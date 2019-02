2019.02.27. 0

(X)

A Dunántúl legnagyobb falmászótermévé bővül a győri Ibex Sport Falmászóterem

A falmászás mindenkié!

A dunántúli mászósport pezsgő központja

20 millió forintos beruházással a Dunántúl legnagyobb falmászótermévé bővül a győri Ibex Sport Falmászóterem. A 2014 óta működő terem teljes területe a beruházásnak köszönhetően 250 m2-ről 850 m2-re növekszik. A terem mérete lehetővé teszi, hogy a hely a dunántúli mászósport pezsgő központjává váljon, ahol kezdő és profi sportolók is megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást.

2019. március 9-től a terem már két szinten várja az érdeklődőket

2014 óta a terem folyamatosan bővül: 3 évvel ezelőtt egy új boulderfal kapott helyet, 2017 végén pedig egy galéria került kialakításra, ahol egy kezdők számára felszerelt boulderfal és egy edzőzóna is kiépült. A terem sikerét a bővülés szükségessége mutatja: a helyi sportolni vágyók nagy érdeklődése miatt szűkössé vált az eddig rendelkezésre álló terület.





4,5 m magas boulderfal, 100 m2 gyerekparadicsom, új sportágak

A felső szint alapterülete összesen 600 m2, ahol egy professzionális, 4 és fél méter magas boulderfal várja a mászókat, mely lehetőséget biztosít a magasabb szintű versenyfelkészülésre is. Újdonságképp egy 100 m2-es területen a gyermekek bontakozhatnak ki: elérhető lesz számukra egy gyermekmászófal, illetve különböző készségfejlesztő játékok sokasága teszi majd lehetővé a hasznos időtöltést. A mászóterem bővítésével további kapcsolódó szolgáltatások is megjelennek majd a teremben. Ilyen például a sportolók számára elengedhetetlen sport- és gyógymasszázs, valamint egy nagyobb edzéstéren új sportágak is helyet kapnak, mint például a jóga.



„Szeretnénk, ha a mászás mindenki számára elérhető sport lenne. Célunk, hogy minél többen ismerjék meg a mászást sporttevékenységként is. A 2014-es alapítást megelőzően Győr városában nem létezett olyan hely, ahol a fő tevékenység a mászás lett volna. Ezért kihívásként jelentkezett, hogy megismertessük az emberekkel ezt a mozgásformát és népszerűsítsük a falmászást. Ez a törekvésünk még a mai napig is tart. A tavalyi évben indított szervezett foglalkozások keretében mutatjuk meg a kezdőknek a falmászás gyakorlatát, a biztonságos mászás alapjait. Szeretnénk elérni, hogy ha sportválasztásra kerül sor, akkor a falmászás is olyan gyorsan az emberek eszébe jutna, mint bármelyik általánosan ismert sportág.” – meséli Kovács Albert és Várfoki Györgyi, a mászóterem alapítói.

Az új mászóterem kutatási munkákban is segít majd

A terem munkáját segíti az IBEX Fal- és Hegymászó Egyesület is, mely 2016-ban alakult meg. A terem az egyesülettel összefogásban egy kutatási projekt indításán dolgozik, amelynek keretein belül a mászás fejlesztő hatásait vizsgálják majd. A hosszú távú cél egy fejlesztő terápia kialakítása, amely akár a sajátos nevelési igényű gyermekeknek is segítséget nyújthat.







A falmászóterem felső szintjének megnyitójára március 9-én kerül sor.

A megnyitón izgalmas előadásokkal és gyermekprogramokkal szórakoztatják majd a közönséget.





Az IBEX Fal- és Hegymászó Egyesületről

Az IBEX Fal- és Hegymászó Egyesület 2016-ban alakult abból a célból, hogy a fal- és hegymászást népszerűsítse. Az egyesület szervezésében elindult a Hópárduc Expedíció is.





A hópárduc címet azok a hegymászók kaphatják meg, akik a volt Szovjetunió mind az öt hétezres csúcsát megmásszák. Ezt a címet a magyar hegymászók közül eddig egyedül Erőss Zsoltnak sikerült elnyernie 1994-ben. A cím elnyerése – a Szovjetunió feloszlása ellenére – számos (elsősorban orosz) hegymászó számára ma is fontos cél.

Az öt hegycsúcs a következő:

· Iszmoili Szomoní / Kommunizmus-csúcs (7495m) – Pamír

· Pobeda / Győzelem-csúcs (7439m) - Tien-san

· Lenin-csúcs (7134m) - Pamír

· Korzsenyevszkaja-csúcs (7105m) - Pamír

· Khan-Tengri (6995m / 7010m) - Tien-san



Az expedíció keretében Kovács Albertnek és Kovács Zoltánnak eddig két csúcsot sikerült teljesítenie, a Khan-Tengrit és a Lenin-csúcsot. Idén nyáron a cél az Iszmoili Szomoní-csúcs/ Kommunizmus-csúcs elérése.





