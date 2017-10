2017.10.13. 0

Simon Ádám

Teltházas a 2018-as Ultrabalaton

A jövő májusi XII. NN Ultrabalaton rajtzónája mindössze 37 perc alatt betelt!

54 nap (2016)...

54 óra (2017)...

37 perc (2018)...

...ennyi idő alatt fogytak el az Ultrabalton rajthelyei az elmúlt három alkalommal.

Az Ultrabalaton népszerűsége soha nem látott méreteket öltött, az online nevezés megnyitásakor jelentkező rohamot az informatika sem bírta két lábon átvészelni.

Hány csapat nevezett?

A XII. NN Ultrabalaton hivatalos nevezési infója alapján a rajtvonalnál a következő felállásban állnak majd a futók:

222 csapat, akik a 2017-es UPC Mobil Ultra Tisza-tó versenyen elindultak és célba értek.

18 csapat, akik a 2017-es NN Ultrabalaton 4,5 és 6-12 fős csapatai közül dobogós helyezést értek el (férfi, női).

660 csapat, akik 2017. október 12-én, 12:12 perctől regisztrálhattak online (40 db négyfős, 50 fb ötfős, 60 db hatfős, 50 db hétfős, 50 db nyolcfős, 50 db kilencfős és 360 db tíz-tizenkétfős csapat)

50 db egyéni elbírálás alapján összeállít csapat, a szervezők által meghívottak számára.

A verseny ultra szellemiségének megőrzése érdekében az egyéni indulóknak és a 2-3 fős csapatoknak nincs létszámlimit, ők az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is korlátozás nélkül nevezhetnek.

Van remény azoknak, akiknek nem jutott hely

A verseny népszerűsége sajnos azt is magában hordozza, hogy egyre többen csúsznak le az indulás lehetőségéről. Azok számára sincs veszve minden, akik nem jutottak be első körben az indulók közé. A 4-12 fős csapatok számára ugyanis 2018-tól foglalót vezetett be az Ultrabalaton szervezőcsapata, amit október 20-ig kell befizetniük a csapatkapitányoknak. A határidő szigorú, vagyis a nem, vagy késve fizető csapatok helye felszabadul a várólistás csapatok számára.

Már csak 3,2 km

Számunkra külön öröm, hogy az utolsó frissítőpont stábjaként évről-évre részesei lehetünk ennek a nagyszerű rendezvénynek és hozzájárulhatunk a futók és a rendezvény sikeréhez. Várunk szeretettel (és sok finomsággal) 2018-ban is a Mozgásvilág.hu frissítőponton.

Azok az egyéni futók és csapatok, akik nálunk frissítenek, már túl vannak 216,8 kilométeren és mindössze 3,2 km örömfutásra vannak a céltól, egy -7 méteres szintkülönséggel megkönnyített szakaszon (az emelkedőre idén sem kell felfutnotok... csak ha nagyon szeretnétek).

