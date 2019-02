2019.02.26. 0

Free Solo - A világ egyik legmeredekebb sziklájától az Oscar-díjig

Megnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat a Free Solo – mászókötél nélkül című alkotás, amely hazánkban kizárólag a National Geographic csatornán kerül bemutatásra. Az Alex Honnold sziklamászóról szóló lenyűgöző alkotás március 17.-én debütál a tévécsatornán.

Biztosítókötél nélkül a 900 m magas El Capitan-on

Képzelj el egy olyan olimpiai szintű teljesítményt, amelyért vagy aranyérmet kapsz, vagy azonnal meghalsz - Alex Honnold sziklamászó pontosan ilyen kihívásra vállalkozott, amikor eldöntötte, hogy biztosítókötél nélkül vág neki az El Capitan 900 méteres gránitfalának. A Yosemite Nemzeti Parkban található szinte függőleges sziklafalat sokan próbálták már megmászni, de többeknek még biztosítással együtt sem sikerült. Honnold vállalkozása ezért felelőtlen hazárdjátéknak tűnt az ismerősei szemében, ám a sziklamászó nem bízta tervét a véletlenre.

Hét éven keresztül készült a megvalósíthatatlannak tűnő vállalkozásra, majd végül élete kockáztatásával, a családja és barátai tiltakozása ellenére vágott neki a világ egyik legmeredekebb sziklafalának.

A dokumentumfilmben Alex Honnold portréja rajzolódik ki előttünk

A dokumentumfilmes rendezőpáros, Elizabeth Chai Vasarhelyi és Jimmy Chin alkotása, a Free Solo - mászókötél nélkül Alex Honnold, a világ egyik legkitűnőbb és legvakmerőbb sziklamászójának portréját festi meg lélegzetelállító felvételekkel.









Az Oscar-díjas alkotás egyszerre hátborzongató thriller és intim portré egy sportemberről, aki a testét, a lelkét, a szellemét egyetlen célnak rendeli alá: véghezvinni a lehetetlent.



A filmből hamar kiderül, hogy Honnold is ugyanolyan ember, mint bárki más: beleszeret egy lányba, és a figyelme elterelődik az edzésekről, sőt sérülések is nehezítik a felkészülését. A készítők minden értelemben nagy mélységeket és magasságokat tárnak elénk: az intim emberi pillanatok olyan látványos felvételekkel váltakoznak, melyek láttán magunk is szédülni kezdünk.

A Free Solo filmet eddig több mint 40 filmes díjra jelölték

„Alex Honnold nagyon jó barátunk, akinek személyéről már régóta terveztünk filmet készíteni. Az El Capitan biztosítás nélküli megmászása ezután került szóba, és nagy kérdés volt számunkra, hogy egyáltalán képesek leszünk-e ezt a filmet leforgatni. Túlságosan félelmetesnek tűnt, hogy Alex egyetlen rossz lépéssel a biztos halálba zuhanhat, és mindez a szemünk láttára történne. De el kellett fogadnunk Alex döntését, és nagyon bíztunk benne, hogy képes lesz ezt a hatalmas teljesítményt véghezvinni” – mondta Elizabeth Chai Vasarhelyi.

A Free Solo – mászókötél nélkül című alkotást eddig több mint negyven filmes díjra jelölték. Néhány hete megkapta a Brit Film- és Televíziós Akadémia elismerését, a legjobb dokumentumfilmnek járó BAFTA-díjat, tegnap pedig ugyanebben a kategóriában az Oscar-díjat is kiérdemelte.





A Free Solo – mászókötél nélkül című film március 17.-én, vasárnap 22 órakor kerül bemutatásra a National Geographic csatornán.

