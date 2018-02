2018.02.09. 0

BBU Föld Alatti Futás február 24-én!

Nézz a lábad alá: fuss Budapest utcái alatt, a kőbányai alagútrendszerben!

Február 24-én kerül megrendezésre a Föld Alatti Futás a kőbányai pincerendszerben. A rendezvény semmiképpen nem nevezhető hétköznapi futóversenynek, hiszen a futás és a versenyzés élményén túl számos izgalmas és látványos impulzus vár a föld alá futókra.







Különleges, egyedi földalatti labirintus vár

A BBU Föld Alatti Futás egy részben a föld alatt zajló futóverseny, amely a kőbánya alatti pincerendszerben kerül megrendezésre. A verseny célja megmutatni a futók részére egy különleges, egyedi földalatti labirintust, a kőbányai pincerendszert (vagy alagútrendszert), mely egy egykori kőbányából kialakított földalatti tároló és járatrendszer. A verseny nyílt, azaz bárki részt vehet rajta, aki rendelkezik némi edzettséggel és nem riad vissza attól, hogy extrém körülmények között versenyezzen.



Kihívás minden korosztálynak: ovistól a felnőttekig

A szervezők mindenkire gondoltak, így minden korosztály és a különböző felkészültségű futók is megtalálják a nekik való kihívást. A föld felett megrendezett ovis (300 m), sulis és családi futamok (700 m) mellett alagút kör (4,5 km), alagút minimaraton (7 km), és alagút félmaraton (21 km) vár az érdeklődőkre, ez utóbbi két vagy három fős váltóban (3×7 km) is teljesíthető.







Akik nem futnak, vezetett túrán ismerhetik meg a pincerendszert

Mindemellett 14 órától egy alagút túra keretei között is bebarangolható lesz a föld alatti labirintus. A túra nem teljesítménytúra, célja, hogy bemutassa a pincerendszert, megismertesse múltját és történelmét, mindezt egy túravezető kíséretével.

A BBU futóbarlangban a túrázók is átélhetik azokat a különleges élményeket, melyeket a rendezvényre kiépített effektek és animációk nyújtanak. A rajt és a cél helyszíne is a versenyközpont, innen indul és ide is érkezik a csoport. (Budapest, X. kerület, Előd u. 1. - Rottenbiller Park)

A túra távja 3,5 km, az időtartama pedig 1-1,5 óra. A túrára nevezés szükséges, mely történhet online, vagy a verseny napján, a versenyközpontban. A nevezés tartalmaz egy, a túrára jogosító belépőt.

A rajtszám átvételkor kapott karszalagot viselni kell, illetve a belépőt és kilépőt leadni szükséges a pince be- és kijáratánál álló kollégák részére. A túra végeztével a pince be- és kijáratánál kerül sor a kitűzők átadására is.

Nevezni online (2018. február 16-ig) és a helyszínen is lehet majd.







Nevezőknek Olimpiai Ötpróba regisztráció jár ajándékba!

A nevezés mellé mindenki Ötpróba regisztrációt kap ajándékba: fuss 7- vagy 21 km-es távon és szerezz közben 1 vagy 4 ötpróba pontot!





Én is futni akarok a föld alatt, nevezek!

Ajánló