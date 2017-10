2017.10.31. 0

Nagy Árpád

Lombkorona tanösvény, a Tátra új szenzációja

2017. szeptemberében nyitották meg a látogatók előtt a Lombkorona tanösvényt.

Szlovákiában újdonságnak számító látnivalóval gazdagodott a Tátra, egészen pontosan a Bélai-Tátra. A Bélai-Tátra (Belianksé Tatry) és a Szepesi-Magura (Spišská Magura) között fekvő, a magyar turisták által is ismert és közkedvelt Zár (Ždiar) község keleti részén található Bachleda-völgyben (Bachledová dolina), az ülőszékes felvonó felső állomása közelében 2017. szeptemberében nyitották meg a látogatók előtt a Lombkorona tanösvényt (Chodník korunami stromov).

A tanösvény a Magas-Tátra irányából Zár községbe érkezve rögtön a település elején jobbra nyíló Bachleda-völgyben található. A személykocsival érkezők a főúttól egy km-re lévő parkolóig mehetnek fel autóikkal. Innen már csak a három személyes Tatrapoma TS3 ülőszékes felvonóval, vagy pedig a Bachledka I. sípálya nyomvonalán vezető gyalogösvényen mehetünk tovább. A felvonó alsó állomása 926, a felső állomás 1180 méter tengerszint feletti magasságban található, a menetidő kb. 20 perc. Aki gyalogosan vág neki az emelkedőnek, annak a füves terepen kb. 2 km távval és 255 méter szintkülönbséggel kell számolnia.

Belépő, árak

A felvonóra és a tanösvényre is a felvonó alsó állomásán kell megvenni a belépőket. A tanösvényre a felnőtt belépő 8 €, a gyerekek (3-14 év között) és az idősebbek (65 év felett) viszont kedvezményes áron, 6,5 € ellenében járhatják végig a tanösvényt, ezen túlmenően a négyfős vagy annál nagyobb családok is kedvezményes áron juthatnak belépőhöz. Az ülőszékes felvonó díja felnőtteknek oda-vissza 7 €, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 5,5 €, a családok viszont itt is kedvezményre jogosultak.

A felvonóval a felső állomáshoz közeledve láthatóvá válik a tanösvény végén emelkedő kilátótorony, ennek a tetejére azonban csak a fenyőfák lombkoronája felett átlagosan 24 méter magasságban kanyargó ösvényt végigjárva lehet felmenni. A belépéstől a toronyig vezető út hossza 600 méter, a 120 oszlop által tartott, megfelelő biztonsági berendezésekkel ellátott ösvény szélessége 1,8 méter. Az összesen 1000 m3 fenyőfa felhasználásával készült tanösvény pallóin sétálva szinte végig szép kilátás nyílik a Bélai-Tátra legmagasabb csúcsaira, a nyugatra emelkedő Holló-kőre (Havran, 2152 m, jobbra) és a Siratóra (Ždiarská vidla, 2146 m, balra). Tiszta időben nem kevésbé szép a kilátás az észak felé található Pieninek (Pieniny) felé, az ösvény egy részéről a hegység leghíresebb csúcsa, a Dunajec-áttörés fölé emelkedő, 982 m magasságú Korona-hegy (Trzy Korony) fehér mészkősziklái is jól láthatóak.

Útvonalak, akadálypályák

Az út során három, főleg a gyerekek, valamint a játékos kedvű felnőttek adrenalin szintjét megemelő „akadály” állja utunkat, ahol az alattunk lévő, látszólag veszélyes szakadék felett kell egyensúlyozni, természetesen maximálisan biztonságos körülmények között. Ezen kívül ugyancsak három helyen interaktív, adott esetben humoros módon ismerkedhetünk meg a lábunk alatt elterülő erdő állat- és növényvilágával.

