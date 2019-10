2019.10.07. 0

Jelentkezz Tacx görgő tesztnapra!

Még három tesztnap alkalom van hátra: október 8, október 17 és október 27. A tesztnapok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezz még ma!

2020-ban Budapestről rajtol az olasz körverseny, tehát a legnagyobbak látogatnak el hozzánk. Mi más lehetne nagyobb ösztönzés arra, hogy a jövő szezonra erősebb legyél, mint valaha? Viszont ahhoz a felkészülést nem elég tavasszal elkezdened. Persze a profiknak könnyű, hiszen melegben edzőtáboroznak, neked pedig itthon kell mindezt munka előtt-után megoldanod. Bár mostanában ritka itthon az igazán zord idő, de a hideg, az eső, a köd és a sötétség nem barátja annak, aki két keréken edzene. Az alternatív sportok és a bejgliizmokra gyúrás mellett persze ma már nagyon jó lehetőségei vannak annak, aki nem akarja letenni a bringát a zord hónapokban sem. A legkézenfekvőbb és a legprofibb megoldás egy okosgörgő, ami már köszönőviszonyban sincs az egykori monoton indoor tekerésekkel.









Mit is tud egy okos, avagy smart görgő?

Tudom, sokan ismerik, de vegyük át az alapokat – mit is tud egy okos, avagy smart görgő?

Összepárosítod a telefonoddal, tableteddel, számítógépeddel. Letöltesz egyet a számtalan appből, szoftverből, felülsz és élvezed. Az ellenállást folyamatosan szabályozza az app, a virtuális terepnek, vagy az ERG grafikonnak megfelelően. Edzhetsz a való világ béli edzőtársaiddal, bejárhatsz híres etapokat, mászhatsz világhírű hágókat, tekerhetsz a saját GPS trackjeiden, a megszokott útvonalaidon, elvégezheted a legtöbb terheléses és fitnesz-tesztet. Nézzük kicsit részletesebben:







Ergorténer, vagy ERG

Több, mint 20 éves múltra tekintenek vissza a kerékpáros ergorténerek és bár a legkevésbé szórakoztató, de máig a leghatékonyabb módját jelentik az indoor edzésnek. A görgő ellenállását az app egy grafikon alapján szabályozza. A grafikon viszont nem feltétlen egy adott ellenállási értéken fékez, mert lehet pulzus, watt, vagy ma már FTP alapú is. Pl. watt alapú edzésnél nincs csalás, mert ha pl. csökkentjük a pedálfordulatot, a tréner növeli az ellenállást, hogy a leadott teljesítmény a célértéken maradjon. Nagy előnye az edzéseknek, hogy nem csak előre megírt, letölthető edzésprofilokal dolgozhatsz, de te is írhatsz, sőt az edződ is írhat személyre szabottat, amit átküld és te már nyomhatod is. A legismertebb ERG app a Trainerroad, de a Tacx, az ERG edzés úttörője sem spórolja ki egyik aplikációjából, így a Training Appből és a Desktop Appből sem.







GPS

Több app is képes a GPS trackeket konvertálni. Ez persze nem csak a sajátokat jelenti, hanem a haverok által küldött, vagy letöltött trackeket, így például egy adott verseny pályáját letöltve, magán a pályán tudsz készülni. A régebbi Tacx TTS ehhez még Google Streetview képeket is tudott párosítani, de ez már sajnos a múlté. Viszont a Tacx felhőben máig lehet GPS trackeket konvertálni, amit aztán a telefonodra, tabletedre letöltve tudsz a valós útvonal emelkedésgörbéjének megfelelően a szobában edzeni. A Desktop App pedig alapból kínál Strava importot, tehát a Stravaval mentett edzéseket is betöltheted. Live view, streetview már nincs, de a Google Earth térképén követheted, merre jársz épp.



Videók

A legtöbb görgőgyártó kínálatában szerepelnek videók, amiket autóra, vagy motorra szerelt kamerával vettek fel. Az ellenállást természetesen itt is az emelkedésnek megfelelően szabályozza a görgő. A hosszabb videók többnyire fizetősek. Ennek az edzésfajtának a specialistája viszont egyértelműen a Kinomap, ahol a szép számú “gyári” mellett user videókat is találsz, illetve te magad is készíthetsz és feltölthetsz, ha van megfelelő eszközöd. A Tacx Desktop appben saját videó feltöltésére ugyan nincs lehetőség, de számtalan Tacx filmből válogathatsz.



Virtuális valóság

Igazi bringás Need for Speed. Itt is sok játékos van a pályán. A Tacx teremtette ezt a kategóriát, az I-Magic, majd később a Fortius és TTS szoftverekkel. Ma a kategória királya egyértelműen a Zwift, ahol egyszerre 3-7000 ember teker és fut. Igen, mindenki akit látsz hús-vér ember és ugyanúgy egy görgőn ül valahol, mint te. Találsz vezetett edzéseket, KOMokat, de az edzőtársaiddal is megbeszélhetsz ide egy közös tekerést. ERG módja is van, ilyenkor is berak a virtuális valóságba, de a görgő ellenállását nem a terep, hanem az ERG grafikon szabályozza. Érdekes alternatíva még a Rouvy, ami kamerával felvett pályára animálja rá az edzőtársakat. Itt is hús-vér emberekkel találkozhatsz a virtuális térben, de az app ellenállásszabályzása sokkal kevésbé kifinomult, mint a Zwifté, a közösségi élmény össze sem hasonlítható és meglehetősen nagy adathalmazt streamel, emiatt csak izmosabb netkapcsolattal ajánlott.



És hát egy dolog a szoftver, ami bármikor letölthető, de a rendszer lelke a hardver, amit már nem cserélget olyan könnyen az ember. Sok szempont van, mint pl. az ellenállás (mennyire vagy erős, illetve csak ERG edzést végeznél, vagy a virtuális valóság érdekel?), direct drive, vagy wheel-on, összecsukhatóság, súly, kell-e, hogy táplálás nélkül is működjön. Na és persze az ár.



Ne hamarkodd el a választást, itt az impulzusvásárlás nem nyerő!

Ebben nyújt segítséget a Tacx hazai forgalmazója által szervezett tesztnap sorozat.

Még három alkalom van hátra: október 8, október 17 és október 27.

A tesztnapok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A részleteket és a linkeket a regisztrációhoz itt találod:





Jelentkezem a Tacx tesztnapra!

Igény esetén hozhatsz saját pedált, vagy akár bringát (ezt érdemes előre egyeztetni, a direct drive görgőkön 9-es sorok vannak, de Shimano Campa és xD Sram sorokat egyaránt fel tudunk szerelni). Használhatod a saját telefonod, tableted, laptopod, vagy csak a saját Tacx, vagy Zwift profilod.







Szóval, ha még nem döntöttél, irány Csepel a négy tesztnap valamelyikén!

