőzéssel tölteni, azt képességfejlesztéssel töltse. Szabadgörgőn magas pedálfordulatra van szükség és az erőt is egyenletesen kell leadni a pedálnak. A picit idősebbek már kombinálhatják a szabadgörgőzést a manapság népszerű online térben való tekeréssel, mert az legalább leköti őket, bár túl hosszú és túl erős pályát úgysem tudnak még menni.

Számukra ezeket a görgőket ajánlanám: ELITE Arion edzőcsomag, vagy ELITE Quickmotion szabadgörgő

Görgő idősebb kezdők számára

Ugyan a technika fejlesztése mindenki számára fontos, a tapasztalat az, hogy idősebb korban már túl ügyetlenek/türelmetlenek a szabadgörgőn való koncentráláshoz, ezért számukra sokkal inkább érdemes a "Zwiftelés". Ez számukra annyira új inger, hogy a szenvedés elviselését nagyban megkönnyíti (az persze fontos, hogy képességeiknek megfelelő pályát válasszanak).

Számukra ezeket a görgőket ajánlanám: ELITE Rampa edzőgörgő, vagy ELITE Qubo Fluid edzőcsomag

Görgő közepes amatőrök és exprofik számára

Ez az a réteg, aki tudja, hogy miért ül fel heti 2-3 alkalommal a görgőre. Van céljuk az edzéssel, még akkor is, ha az egy alacsonyabb szint. Szinte bármit eltekernek, amit az online edzőjük mond, vagy amit korábban, még komolyabb sportolóként megszoktak. Szívesen veszik elő a régi intervallokat és feladatokat. Számukra a közepes tudású, mágnesfékes görgők lehetnek ideálisak (pláne, ha nem engedhetik meg maguknak a top görgőket). Aki komolyabban gondolja az edzést, az dolgozhat már watt alapján is, akik kevesebbel is beérik, egyszerűen racsnival, vagy egyszerűbb görgővel megoldják a terhelés fokozatát.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy hol végzik az edzéseket. Ha egy triatlonos például a medence, vagy a futópálya mellett, kombi edzéshez is szeretné használni, ahol nincs áram, akkor eleve ki vannak lőve azok, amelyekhez konnektor kell. Ilyen esetben vagy egy nagyon egyszerű, vagy egy, az energiát a tekerésből előállító görgőre van szükség, akár okos-kivitelben is, hogy az okostelefonnal egy kis Zwift is beleférjen bárhol.

Számukra ezeket a görgőket ajánlanám: ELITE Turno wireless edzőgörgő, vagy ELITE Qubo Power Mag edzőcsomag

Görgő profik, gyors és erős bringások számára

Nem kérdés, hogy az online kiegészítőkkel felszerelt otthoni görgőzésé a jövő, aminek a profi bringások minden tudását ki is tudják használni. A csúcsgépeket tehát egyrészt a csúcsprofiknak, vagy a vastag bankkártyával megáldott amatőröknek ajánlom :)

Számukra ezeket a görgőket ajánlanám: ELITE Drivo II interaktív edzőgörgő, vagy ELITE Direto edzőgörgő

Ajánló