Miután a hosszú, hurokszerű ívet leíró ösvényen visszakanyarodunk a belépőkapuhoz, annak közelében megérkezünk a Lombkorona tanösvény talán leglátványosabb részéhez, a 32 méter magas kilátótoronyhoz. Az ugyancsak fából ácsolt torony tetejére, annak külső részén 632 méter hosszú, mozgáskorlátozottak és kisgyermekes családok által is kényelmesen végigjárható kacskaringós út vezet. A kígyószerűen tekergőző, kellemesen emelkedő járdáról egyre magasabbról láthatjuk a magunk mögött hagyott tanösvényt, minél magasabbra jutunk, annál szélesebb a kilátás a Bálai-Tátrára és a Pieninek irányába.

A kilátó tetején erős műanyag kötelekből készült, nagy teherbírású, a jól megtermett felnőttek súlyát is teljes biztonsággal megtartó hálót feszítettek ki, amelyre bárki kisétálhat. Ottlétünk során is többen, az egészen pici gyerekektől a nyugdíjas korú idősebbekig bezárólag minden korosztály képviselői megpróbálkoztak kisétálni a több mint 30 méteres mélység fölé. Ez többeknek gond nélkül sikerült, ám voltak jó néhányan, akik az első bátortalan lépés után azonnal visszahőköltek, vagy pedig a háló széléről négykézlábra ereszkedve másztak be a háló közepére.

A kb. 10 méter átmérőjű torony belső részén egy másik, vélhetően sok gyermek fantáziáját megmozgató látványosság, egy száraz csúszda került kialakításra. Ezen a ma még nem működő, 67 méter hosszú csúszdán – melynek a legfelső szint alatti szinten lesz a kezdőpontja – a 120 cm-nél alacsonyabb gyerekek 2 € ellenében (melyet szintén a pénztárban kell kifizetni) a megszokottnál jóval rövidebb idő alatt visszaérkezhetnek majd a torony lábához.

Akik azonban a hagyományos módon sétálnak le a toronyból, azok annak lábánál egy minden bizonnyal ideiglenes megoldásként oda telepített, ajándékboltként funkcionáló konténeren keresztül hagyhatják el a tanösvényt, majd csakúgy, mint felfelé, felvonóval vagy gyalog juthatnak vissza a felvonó alsó állomására.

A tanösvény üzemeltetői természetesen gondoltak a mozgásukban korlátozott személyekre is. Jelenleg azzal tudják őket segíteni, hogy az ülőszékes felvonót fel- és leszállásuk idejére megállítják, jövőre azonban egy új, kabinos felvonó építését tervezik, amely akadálymentesen lehetővé teszi majd a mozgássérültek eljutását a tanösvényhez.

Nincsenek hivatalos adataim arról, hogy a Lombkorona tanösvény megálmodói és felépítői – akiknek ez az első ilyen alkotása Szlovákiában, de korábban Németországban és Csehországban már építettek hasonlókat – milyen érdeklődéssel számoltak, tény azonban, hogy a fából ácsolt tanösvény iránt az átadását követő első hetekben hatalmas érdeklődés mutatkozott. Egy tátralomnici barátomtól tudom, hogy az egyik szép októberi hétvégi napon egy nap alatt 15.000 látogató járta végig a fák felett vezető ösvény pallóit.

A felvonó közelében található parkoló korábban vélhetően ki tudta szolgálni a sípályához érkezők igényeit, viszont a megnyitását követően gyakorlatilag néhány nap alatt rendkívüli népszerűségre szert tett tanösvényhez érkezőeket már nem képes befogadni. A megnyitást követő hetekben, a szép őszi napokon a később érkezők nem egy alkalommal csak a felvonótól 3-4 km-re, Zár községben, az út szélén megállva tudtak leparkolni autóikkal.

A Lombkorona tanösvény saját weboldalán jelenleg 2018. februárig vannak fent a nyitvatartási időre vonatkozó információk, az üzemeltetőktől szerzett információk alapján a tanösvény egész évben várja az érdeklődőket. Az előttünk álló téli időszakban addig lesz látogatható, amíg a hóhelyzet ezt lehetővé teszi, vagyis amíg el tudják takarítani az ösvényre hullott havat, ez nem hivatalos információk szerint kb. egy méter hóvastagágig biztosított.